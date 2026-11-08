Carrarese-Sampdoria 8 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Scontro salvezza tra Carrarese e Sampdoria, in campo l’8 novembre 2026 alle 17.15 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara per l’11ª giornata di Serie B. I toscani sono quindicesimi con 10 punti: 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, 9 gol fatti e 13 subiti. I blucerchiati, diciannovesimi a quota 8, contano 2 successi, 2 pareggi e 6 ko, con 10 reti segnate e 18 incassate. Due punti separano le rivali: in palio c’è una vittoria che sarebbe molto utile a entrambe per tirarsi fuori dai guai, visto l’avvio di campionato altalenante tanto dei toscani quanto dei doriani.
- Le ultime partite giocate da Carrarese e Sampdoria
- L’arbitro di Carrarese-Sampdoria
- Carrarese-Sampdoria: precedenti e curiosità sul match
- Le statistiche stagionali di Carrarese e Sampdoria
Le ultime partite giocate da Carrarese e Sampdoria
La Carrarese ha raccolto 9 punti nelle ultime cinque partite, grazie a tre vittorie, senza però trovare continuità: nel risultato più recente è arrivato il 3-0 subito contro il Verona. La Sampdoria ha invece ottenuto 4 punti nello stesso arco di gare, ma si presenta a Carrara con la spinta del 2-0 sulla Virtus Entella, successo che ha interrotto una serie di quattro incontri senza vittorie. La tabella riassume il rendimento delle due squadre nelle cinque gare considerate.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Gol fatti
|Gol subiti
|Carrarese
|3
|0
|2
|9
|7
|7
|Sampdoria
|1
|1
|3
|4
|5
|9
Il dettaglio dei risultati, dal meno recente al più recente:
- Carrarese: Padova–Carrarese 0-2, vittoria.
- Carrarese: Carrarese–Modena 2-1, vittoria.
- Carrarese: Palermo–Carrarese 2-1, sconfitta.
- Carrarese: Carrarese–Arezzo 2-1, vittoria.
- Carrarese: Verona–Carrarese 3-0, sconfitta.
- Sampdoria: Avellino–Sampdoria 4-1, sconfitta.
- Sampdoria: Sampdoria–Arezzo 1-2, sconfitta.
- Sampdoria: Südtirol–Sampdoria 1-1, pareggio.
- Sampdoria: Ascoli–Sampdoria 2-0, sconfitta.
- Sampdoria: Sampdoria–Virtus Entella 2-0, vittoria.
L’arbitro di Carrarese-Sampdoria
A dirigere Carrarese–Sampdoria sarà Davide Di Marco, affiancato dagli assistenti Luciani e Di Giacinto. Ferrieri Caputi sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Prontera, con Santoro nel ruolo di AVAR. Nelle tre gare della competizione dirette nella stagione 2026-27, Di Marco ha assegnato 11 ammonizioni e nessuna espulsione, senza concedere rigori. Il bilancio comprende inoltre 69 falli fischiati: una media di 23 a partita, con circa 3,7 cartellini gialli per incontro.
Carrarese-Sampdoria: precedenti e curiosità sul match
Il fattore campo pesa nei precedenti tra Carrarese e Sampdoria: i toscani hanno vinto entrambe le sfide casalinghe di Serie B senza concedere reti. Un riferimento incoraggiante per una squadra che cerca punti per dare respiro alla classifica, ma anche un tabù da spezzare per i blucerchiati, ancora senza successi in trasferta in questo campionato. Il 2-0 sulla Virtus Entella ha restituito fiducia ai liguri, tornati a vincere e a mantenere la porta inviolata. Ora la sfida è trasformare quel risultato in continuità. Davanti si affrontano due attacchi poco prolifici, con appena una rete di differenza: nessuna delle due squadre ha ancora trovato il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per cambiare passo serviranno precisione e invenzioni, qualità che i numeri individuano soprattutto in Jonas Rouhi, protagonista nella creazione di occasioni, e Tjas Begic, tra i migliori interpreti del dribbling. In una gara delicata, un guizzo sulle fasce potrebbe così valere quanto la solidità difensiva.
- Bilancio favorevole alla Carrarese nei quattro precedenti di Serie B contro la Sampdoria: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. I toscani hanno sempre segnato, totalizzando sei reti. Dopo il 2-0 del 18 marzo 2026, possono centrare per la prima volta due successi consecutivi e due gare di fila senza subire gol contro i liguri nella categoria.
- A Carrara il copione non è mai cambiato: Carrarese vincente e Sampdoria a secco, con l’1-0 del 25 aprile 2025 e il 2-0 del 18 marzo 2026. Tra le avversarie ospitate almeno due volte dai toscani in Serie B, soltanto i blucerchiati hanno sempre perso senza segnare.
- I 10 punti conquistati nelle prime 10 giornate impongono alla Carrarese di accelerare. Senza una vittoria, quella attuale diventerebbe la seconda peggior partenza del club dopo 11 gare di Serie B: peggio soltanto nel 1947-48, con sei punti ricalcolando ogni successo a quota tre.
- Il 2-0 sulla Virtus Entella ha permesso alla Sampdoria di interrompere quattro partite senza successi e una striscia di 10 gare senza mantenere la porta inviolata. Un altro successo varrebbe la prima coppia di vittorie consecutive in Serie B dal periodo tra aprile e maggio 2026.
