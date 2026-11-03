Cassano spara a zero: “È il male assoluto del calcio italiano, Marotta invece fa disastri”

L'ex attaccante distrugge ancora una volta il tecnico del Napoli, Max Allegri, poi critica l'atteggiamento tattico dell'Inter di Chivu e le scelte dell'Ad Marotta

Dove eravamo rimasti? A qualche settimana fa quando l’ex fantasista Antonio Cassano aveva dichiarato “Allegri va radiato, Mourinho è indegno e Chivu deve cambiare qualcosa”. Ma oggi il campo si restringe: a ‘Viva El Futbol’ l’ex numero dieci barese analizza Juventus-Napoli e fa nuovamente a pezzi il tecnico dei partenopei con parole pesantissime, spiega cosa non va negli azzurri ed infine passa a criticare anche l’atteggiamento tattico dell’Inter di Chivu e le scelte societarie di Marotta che finisce sotto accusa.

L’analisi di Juventus-Napoli

“Togliendo Alajbegovic, che crescerà e diventerà forte, e pochi altri, la Juve è una squadra scarsa. Il Napoli ha giocatori fortissimi, invece, e potrebbe competere con l’Inter. La Juve e il Napoli ieri hanno fatto una partita bruttissima e il secondo tempo è stata una vergogna. Spalletti almeno nella ripresa urlava. Io in passato non ho parlato bene di lui, ma se a questo gli danno 4 o 5 giocatori decenti fa giocare le squadre meravigliosamente bene. La Juve ha meritato la vittoria, mentre il Napoli, ragazzi … dopo 10 giornate è a meno 14 punti dalla prima e meno 9 dal quarto posto, è già fuori dalla lotta scudetto. Qualcuno vuole dire qualcosa? De Laurentiis non si sente più parlare, Manna non si capisce che pesci prende. Come fa a giocare così una squadra del genere?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ieri mi scrivevo con il presidente (Lele Adani, ndr), ho sentito Landucci dire che quel gol non potevano prenderlo perché dovevano uscire. Ma se avete trascorso gli ultimi vent’anni di carriera a indietreggiare sempre e andare a coprire l’area di rigore! Ora vi svegliate tutto d’un tratto e volete attaccare? Ma quando mai l’avete fatto? E se non si lavora le conseguenze sono quelle! Per me il Napoli non arriva nelle prime 4, invece è la più forte insieme all’Inter e dovrebbe arrivarci. Nel secondo tempo non ha fatto un tiro in porta, non ha un’idea.”

Il problema del Napoli secondo Cassano

Fantantonio nella sua analisi spiega poi quale sia il problema del Napoli: “A volte pressa, a volte rimane una via di mezzo, non sai quando attaccare, quando difendere. Puoi farla una mezza pressione, ci sta stare corti, ma non così. Il problema è che lui dice al portiere di mettersi sotto la traversa, perché non bisogna prendere l’acqua in testa. E tutti lì senza una connessione … Poi De Bruyne è stato il tuttocampista più forte degli ultimi 15 anni e si lamenta perché vuole essere più libero. Puoi anche essere più libero, ma se non hai un’idea fai una fatica immane.

La stoccata finale ad Allegri

Cassano torna poi a criticare duramente Allegri: “Il calcio di Allegri è di 15 anni fa, ‘vogliamoci bene, andiamo a cena, non alleniamoci, facciamo, vinciamo, tutto a posto, parliamo di cavalli, parliamo di ristoranti, parliamo tutt’altro, tutto a posto, è andato! Domenica il Napoli ha la Lazio, una partitaccia, ed è complicato. Allegri, per te i secondi, terzi o quarti non contavano niente ed erano dei falliti, quest’anno sei fuori da tutto! A meno che non vinci la Coppa dei Campioni, tutto può essere nella vita. Qualcuno gli dica qualcosa. Invece di togliersi le giacche …”

Non si placa Cassano: “Io tempo fa l’ho detto: il male assoluto della rovina del calcio italiano inizia da una sola persona: lui (Allegri)! E quei 4 o 5 che ancora lo tengono in vita a livello di allenatore. Lui è stato il male del calcio italiano negli ultimi 10 anni, ha convinto certi pseudopersonaggi e pseudogiornalisti e qualche allenatore amico suo che voleva venire fuori. Ha rovinato il calcio italiano. E queste sono le conseguenze!”

E infine: “Al Milan, che è storia, l’anno scorso Allegri ha fatto fare una figuraccia. Negli ultimi anni il Napoli ha dato spettacolo in Italia e in Europa, Allegri sta facendo fare al Napoli una figura oscena. Ha fatto peggio di Garcia, Calzona e Mazzarri. De Laurentiis e Manna inizino a pensarlo!”

Il messaggio a Chivu e Marotta

L’ex attaccante dedica poi un pensiero critico anche alla sua ex squadra: “L’Inter sta facendo malissimo, con una squadra del genere non ti puoi permettere di fare partite così brutte. Con il Venezia, a Roma vai sotto di due gol, con la Fiorentina la riprendi all’ultimo, con il Milan perdi … L’Inter sta facendo malissimo, e deve stare attenta, rischia di farsi male e di non vincere niente. Chivu deve prendere provvedimenti e iniziare a fare scelte forti.”

Arriva poi il messaggio al tecnico nerazzurro: “Chivu deve fare delle scelte forti, poi il discorso sul modulo mai provato. E allora dico: hai due attaccanti che stanno male, ci sta che non li metti. Allora fai 3-5-1-1 con Mkhitaryan dietro una punta per non cambiare troppo. L’Inter gioca da 6-7 anni sempre in un modo. A me l’Inter sta preoccupando.”

E infine Cassano attacca duramente Marotta: “Il genio della lampada che ci ha messo il carico mandando via Piero Ausilio è Beppe Marotta. Il disastro lo ha fatto Marotta mandando via Piero Ausilio dopo 30 anni e mancando di rispetto a lui. Voglio dire alla gente: cari tifosi, nei problemi Ausilio era credibile, andava a parlare coi giocatori che erano in difficoltà, si confrontava ed era credibile. Ora Marotta si presenta ad Appiano e lo prendono solo per il c..o. È così. Marotta non sa di calcio, tutti quando lo vedono lo prendono in giro. Il disastro è stato fatto da Marotta, mettendo il carico nei confronti del direttore sportivo, Ausilio, che ha vinto più di tutti negli ultimi 30 anni, con una squadra che è ancora la sua.

Clicca qui per le ultime news sull’Inter