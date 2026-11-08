Carrarese-Sampdoria 8 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese-Sampdoria, 11ª giornata di Serie B 2026-27: orario, stadio, arbitro, ultime partite, precedenti e statistiche delle due squadre. Confronto diretto per la salvezza.

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Scontro salvezza tra Carrarese e Sampdoria, in campo l’8 novembre 2026 alle 17.15 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara per l’11ª giornata di Serie B. I toscani sono quindicesimi con 10 punti: 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, 9 gol fatti e 13 subiti. I blucerchiati, diciannovesimi a quota 8, contano 2 successi, 2 pareggi e 6 ko, con 10 reti segnate e 18 incassate. Due punti separano le rivali: in palio c’è una vittoria che sarebbe molto utile a entrambe per tirarsi fuori dai guai, visto l’avvio di campionato altalenante tanto dei toscani quanto dei doriani.

Le ultime partite giocate da Carrarese e Sampdoria

La Carrarese ha raccolto 9 punti nelle ultime cinque partite, grazie a tre vittorie, senza però trovare continuità: nel risultato più recente è arrivato il 3-0 subito contro il Verona. La Sampdoria ha invece ottenuto 4 punti nello stesso arco di gare, ma si presenta a Carrara con la spinta del 2-0 sulla Virtus Entella, successo che ha interrotto una serie di quattro incontri senza vittorie. La tabella riassume il rendimento delle due squadre nelle cinque gare considerate.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Carrarese 3 0 2 9 7 7 Sampdoria 1 1 3 4 5 9

Il dettaglio dei risultati, dal meno recente al più recente:

Carrarese : Padova – Carrarese 0-2, vittoria.

: – 0-2, vittoria. Carrarese : Carrarese – Modena 2-1, vittoria.

: – 2-1, vittoria. Carrarese : Palermo – Carrarese 2-1, sconfitta.

: – 2-1, sconfitta. Carrarese : Carrarese – Arezzo 2-1, vittoria.

: – 2-1, vittoria. Carrarese : Verona – Carrarese 3-0, sconfitta.

: – 3-0, sconfitta. Sampdoria : Avellino – Sampdoria 4-1, sconfitta.

: – 4-1, sconfitta. Sampdoria : Sampdoria – Arezzo 1-2, sconfitta.

: – 1-2, sconfitta. Sampdoria : Südtirol – Sampdoria 1-1, pareggio.

: – 1-1, pareggio. Sampdoria : Ascoli – Sampdoria 2-0, sconfitta.

: – 2-0, sconfitta. Sampdoria: Sampdoria–Virtus Entella 2-0, vittoria.

L’arbitro di Carrarese-Sampdoria

A dirigere Carrarese–Sampdoria sarà Davide Di Marco, affiancato dagli assistenti Luciani e Di Giacinto. Ferrieri Caputi sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Prontera, con Santoro nel ruolo di AVAR. Nelle tre gare della competizione dirette nella stagione 2026-27, Di Marco ha assegnato 11 ammonizioni e nessuna espulsione, senza concedere rigori. Il bilancio comprende inoltre 69 falli fischiati: una media di 23 a partita, con circa 3,7 cartellini gialli per incontro.

Carrarese-Sampdoria: precedenti e curiosità sul match

Il fattore campo pesa nei precedenti tra Carrarese e Sampdoria: i toscani hanno vinto entrambe le sfide casalinghe di Serie B senza concedere reti. Un riferimento incoraggiante per una squadra che cerca punti per dare respiro alla classifica, ma anche un tabù da spezzare per i blucerchiati, ancora senza successi in trasferta in questo campionato. Il 2-0 sulla Virtus Entella ha restituito fiducia ai liguri, tornati a vincere e a mantenere la porta inviolata. Ora la sfida è trasformare quel risultato in continuità. Davanti si affrontano due attacchi poco prolifici, con appena una rete di differenza: nessuna delle due squadre ha ancora trovato il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per cambiare passo serviranno precisione e invenzioni, qualità che i numeri individuano soprattutto in Jonas Rouhi, protagonista nella creazione di occasioni, e Tjas Begic, tra i migliori interpreti del dribbling. In una gara delicata, un guizzo sulle fasce potrebbe così valere quanto la solidità difensiva.