- Calci d’angolo ancora senza premio: Carrarese, Sampdoria e Palermo sono le sole squadre che non hanno segnato da questa situazione nel campionato in corso. I nove gol dei toscani rappresentano inoltre il minimo del torneo, condiviso con l’Arezzo; i liguri sono appena sopra, a quota 10 come Cremonese, Empoli e Padova.
- La creatività della Carrarese passa da Jonas Rouhi, primo nella Serie B 2026-27 con 30 occasioni create. Considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Lamine Yamal, Rio Cardines e Arda Güler sono più giovani del classe 2004 tra chi ha mandato al tiro un compagno almeno altrettante volte.
- Nell’uno contro uno la Sampdoria può contare su Tjas Begic: tra i calciatori con almeno 25 dribbling tentati in questo campionato, è quello con la miglior percentuale di riuscita, il 63,6%, con 21 azioni completate su 33 tentativi.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Sampdoria
La Sampdoria tira di più, ma la Carrarese difende meglio il proprio bilancio reti. I blucerchiati hanno prodotto 114 conclusioni, 48 nello specchio, contro le 99 e 36 dei toscani: il vantaggio offensivo si traduce però in un solo gol segnato in più, 10 contro 9. Più marcata la differenza nelle reti subite, 18 per i liguri e 13 per i padroni di casa, equivalenti a medie di 1,8 e 1,3 a partita. Il possesso resta simile, 46,3% contro 45,3% a favore della Carrarese, che è avanti anche nella precisione dei passaggi, 82,30% contro 80,57%. Entrambe hanno chiuso un solo incontro senza subire gol. Un altro dato significativo riguarda la gestione del vantaggio: la Sampdoria ha lasciato per strada otto punti da situazioni favorevoli, la Carrarese soltanto due.
Tra i singoli, Tommaso Rubino guida i marcatori della Carrarese con 3 gol, seguito da Fabio Abiuso con 2; a quota uno figurano Gabriele Parlanti, Pietro Pinelli, Jonas Rouhi e Luka Topalovic. Nella Sampdoria il miglior realizzatore è Lorenzo Insigne, autore di 3 reti, davanti a Liam Henderson con 2; un gol ciascuno per Tjas Begic, Lorenzo Mezzotero, Gennaro Tutino e Yari Verschaeren. Negli assist registrati, i toscani hanno due leader a quota 2, Parlanti e Rouhi, mentre nei blucerchiati condividono il primato Begic, Tobias Lauritsen e Verschaeren, sempre con 2. Sul fronte disciplinare, Abiuso, Parlanti e Rouhi sono i più ammoniti della Carrarese, con 3 gialli a testa; nella Sampdoria spiccano i 5 di Manuel Cicconi. L’unico espulso dei liguri è Oliver Abildgaard, con un rosso; nessuna espulsione risulta per i toscani. Tra i portieri, Semuel Pizzignacco conta una gara a porta inviolata in 8 presenze e Giovanni Garofani nessuna in 2; per i blucerchiati, Andrey Krastev ne ha una in 3 partite, mentre Peter Vindahl è a zero in 7.
|Statistica
|Carrarese
|Sampdoria
|Posizione in classifica
|15ª
|19ª
|Punti
|10
|8
|Partite giocate
|10
|10
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|6
|6
|Gol segnati
|9
|10
|Gol subiti
|13
|18
|Media gol segnati
|0,9
|1,0
|Media gol subiti
|1,3
|1,8
|Possesso palla medio
|46,3%
|45,3%
|Precisione dei passaggi
|82,30%
|80,57%
|Tiri totali
|99
|114
|Tiri nello specchio
|36
|48
|Precisione al tiro
|36,36%
|42,11%
|Percentuale di realizzazione
|9,09%
|8,77%
|Tiri concessi
|144
|117
|Legni colpiti
|5
|7
|Calci d’angolo battuti
|51
|57
|Dribbling riusciti
|80
|64
|Gare a porta inviolata
|1
|1
|Falli commessi
|143
|129
|Cartellini gialli
|21
|20
|Cartellini rossi
|0
|1
|Punti persi da situazioni di vantaggio
|2
|8
|Capocannoniere
|Tommaso Rubino: 3
|Lorenzo Insigne: 3
|Leader negli assist registrati
|Gabriele Parlanti, Jonas Rouhi: 2
|Tjas Begic, Tobias Lauritsen, Yari Verschaeren: 2
|Giocatori più ammoniti
|Fabio Abiuso, Gabriele Parlanti, Jonas Rouhi: 3
|Manuel Cicconi: 5
|Giocatore con più espulsioni
|Nessuno
|Oliver Abildgaard: 1
|Portieri: gare a porta inviolata
|Semuel Pizzignacco: 1; Giovanni Garofani: 0
|Andrey Krastev: 1; Peter Vindahl: 0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Carrarese-Sampdoria?
-
Carrarese-Sampdoria si gioca l’8 novembre 2026 alle ore 17.15, per l’11ª giornata della Serie B 2026-27.
- Dove si gioca Carrarese-Sampdoria?
-
La partita si disputa allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese-Sampdoria?
-
L’arbitro è Davide Di Marco. Gli assistenti sono Luciani e Di Giacinto, il quarto ufficiale è Ferrieri Caputi. Al VAR c’è Prontera, affiancato dall’AVAR Santoro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.