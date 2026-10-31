Catanzaro-Padova 31 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il Catanzaro cerca punti salvezza contro il Padova, in zona playoff: appuntamento il 31 ottobre 2026 alle 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo, per la 10ª giornata di Serie B 2026-27. I calabresi sono ultimi con 5 punti: una vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, 10 gol segnati e 21 subiti. I veneti occupano l’8° posto a quota 13, con 4 successi, un pari e 4 ko, 9 reti realizzate e 10 incassate. Per i giallorossi è una sfida da non fallire; gli ospiti cercano conferme dopo due vittorie consecutive.
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Catanzaro-Padova
- Precedenti e curiosità: le pillole del match
- Le statistiche stagionali di Catanzaro e Padova
Le ultime partite giocate
Il momento recente racconta due squadre con fiducia diversa. Il Catanzaro ha raccolto soltanto 2 punti nelle ultime cinque partite, senza mai vincere: due pareggi e tre sconfitte, con 6 gol fatti e 14 subiti. Il Padova, invece, dopo tre ko ha cambiato passo battendo Avellino e Südtirol senza incassare reti. Il bilancio dei veneti nel periodo è di 6 punti, con 5 gol segnati e 6 subiti.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Sequenza dalla meno recente
|Catanzaro
|0
|2
|3
|2
|Sconfitta, sconfitta, pareggio, sconfitta, pareggio
|Padova
|2
|0
|3
|6
|Sconfitta, sconfitta, sconfitta, vittoria, vittoria
Nel dettaglio, i risultati delle ultime cinque gare del Catanzaro, dalla meno recente:
- Sampdoria–Catanzaro 2-1: sconfitta.
- Catanzaro–Mantova 1-3: sconfitta.
- Verona–Catanzaro 2-2: pareggio.
- Catanzaro–Ascoli 1-6: sconfitta.
- Benevento–Catanzaro 1-1: pareggio.
Le ultime cinque partite del Padova, nello stesso ordine:
- Palermo–Padova 2-1: sconfitta.
- Padova–Carrarese 0-2: sconfitta.
- Padova–Virtus Entella 1-2: sconfitta.
- Avellino–Padova 0-1: vittoria.
- Padova–Südtirol 2-0: vittoria.
L’arbitro di Catanzaro-Padova
A dirigere Catanzaro–Padova sarà Niccolò Turrini, affiancato dagli assistenti Biffi e Djurdjevic. Marotta sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Giua, con Baroni nel ruolo di AVAR. Nelle due gare dirette nella competizione in questa stagione, Turrini ha fischiato 39 falli e assegnato 8 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. La media complessiva è di 4,5 cartellini a partita, con quattro ammonizioni per incontro.
Precedenti e curiosità: le pillole del match
La classifica divide Catanzaro e Padova, ma i precedenti aggiungono insidie a una sfida delicata soprattutto per i padroni di casa. I veneti hanno il vantaggio nel bilancio storico in Serie B e hanno vinto le ultime due trasferte al Ceravolo; l’incrocio più recente, però, ha premiato i calabresi, capaci di imporsi 3-1 all’Euganeo. Il fattore campo è dunque un tema centrale: i giallorossi arrivano da due sconfitte interne consecutive e devono evitare una terza battuta d’arresto, evento che manca dal 2006. A preoccupare è soprattutto la protezione dell’area, da dove sono arrivati tutti i 21 gol incassati in campionato. Davanti, invece, si cerca il ritorno al gol di Pietro Iemmello, a secco da cinque gare ma protagonista di una doppietta nell’ultimo confronto con i biancoscudati. Sul fronte opposto cresce Gabriele Artistico, decisivo con un assist e una rete nelle ultime due giornate: la sua continuità può diventare una delle chiavi per alimentare le ambizioni playoff degli ospiti.
- Il bilancio storico sorride al Padova. Sono 26 i precedenti in Serie B: 10 vittorie venete, 7 del Catanzaro e 9 pareggi. Soltanto due confronti appartengono all’era dei tre punti a vittoria. L’ultimo, disputato a marzo, si è chiuso con il successo calabrese per 3-1 all’Euganeo.
- Ceravolo da espugnare ancora per il Padova. I biancoscudati hanno vinto le ultime due gare esterne contro il Catanzaro, dopo un solo successo nelle precedenti 11, completate da 4 pareggi e 6 sconfitte. In 11 dei 13 confronti in Calabria almeno una squadra è rimasta senza segnare: otto gare a porta inviolata per i giallorossi e sei per i veneti.
- Catanzaro, vietato prolungare la serie negativa interna. Dopo due ko consecutivi davanti al proprio pubblico, i giallorossi rischiano una terza sconfitta casalinga di fila: non accade dal periodo tra marzo e maggio 2006, quando la striscia arrivò a cinque.
- Calcio Padova senza mezze misure in trasferta. Dopo la vittoria sul campo dell’Avellino, i veneti inseguono due successi esterni consecutivi nello stesso campionato, traguardo raggiunto l’ultima volta tra novembre e dicembre 2025. Lontano da casa non pareggiano da 11 partite: 4 vittorie e 7 sconfitte dopo il 3-3 di febbraio contro la Juve Stabia.
- L’area di rigore è il punto debole del Catanzaro. Tutte le 21 reti subite sono arrivate da conclusioni dentro l’area: almeno cinque in più rispetto ad Arezzo e Vicenza, seconde in questa graduatoria. Nessun gol incassato da fuori, invece, per i calabresi, così come per Padova, Ascoli e Palermo.
- Pietro Iemmello cerca il bersaglio giusto per ripartire. La più recente delle sue 13 marcature multiple in Serie B, comprese le gare di post-season, è la doppietta al Padova nel ritorno dello scorso campionato. Ora l’attaccante è a secco da cinque partite: con il Catanzaro ha fatto peggio soltanto tra aprile e maggio 2025, restando senza gol per sei incontri.
