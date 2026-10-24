Catanzaro-Ascoli 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Catanzaro-Ascoli, 8ª giornata di Serie B 2026-27: orario, stadio, arbitro, precedenti, ultimi risultati e statistiche delle due squadre a confronto.

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Obiettivi diversi al Ceravolo: il Catanzaro cerca punti salvezza, l’Ascoli vuole consolidarsi in zona playoff. Si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle 17:15, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, per l’8ª giornata di Serie B 2026-27. Calabresi penultimi, al 19° posto con 4 punti: una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte, 8 gol segnati e 14 subiti. Marchigiani sesti a quota 12: tre successi, tre pareggi e una sconfitta, con 8 reti realizzate e 5 incassate. Una sfida tra urgenza di risalire e ambizioni da difendere.

Le ultime partite giocate da Catanzaro e Ascoli

Il pareggio per 2-2 sul campo del Verona ha consentito al Catanzaro di interrompere una sequenza di due sconfitte, ma la continuità resta da costruire: nelle ultime cinque giornate i giallorossi hanno raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre ko. Più redditizio il cammino recente dell’Ascoli, capace di conquistarne 8 grazie a due successi e due pareggi, con una sola battuta d’arresto. I bianconeri arrivano da due risultati di parità consecutivi, contro Südtirol ed Empoli.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle ultime 5 Sequenza dalla meno recente Catanzaro 1 1 3 4 Sconfitta, vittoria, sconfitta, sconfitta, pareggio Ascoli 2 2 1 8 Vittoria, sconfitta, vittoria, pareggio, pareggio

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Catanzaro, dalla meno recente alla più recente:

Südtirol – Catanzaro 2-0: sconfitta.

– 2-0: sconfitta. Catanzaro – Carrarese 1-0: vittoria.

– 1-0: vittoria. Sampdoria – Catanzaro 2-1: sconfitta.

– 2-1: sconfitta. Catanzaro – Mantova 1-3: sconfitta.

– 1-3: sconfitta. Verona–Catanzaro 2-2: pareggio.

Le ultime cinque gare dell’Ascoli, nello stesso ordine cronologico:

Ascoli – Benevento 1-0: vittoria.

– 1-0: vittoria. Padova – Ascoli 1-0: sconfitta.

– 1-0: sconfitta. Ascoli – Avellino 3-1: vittoria.

– 3-1: vittoria. Südtirol – Ascoli 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Ascoli–Empoli 1-1: pareggio.

L’arbitro di Catanzaro-Ascoli

A dirigere Catanzaro–Ascoli sarà Andrea Calzavara, assistito da Regattieri e Boato; Vogliacco sarà il quarto ufficiale, Prontera opererà al VAR e Del Giovane all’AVAR. Nella Serie B 2026-27 Calzavara ha finora arbitrato 3 incontri, assegnando 10 cartellini gialli e nessun rosso, con un rigore concesso. Il suo bilancio comprende 91 falli fischiati e 9 fuorigioco: la media delle ammonizioni è di 3,3 a partita.

Catanzaro-Ascoli: precedenti e curiosità sul match

Il Ceravolo è il luogo in cui il Catanzaro ha costruito tutte le sue vittorie contro l’Ascoli in Serie B: tre successi, compreso il 3-2 dell’ultimo incrocio, datato 10 febbraio 2024. Un precedente che offre fiducia ai giallorossi, chiamati però a cambiare passo dopo appena quattro punti in sette giornate. Il 2-2 contro il Verona può rappresentare un primo segnale, mentre i marchigiani si presentano con la solidità di chi ha perso una sola volta. Per la neopromossa bianconera c’è anche un traguardo significativo: chiudere le prime otto gare con al massimo una sconfitta, come riuscì proprio ai calabresi nel 2023-24. Attenzione ai palloni alti: gli ospiti non hanno ancora segnato né subito gol di testa, mentre i padroni di casa ne hanno incassati quattro. Davanti, riflettori su Pietro Iemmello, riferimento realizzativo giallorosso, e su Matteo Brunori, reduce da un assist ma ancora senza reti contro questo avversario in cadetteria. Storia e rendimento recente raccontano così una sfida tutt’altro che scontata.

