Cassano: "Allegri va radiato, Mourinho indegno e Chivu cosa aspetta a cambiare?"

Ne ha un po’ per tutti Antonio Cassano, che con l’irruenza del linguaggio che gli appartiene, nel corso dell’ultimo appuntamento di Viva el Futbol, lancia stilettate a Massimiliano Allegri, a José Mourinho e critica pure Cristian Chivu. Il primo sarebbe da radiare per l’ex Fantantonio, il secondo è ritenuto ormai finito da dieci anni e all’allenatore dell’Inter consiglia di cambiare uomini e stile di gioco.
- Allegri attira nemici
- Cassano contro Allegri dopo lo sfogo post-Roma
- Cassano ribadisce: Mourinho è andato
Allegri attira nemici
Il commento stizzito a fine partita dopo il 3-3 con la Roma ha incontrato nuovi accusatori. Massimiliano Allegri è finito nell’occhio del ciclone per lo sfogo avuto dopo la rimonta subita dai giallorossi, non senza polemiche per qualche decisione arbitrale controversa.
“Vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io col Milan“, avrebbe detto l’allenatore del Napoli – squalificato dal giudice sportivo per l’espulsione e per lo sfogo nel post-gara – riferendosi alla stagione scorsa, terminata con la Roma qualificata in Champions League e il Milan fuori dalla coppa dalle grandi orecchie: flop costato, poi, la panchina al tecnico livornese, approdato in seguito all’ombra del Vesuvio.
Cassano contro Allegri dopo lo sfogo post-Roma
Uno degli arcinemici di Allegri, Antonio Cassano, a Viva el Fútbol è tornato sull’argomento lanciando accuse senza soluzione di continuità. “Spero non sia vero quello che ha detto sulla Roma, sarebbe da radiare dal calcio“, ha commentato Cassano, seguendo a ruota quanto riferito da Lele Adani nel corso della Domenica Sportiva, l’altra sera. L’ex attaccante ha apprezzato quanto visto in Napoli-Roma, ma non l’atteggiamento degli azzurri.
“Sul 2-0 il Napoli poteva fare il 3-0 e chiuderla. Ma non posso vedere il pressing alla carlona, tutti dietro la linea della palla. Allegri per me non arriva nelle prime quattro e alla sosta potrebbe anche tornare a casa“, dice Cassano. Poi gli animi si surriscaldano e l’ex talento di Bari Vecchia rincara la dose: “Allegri va mandato via, ha rovinato il calcio italiano negli ultimi dieci anni. E quando si toglie la giacca, lo fa per fare cinema”.
Cassano ribadisce: Mourinho è andato
Il mirino di Cassano poi si è spostato su Jose Mourinho, un altro allenatore particolarmente osteggiato dall’ex Bari e Roma: “È indegno come fa giocare il Real Madrid, tutti dietro la linea della palla e imbucate”, ha subito tuonato Cassano. Quindi un commento che non ammetterebbe repliche: “Mourinho è andato, lo ripeto, deve ringraziare Jorge Mendes da dieci anni“.
Sempre nel corso di Viva el Fútbol, Cassano ne ha avute anche per Cristian Chivu: “Continuo a fargli i complimenti, è un grandissimo allenatore e una persona a modo, ma voglio vederlo giocare con la difesa a quattro e per quanto tempo ancora può rimontare così. Penso che l’Inter possa vincere il campionato viaggiando con la terza marcia. Ma qualcosa va registrato“.