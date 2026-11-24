FantAntonio continua la sua crociata contro Allegri, poi difende le scelte di Chivu e assicura che il vero nemico dell'Inter è proprio l'Inter che ha tutto per vincere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’anno scorso aveva messo in guardia tutti sin dall’inizio della stagione, quando i numeri sembravano dargli torto, ripetendo di essere pronto a scommettere che il Milan di Allegri non sarebbe arrivato tra i primi quattro, ma per Cassano quest’anno il gioco del tiro al bersaglio su Max è più facile. A Viva el Futbol Fantantonio torna a giocare al suo sport preferito e massacra l’allenatore del Napoli.

L’attacco di Cassano

Il barese spara a zero su Allegri, atteso alla gara di Champions col Manchester City: “Lui non ha dato un’identità, nulla alla propria squadra e ai propri tifosi – e aggiunge -. Ha preso per il c.. il calcio italiano. Lo capiamo o no? Tanto noi lo sappiamo e le poche persone che rimangono devono sapere perché ha guadagnato vagonate di soldi per far nulla. Lui si appoggia sugli scudetti vinti alla Juve m sai dove se li può mettere quegli scudetti? Quando smetterà, neanche il dimenticatoio si ricorderà di Allegri. I giocatori top non lo considerano per niente”.

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L’elogio dell’Inter

Nonostante il 4-4 a Bergamo Cassano invece difende l’Inter: “Il peggior nemico dell’Inter è l’Inter. Decide l’Inter se giocar bene, se giocar male, prende il Como e lo distrugge. L’Inter decide le sorti del campionato: è più forte, più coraggiosa, ha più qualità, più lunghezza della rosa. Sono convinto che l’Inter ha una grandissima distanza sulla Roma, è la più forte in assoluto”.

La critica a Spence

Qualche difetto però ce l’ha, come Spence che per Cassano è debole: “Per me è una pi…a, faceva panchina al Genoa, al Tottenham giocava e non giocava, poi si è ritrovato a giocare al Mondiale. Non mi piaceva tanto Dumfries, ma era funzionale a tutta fascia, tutta la vita lui. Tutta la vita anche Diouf, che non sto capendo cosa sta succedendo, prima giocava, era titolare fisso, convocato anche da Zidane. Adesso, tutto d’un tratto, gioca sempre Spence, che è un giocatore improponibile, ha rimesso lui in gioco l’Atalanta….Uno che gioca nell’Inter e nell’Inghilterra non può fare un errore del genere”.

Poi conclude: “Stankovic è un giovane, non posso pensare che entri 15 minuti e non corre. Non hai tolto Xavi, Iniesta e Messi. I cambi di Chivu? Ma se non metti Lautaro sul 4-2 quando lo metti? La gente critica Lautaro per cosa? Un mese e mezzo che sta fermo, l’hai buttato dentro sul 4-2 per farlo giocare un pochino. Non vai a pensare al disastro che l’Inter ha fatto, buttando via 2 punti”.