Un bis mai riuscito. Prima del 3-2 del febbraio 2024, il Catanzaro non aveva vinto nessuno dei sette precedenti contro l’ Ascoli in Serie B, raccogliendo un pareggio e sei sconfitte. Adesso può battere i marchigiani per due incontri consecutivi per la prima volta nella competizione.

Prima del 3-2 del febbraio 2024, il non aveva vinto nessuno dei sette precedenti contro l’ in Serie B, raccogliendo un pareggio e sei sconfitte. Adesso può battere i marchigiani per due incontri consecutivi per la prima volta nella competizione. Il fattore Ceravolo. Tutte e tre le vittorie cadette del Catanzaro contro l’ Ascoli sono arrivate in casa. Dopo i successi nei primi due confronti interni, tra il 1972 e il 1974, i calabresi hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle successive quattro sfide casalinghe.

Tutte e tre le vittorie cadette del contro l’ sono arrivate in casa. Dopo i successi nei primi due confronti interni, tra il 1972 e il 1974, i calabresi hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle successive quattro sfide casalinghe. Una partenza da correggere. Il Catanzaro ha appena 4 punti dopo sette giornate. Ricalcolando tutte le stagioni con tre punti per vittoria, soltanto nel 2005-06 ne aveva raccolti così pochi anche dopo otto gare: quel campionato si concluse con la retrocessione. Dopo il pari con il Verona , i giallorossi cercano almeno due risultati utili consecutivi per la prima volta da aprile, quando arrivarono a cinque.

Il ha appena 4 punti dopo sette giornate. Ricalcolando tutte le stagioni con tre punti per vittoria, soltanto nel 2005-06 ne aveva raccolti così pochi anche dopo otto gare: quel campionato si concluse con la retrocessione. Dopo il pari con il , i giallorossi cercano almeno due risultati utili consecutivi per la prima volta da aprile, quando arrivarono a cinque. Neopromossa, ma già difficile da battere. L’ Ascoli è rimasto imbattuto in sei delle prime sette partite, con tre vittorie e tre pareggi. Evitando il ko diventerebbe la prima neopromossa con al massimo una sconfitta nelle prime otto giornate dal Catanzaro del 2023-24. Un altro pareggio porterebbe inoltre a tre la serie consecutiva di segni X, come non accade ai bianconeri dall’aprile 2024.

L’ è rimasto imbattuto in sei delle prime sette partite, con tre vittorie e tre pareggi. Evitando il ko diventerebbe la prima neopromossa con al massimo una sconfitta nelle prime otto giornate dal del 2023-24. Un altro pareggio porterebbe inoltre a tre la serie consecutiva di segni X, come non accade ai bianconeri dall’aprile 2024. Il gioco aereo può cambiare il copione. L’ Ascoli è l’unica squadra del torneo senza gol di testa sia all’attivo sia al passivo. Il Catanzaro , invece, ha già subito quattro reti con questo fondamentale, il dato più alto del campionato insieme a quello del Vicenza .

L’ è l’unica squadra del torneo senza gol di testa sia all’attivo sia al passivo. Il , invece, ha già subito quattro reti con questo fondamentale, il dato più alto del campionato insieme a quello del . Iemmello, il riferimento che pesa. Pietro Iemmello è l’unico giocatore del Catanzaro ad avere segnato più di una rete in questo campionato: due. Dal 2023-24 conta 58 partecipazioni attive ai gol in Serie B, con 43 reti e 15 assist, escluse le gare di post season. Nello stesso periodo soltanto lui e Joel Pohjanpalo , a quota 73, hanno superato le 50.

