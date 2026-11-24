Il gip di Monza ha accolto la richiesta della Procura, escludendo l'esistenza di una frode sportiva nelle partite finite sotto osservazione tra il 2024 e il 2025. Prosciolti anche gli ex varisti Nasca e Di Vuolo. Respinta l'opposizione della Fondazione Jdentità Bianconera

Si chiude con un’archiviazione il filone d’indagine relativo alle presunte irregolarità nella gestione della sala Var di Lissone. Il gip di Monza, su richiesta della Procura guidata da Claudio Gittardi, ha escluso la sussistenza di elementi sufficienti per ipotizzare una frode sportiva a carico dell’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, dell’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e degli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

Bussate in sala Var, tutti assolti

L’inchiesta, stralciata dal fascicolo principale della Procura di Milano, riguardava le cosiddette «bussate» alla sala Var, ovvero gli interventi e le comunicazioni che avrebbero condizionato le valutazioni degli addetti al video durante alcune partite disputate tra il 2024 e il 2025. Nel provvedimento, il giudice ha sostanzialmente escluso che dietro quelle condotte ci fosse la volontà di favorire una determinata società o di alterare il risultato delle gare.

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Respinta l’opposizione della Fondazione Jdentità Bianconera

Prima di entrare nel merito degli episodi contestati, il gip ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’archiviazione presentata dalla Fondazione Jdentità Bianconera. Secondo il giudice, l’organizzazione non avrebbe titolo per intervenire nel procedimento, non essendo titolare di un interesse direttamente tutelato dalla norma che disciplina il reato ipotizzato. Nel decreto viene inoltre sottolineato che le vicende oggetto dell’indagine non riguardavano la Juventus e non avevano alcun collegamento con gli scopi della fondazione. Gli episodi contestati, infatti, coinvolgevano altre società calcistiche e l’opposizione non era stata presentata da un club, ma da un’organizzazione rappresentativa di tifosi, che non avrebbe comunque potuto avanzare pretese anche nell’eventualità di un accertamento positivo del reato.

Le partite finite sotto osservazione

Il giudice ha quindi esaminato gli episodi che avevano attirato l’attenzione degli investigatori e che erano confluiti nel fascicolo trasferito a Monza. Tra le partite prese in considerazione figurano Inter-Verona del gennaio 2024, Udinese-Parma e Salernitana-Modena del marzo 2025. Nel provvedimento viene affrontata anche la questione relativa a Inter-Milan del 23 aprile 2025, sebbene su questo specifico episodio la competenza resti della Procura di Milano. L’ipotesi investigativa riguardava una presunta protezione nei confronti dell’arbitro Daniele Doveri, che sarebbe stato tenuto lontano da successive partite di particolare importanza per l’Inter.

Anche in questo caso, il gip ha evidenziato l’assenza di pressioni e ha definito la scelta adottata tecnicamente corretta. La valutazione sarebbe stata dettata dalla volontà di individuare la soluzione arbitrale più adeguata, attraverso un’analisi più ampia dei profili disponibili, e non da interessi personali o vantaggi per le società coinvolte.

Nessuna prova di accordi per alterare le partite

Il punto centrale del decreto riguarda l’assenza di riscontri su eventuali accordi finalizzati a condizionare le gare. Le indagini, condotte anche attraverso intercettazioni, pedinamenti, acquisizioni documentali e numerose audizioni, non avrebbero fatto emergere elementi in grado di dimostrare un intervento volto ad alterare il processo decisionale degli arbitri o il risultato finale delle partite.

Il gip riconosce comunque alcune criticità nella gestione della sala Var. Le conversazioni intercettate avrebbero infatti evidenziato modalità operative eccessivamente informali, un linguaggio imprudente, una certa attenzione alle proteste e alle lamentele dei club e interventi esterni non consentiti nelle procedure Var. Condotte considerate inopportune, ma che, secondo il giudice, non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un sistema organizzato per condizionare le decisioni arbitrali. Non sarebbero emersi, in particolare, accordi con società sportive o arbitri finalizzati a modificare l’esito delle competizioni.

Resta aperto il capitolo milanese

L’archiviazione disposta dal gip di Monza rappresenta un passaggio importante nella vicenda, ma non esaurisce completamente il procedimento giudiziario. Si attende infatti ancora la decisione del gip di Milano sull’istanza di archiviazione presentata dalla Procura guidata da Marcello Viola per il filone principale dell’inchiesta.

Nel frattempo, la giustizia sportiva aveva già archiviato il caso, mentre la Procura milanese aveva disposto direttamente l’archiviazione della posizione dell’Inter, iscritta per poche ore nel registro degli indagati in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti. Un ulteriore passaggio è dunque atteso per definire anche il capitolo rimasto nella competenza della magistratura milanese.