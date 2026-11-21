La prova dell’arbitro Di Mario al Pinto nell’anticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto di Ciampino ha ammonito 7 giocatori

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Luci e ombre per l’arbitro Di Maio di Ciampino che esagera con i cartellini e fa infuriare tutti sui gol dubbi, compreso quello a tempo scaduto che suona come una beffa per i granata. Vediamo cosa è successo al Pinto nell’anticipo di serie C.

Casertana-Salernitana, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Subito nervi tesi al Pinto: battibecco tra Rocchi e Achik che vengono ammoniti. Al 18′ giallo anche per Mehic. Al 38′ Llano tenta il cross, Kontek ci mette il piede e deposita la palla alle spalle del suo portiere. Al 44′ ammonito D’Ursi. Si riparte e c’è subito il giallo per Heinz. Al 21′ ammonito anche Caporale. Valido al 71′ il pari di Di Tacchio di testa. Al 78′ la Casertana si gioca la card per un contatto in area tra Heinz e Piovanello ma l’arbitro, dopo aver rivisto l’azione, non cambia idea: niente rigore.

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Var decisivo fino alla fine

Proteste all’83′ sul gol della Salernitana di Villa per un possibile fuorigioco, per l’arbitro, dopo la revisione, è tutto regolare: espulso Faggiano per proteste. Al 42′ rosso anche per Stellone per proteste. Al 94’ tiro di Bentivegna, Vezzoni aggancia e deposita alle spalle di Galeotti. Ancora dubbi sulla posizione del giocatore ma la rete viene confermata dopo la revisione al monitor. Prima del triplice fischio ammonito anche Manconi. Finisce 2-2.

Chi è l’arbitro Di Mario

Leonardo Di Mario, della sezione di Ciampino, nella C.A.N. C dalla stagione 2024-2025 e nella C.A.N. D dalla stagione 2020/2021, nel corso della sua carriera ha diretto 117 gare, fischiando 482 ammonizioni, 13 espulsioni per doppia ammonizione, 19 espulsioni per rosso diretto e concesso 44 calci di rigore. Ultima uscita in Foggia-Barletta.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto laziale non aveva mai arbitrato i granata. Tre i precedenti con i falchetti, tutti risalenti alla scorsa stagione con due vittorie e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Rignanese e Barnasso con Liotta IV uomo Ciannarella all’FVS, l’arbitro del match ha ammonito Rocchi (C), Achik (S), Mehic (C), D’Ursi (S), Heinz (S), Caporale (C), Manconi (C). Angoli: 9-3. Recupero: 2′ pt – 9′ st. Espulsi dalla panchina il ds Faggiano (S) e l’allenatore Stellone (C).

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