è l’unico giocatore del ad avere segnato più di una rete in questo campionato: due. Dal 2023-24 conta 58 partecipazioni attive ai gol in Serie B, con 43 reti e 15 assist, escluse le gare di post season. Nello stesso periodo soltanto lui e , a quota 73, hanno superato le 50. Brunori cerca continuità e un tabù da sfatare. Dopo l’assist contro l’Empoli, Matteo Brunori può servire un passaggio vincente in due giornate consecutive per la seconda volta in carriera in Serie B, dopo esserci riuscito nel febbraio 2024 con il Palermo. Nel 2026 ha segnato una sola rete esterna nel torneo, il 7 febbraio contro il Modena. Contro il Catanzaro è ancora a secco dopo 256 minuti: soltanto contro Bari e Südtirol ha giocato più a lungo senza trovare il gol in cadetteria, post season esclusa.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Ascoli

Stesso bottino offensivo, rendimento difensivo molto diverso: Catanzaro e Ascoli hanno segnato entrambe 8 gol in sette partite, ma i calabresi ne hanno subiti 14 contro i 5 dei marchigiani. La media delle reti incassate è rispettivamente di 2 e 0,71 a gara. I bianconeri fanno meglio anche nel possesso palla, 61,1% contro 54,9%, e nella precisione dei passaggi, 87,54% contro 85,87%. Producono inoltre più tiri nello specchio, 28 contro 26, anche se i giallorossi vantano una precisione al tiro superiore: 40% contro 37,84%. A colpire è soprattutto la gestione delle difficoltà: l’Ascoli ha recuperato 8 punti da situazioni di svantaggio, mentre il Catanzaro ne ha lasciati per strada 11 dopo essere passato avanti.

Tra i singoli, Pietro Iemmello guida i marcatori del Catanzaro con 2 reti; a quota una seguono Antonio Candela, Marco D’Alessandro, Matias Antonini Lui, Emanuele Pecorino e Bruno Verrengia. Nell’Ascoli il miglior realizzatore è Andrea Silipo, autore di 3 gol, davanti a Matteo Brunori, Simone D’Uffizi, Gabriele Gori e Nicholas Rizzo, tutti a uno. La leadership negli assist è condivisa: per i calabresi un passaggio vincente ciascuno per Gabriele Alesi, Antonio Candela, Marco Imperiale, Matias Antonini Lui, Simone Pafundi ed Emanuele Pecorino; per i marchigiani uno a testa per Matteo Brunori, Mohammed Chakir, Samuele Damiani, Giacomo De Pieri, Gabriele Gori e Tommaso Milanese. Jacopo Petriccione è il più ammonito dei giallorossi con 3 cartellini, mentre Nicholas Rizzo guida la graduatoria bianconera con 4. Nei dati disponibili non sono riportate espulsioni per i giocatori delle due squadre. Tra i portieri, Mirko Pigliacelli ha ottenuto un clean sheet e compiuto 27 parate; Samuele Vitale ha mantenuto la porta inviolata due volte, con 19 interventi.

Statistica Catanzaro Ascoli Posizione in classifica 19ª 6ª Punti 4 12 Partite giocate 7 7 Vittorie 1 3 Pareggi 1 3 Sconfitte 5 1 Gol segnati 8 8 Gol subiti 14 5 Media gol segnati a partita 1,14 1,14 Media gol subiti a partita 2,00 0,71 Possesso palla 54,9% 61,1% Precisione dei passaggi 85,87% 87,54% Tiri nello specchio 26 28 Precisione al tiro 40,00% 37,84% Conversione dei tiri in gol 12,31% 10,81% Tiri subiti 121 101 Calci d’angolo 31 45 Assist 6 6 Legni colpiti 3 3 Falli commessi 75 75 Cartellini gialli 15 15 Capocannoniere Pietro Iemmello: 2 Andrea Silipo: 3 Primato negli assist 6 giocatori a quota 1 6 giocatori a quota 1 Giocatore più ammonito Jacopo Petriccione: 3 Nicholas Rizzo: 4 Clean sheet del portiere Mirko Pigliacelli: 1 Samuele Vitale: 2 Parate del portiere Mirko Pigliacelli: 27 Samuele Vitale: 19

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FAQ Quando e a che ora si gioca Catanzaro-Ascoli? Catanzaro-Ascoli si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 17:15, per l’8ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Catanzaro-Ascoli? La partita si disputa allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Ascoli? L’arbitro è Andrea Calzavara, con Regattieri e Boato come assistenti. Il quarto ufficiale è Vogliacco, al VAR c’è Prontera e all’AVAR Del Giovane.