Bilancio favorevole alla Carrarese nei quattro precedenti di Serie B contro la Sampdoria : due vittorie, un pareggio e una sconfitta. I toscani hanno sempre segnato, totalizzando sei reti. Dopo il 2-0 del 18 marzo 2026, possono centrare per la prima volta due successi consecutivi e due gare di fila senza subire gol contro i liguri nella categoria.

nei quattro precedenti di Serie B contro la : due vittorie, un pareggio e una sconfitta. I toscani hanno sempre segnato, totalizzando sei reti. Dopo il 2-0 del 18 marzo 2026, possono centrare per la prima volta due successi consecutivi e due gare di fila senza subire gol contro i liguri nella categoria. A Carrara il copione non è mai cambiato: Carrarese vincente e Sampdoria a secco, con l’1-0 del 25 aprile 2025 e il 2-0 del 18 marzo 2026. Tra le avversarie ospitate almeno due volte dai toscani in Serie B, soltanto i blucerchiati hanno sempre perso senza segnare.

vincente e a secco, con l’1-0 del 25 aprile 2025 e il 2-0 del 18 marzo 2026. Tra le avversarie ospitate almeno due volte dai toscani in Serie B, soltanto i blucerchiati hanno sempre perso senza segnare. I 10 punti conquistati nelle prime 10 giornate impongono alla Carrarese di accelerare. Senza una vittoria, quella attuale diventerebbe la seconda peggior partenza del club dopo 11 gare di Serie B: peggio soltanto nel 1947-48, con sei punti ricalcolando ogni successo a quota tre.

di accelerare. Senza una vittoria, quella attuale diventerebbe la seconda peggior partenza del club dopo 11 gare di Serie B: peggio soltanto nel 1947-48, con sei punti ricalcolando ogni successo a quota tre. Il 2-0 sulla Virtus Entella ha permesso alla Sampdoria di interrompere quattro partite senza successi e una striscia di 10 gare senza mantenere la porta inviolata. Un altro successo varrebbe la prima coppia di vittorie consecutive in Serie B dal periodo tra aprile e maggio 2026.

ha permesso alla di interrompere quattro partite senza successi e una striscia di 10 gare senza mantenere la porta inviolata. Un altro successo varrebbe la prima coppia di vittorie consecutive in Serie B dal periodo tra aprile e maggio 2026. Calci d’angolo ancora senza premio: Carrarese , Sampdoria e Palermo sono le sole squadre che non hanno segnato da questa situazione nel campionato in corso. I nove gol dei toscani rappresentano inoltre il minimo del torneo, condiviso con l’ Arezzo ; i liguri sono appena sopra, a quota 10 come Cremonese , Empoli e Padova .

, e sono le sole squadre che non hanno segnato da questa situazione nel campionato in corso. I nove gol dei toscani rappresentano inoltre il minimo del torneo, condiviso con l’ ; i liguri sono appena sopra, a quota 10 come , e . La creatività della Carrarese passa da Jonas Rouhi , primo nella Serie B 2026-27 con 30 occasioni create. Considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Lamine Yamal , Rio Cardines e Arda Güler sono più giovani del classe 2004 tra chi ha mandato al tiro un compagno almeno altrettante volte.

passa da , primo nella Serie B 2026-27 con 30 occasioni create. Considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto , e sono più giovani del classe 2004 tra chi ha mandato al tiro un compagno almeno altrettante volte. Nell’uno contro uno la Sampdoria può contare su Tjas Begic: tra i calciatori con almeno 25 dribbling tentati in questo campionato, è quello con la miglior percentuale di riuscita, il 63,6%, con 21 azioni completate su 33 tentativi.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Sampdoria

