Cassano: "Allegri va radiato, Mourinho indegno e Chivu cosa aspetta a cambiare?"

Cassano ne ha per tutti durante l'ultimo appuntamento di Viva el Futbol: attacca gli arcinemici Max Allegri e Josè Mourinho e invita Chivu a cambiare stile di gioco all'Inter

Ne ha un po’ per tutti Antonio Cassano, che con l’irruenza del linguaggio che gli appartiene, nel corso dell’ultimo appuntamento di Viva el Futbol, lancia stilettate a Massimiliano Allegri, a José Mourinho e critica pure Cristian Chivu. Il primo sarebbe da radiare per l’ex Fantantonio, il secondo è ritenuto ormai finito da dieci anni e all’allenatore dell’Inter consiglia di cambiare uomini e stile di gioco.

Allegri attira nemici

Il commento stizzito a fine partita dopo il 3-3 con la Roma ha incontrato nuovi accusatori. Massimiliano Allegri è finito nell’occhio del ciclone per lo sfogo avuto dopo la rimonta subita dai giallorossi, non senza polemiche per qualche decisione arbitrale controversa.

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“Vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io col Milan“, avrebbe detto l’allenatore del Napoli – squalificato dal giudice sportivo per l’espulsione e per lo sfogo nel post-gara – riferendosi alla stagione scorsa, terminata con la Roma qualificata in Champions League e il Milan fuori dalla coppa dalle grandi orecchie: flop costato, poi, la panchina al tecnico livornese, approdato in seguito all’ombra del Vesuvio.

Cassano contro Allegri dopo lo sfogo post-Roma

Uno degli arcinemici di Allegri, Antonio Cassano, a Viva el Fútbol è tornato sull’argomento lanciando accuse senza soluzione di continuità. “Spero non sia vero quello che ha detto sulla Roma, sarebbe da radiare dal calcio“, ha commentato Cassano, seguendo a ruota quanto riferito da Lele Adani nel corso della Domenica Sportiva, l’altra sera. L’ex attaccante ha apprezzato quanto visto in Napoli-Roma, ma non l’atteggiamento degli azzurri.

“Sul 2-0 il Napoli poteva fare il 3-0 e chiuderla. Ma non posso vedere il pressing alla carlona, tutti dietro la linea della palla. Allegri per me non arriva nelle prime quattro e alla sosta potrebbe anche tornare a casa“, dice Cassano. Poi gli animi si surriscaldano e l’ex talento di Bari Vecchia rincara la dose: “Allegri va mandato via, ha rovinato il calcio italiano negli ultimi dieci anni. E quando si toglie la giacca, lo fa per fare cinema”.

Cassano ribadisce: Mourinho è andato

Il mirino di Cassano poi si è spostato su Jose Mourinho, un altro allenatore particolarmente osteggiato dall’ex Bari e Roma: “È indegno come fa giocare il Real Madrid, tutti dietro la linea della palla e imbucate”, ha subito tuonato Cassano. Quindi un commento che non ammetterebbe repliche: “Mourinho è andato, lo ripeto, deve ringraziare Jorge Mendes da dieci anni“.

Sempre nel corso di Viva el Fútbol, Cassano ne ha avute anche per Cristian Chivu: “Continuo a fargli i complimenti, è un grandissimo allenatore e una persona a modo, ma voglio vederlo giocare con la difesa a quattro e per quanto tempo ancora può rimontare così. Penso che l’Inter possa vincere il campionato viaggiando con la terza marcia. Ma qualcosa va registrato“.