- Gabriele Artistico punta al tris di partecipazioni al gol. Dopo l’assist contro l’Avellino e la rete al Südtirol, il classe 2002 può contribuire a una marcatura per tre partite consecutive per la prima volta nella sua carriera in Serie B, dopo 68 presenze nella competizione.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Padova
Più pallone non significa necessariamente più punti: il confronto tra Catanzaro e Padova lo evidenzia bene. I calabresi hanno il 52,7% di possesso medio contro il 43% degli ospiti e una precisione nei passaggi superiore, 85,46% contro 79,77%. Producono anche più tiri nello specchio, 36 contro 28, ma il divario difensivo pesa moltissimo: 21 gol subiti contro 10, pari a 2,33 e 1,11 per partita. I veneti hanno mantenuto la porta inviolata quattro volte, contro una sola dei giallorossi, pur avendo concesso un numero simile di conclusioni complessive: 165 contro 163. Altro nodo per il Catanzaro è la gestione del vantaggio, con 14 punti persi da situazioni favorevoli contro gli 8 del Padova.
Tra i singoli, Pietro Iemmello guida i marcatori del Catanzaro con 2 reti; a quota una figurano Nicolò Buso, Antonio Candela, Marco D’Alessandro, N’Dri Koffi, Matias Antonini Lui, Emanuele Pecorino e Bruno Verrengia. Nel Calcio Padova il primato è condiviso, con un gol ciascuno, da Gabriele Artistico, Alessandro Capelli, Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina, Marco Pompetti ed Emanuele Zuelli. Il miglior assistman veneto è Matteo Cocchi, con 2 passaggi vincenti; tra i calabresi sono a quota uno Gabriele Alesi, Antonio Candela, Federico Di Francesco, Marco Imperiale, Matias Antonini Lui, Simone Pafundi ed Emanuele Pecorino. Sul piano disciplinare, Matias Antonini Lui e Jacopo Petriccione sono i più ammoniti dei giallorossi con 3 cartellini, mentre Pietro Fusi e Giovanni Giunti guidano tra gli ospiti con 4. Lorenzo Carissoni ha ricevuto l’unico rosso del Padova; nessuna espulsione risulta per il Catanzaro. Tra i portieri, Mirko Pigliacelli conta una gara a porta inviolata e 34 parate, contro le quattro e le 40 di Alessandro Sorrentino.
|Statistica
|Catanzaro
|Padova
|Posizione in classifica
|20ª
|8ª
|Punti
|5
|13
|Partite giocate
|9
|9
|Vittorie
|1
|4
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|6
|4
|Gol segnati
|10
|9
|Gol subiti
|21
|10
|Media gol segnati
|1,11
|1,00
|Media gol subiti
|2,33
|1,11
|Possesso palla medio
|52,7%
|43,0%
|Precisione dei passaggi
|85,46%
|79,77%
|Tiri totali, esclusi quelli respinti
|86
|70
|Tiri nello specchio
|36
|28
|Precisione al tiro
|41,86%
|40,00%
|Percentuale realizzativa
|11,63%
|12,86%
|Tiri complessivi concessi
|163
|165
|Gare a porta inviolata
|1
|4
|Assist
|7
|5
|Calci d’angolo
|41
|40
|Falli commessi
|99
|118
|Cartellini gialli
|19
|20
|Cartellini rossi
|0
|1
|Punti persi da situazioni di vantaggio
|14
|8
|Capocannoniere
|Pietro Iemmello: 2
|Sette giocatori a quota 1
|Primato assist
|Sette giocatori a quota 1
|Matteo Cocchi: 2
|Più ammonizioni
|Matias Antonini Lui e Jacopo Petriccione: 3
|Pietro Fusi e Giovanni Giunti: 4
|Più espulsioni
|Nessuna
|Lorenzo Carissoni: 1
|Portiere: gare a porta inviolata
|Mirko Pigliacelli: 1
|Alessandro Sorrentino: 4
|Portiere: parate
|Mirko Pigliacelli: 34
|Alessandro Sorrentino: 40
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Catanzaro-Calcio Padova?
-
Catanzaro-Calcio Padova si gioca il 31 ottobre 2026 alle ore 17:15, per la 10ª giornata della Serie B 2026-27.
- Dove si gioca Catanzaro-Calcio Padova?
-
La partita si disputa allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro-Calcio Padova?
-
L’arbitro è Niccolò Turrini, assistito da Biffi e Djurdjevic. Il quarto ufficiale è Marotta; al VAR c’è Giua, con Baroni come AVAR.
- Quali partite si giocano oggi di Serie A?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Bologna-Monza (ore 15.00), Udinese-Roma (ore 18.00), Milan-Inter (ore 20.45) e Milan-Inter (ore 20.45)
- Quali partite si giocano oggi di Serie B?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Cremonese-Benevento (ore 15.00), Modena-Mantova (ore 15.00), Sudtirol-Cesena (ore 15.00), Catanzaro-Padova (ore 17.15) e Sampdoria-Virtus Entella (ore 19.30)
- Quali partite si giocano oggi?
- Oggi sono in programma le seguenti partite:
Serie A: Bologna-Monza (ore 15.00), Udinese-Roma (ore 18.00), Milan-Inter (ore 20.45) e Milan-Inter (ore 20.45)
Serie B: Cremonese-Benevento (ore 15.00), Modena-Mantova (ore 15.00), Sudtirol-Cesena (ore 15.00), Catanzaro-Padova (ore 17.15) e Sampdoria-Virtus Entella (ore 19.30)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.