La Sampdoria tira di più, ma la Carrarese difende meglio il proprio bilancio reti. I blucerchiati hanno prodotto 114 conclusioni, 48 nello specchio, contro le 99 e 36 dei toscani: il vantaggio offensivo si traduce però in un solo gol segnato in più, 10 contro 9. Più marcata la differenza nelle reti subite, 18 per i liguri e 13 per i padroni di casa, equivalenti a medie di 1,8 e 1,3 a partita. Il possesso resta simile, 46,3% contro 45,3% a favore della Carrarese, che è avanti anche nella precisione dei passaggi, 82,30% contro 80,57%. Entrambe hanno chiuso un solo incontro senza subire gol. Un altro dato significativo riguarda la gestione del vantaggio: la Sampdoria ha lasciato per strada otto punti da situazioni favorevoli, la Carrarese soltanto due.

Tra i singoli, Tommaso Rubino guida i marcatori della Carrarese con 3 gol, seguito da Fabio Abiuso con 2; a quota uno figurano Gabriele Parlanti, Pietro Pinelli, Jonas Rouhi e Luka Topalovic. Nella Sampdoria il miglior realizzatore è Lorenzo Insigne, autore di 3 reti, davanti a Liam Henderson con 2; un gol ciascuno per Tjas Begic, Lorenzo Mezzotero, Gennaro Tutino e Yari Verschaeren. Negli assist registrati, i toscani hanno due leader a quota 2, Parlanti e Rouhi, mentre nei blucerchiati condividono il primato Begic, Tobias Lauritsen e Verschaeren, sempre con 2. Sul fronte disciplinare, Abiuso, Parlanti e Rouhi sono i più ammoniti della Carrarese, con 3 gialli a testa; nella Sampdoria spiccano i 5 di Manuel Cicconi. L’unico espulso dei liguri è Oliver Abildgaard, con un rosso; nessuna espulsione risulta per i toscani. Tra i portieri, Semuel Pizzignacco conta una gara a porta inviolata in 8 presenze e Giovanni Garofani nessuna in 2; per i blucerchiati, Andrey Krastev ne ha una in 3 partite, mentre Peter Vindahl è a zero in 7.

Statistica Carrarese Sampdoria Posizione in classifica 15ª 19ª Punti 10 8 Partite giocate 10 10 Vittorie 3 2 Pareggi 1 2 Sconfitte 6 6 Gol segnati 9 10 Gol subiti 13 18 Media gol segnati 0,9 1,0 Media gol subiti 1,3 1,8 Possesso palla medio 46,3% 45,3% Precisione dei passaggi 82,30% 80,57% Tiri totali 99 114 Tiri nello specchio 36 48 Precisione al tiro 36,36% 42,11% Percentuale di realizzazione 9,09% 8,77% Tiri concessi 144 117 Legni colpiti 5 7 Calci d’angolo battuti 51 57 Dribbling riusciti 80 64 Gare a porta inviolata 1 1 Falli commessi 143 129 Cartellini gialli 21 20 Cartellini rossi 0 1 Punti persi da situazioni di vantaggio 2 8 Capocannoniere Tommaso Rubino: 3 Lorenzo Insigne: 3 Leader negli assist registrati Gabriele Parlanti, Jonas Rouhi: 2 Tjas Begic, Tobias Lauritsen, Yari Verschaeren: 2 Giocatori più ammoniti Fabio Abiuso, Gabriele Parlanti, Jonas Rouhi: 3 Manuel Cicconi: 5 Giocatore con più espulsioni Nessuno Oliver Abildgaard: 1 Portieri: gare a porta inviolata Semuel Pizzignacco: 1; Giovanni Garofani: 0 Andrey Krastev: 1; Peter Vindahl: 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Carrarese-Sampdoria? Carrarese-Sampdoria si gioca l’8 novembre 2026 alle ore 17.15, per l’11ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Carrarese-Sampdoria? La partita si disputa allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Sampdoria? L’arbitro è Davide Di Marco. Gli assistenti sono Luciani e Di Giacinto, il quarto ufficiale è Ferrieri Caputi. Al VAR c’è Prontera, affiancato dall’AVAR Santoro.