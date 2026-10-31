Catanzaro-Padova 31 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 10ª giornata: Catanzaro-Padova si gioca il 31 ottobre alle 17:15. Classifica, arbitro, precedenti e statistiche a confronto.

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Il Catanzaro cerca punti salvezza contro il Padova, in zona playoff: appuntamento il 31 ottobre 2026 alle 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo, per la 10ª giornata di Serie B 2026-27. I calabresi sono ultimi con 5 punti: una vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, 10 gol segnati e 21 subiti. I veneti occupano l’8° posto a quota 13, con 4 successi, un pari e 4 ko, 9 reti realizzate e 10 incassate. Per i giallorossi è una sfida da non fallire; gli ospiti cercano conferme dopo due vittorie consecutive.

Le ultime partite giocate

Il momento recente racconta due squadre con fiducia diversa. Il Catanzaro ha raccolto soltanto 2 punti nelle ultime cinque partite, senza mai vincere: due pareggi e tre sconfitte, con 6 gol fatti e 14 subiti. Il Padova, invece, dopo tre ko ha cambiato passo battendo Avellino e Südtirol senza incassare reti. Il bilancio dei veneti nel periodo è di 6 punti, con 5 gol segnati e 6 subiti.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Catanzaro 0 2 3 2 Sconfitta, sconfitta, pareggio, sconfitta, pareggio Padova 2 0 3 6 Sconfitta, sconfitta, sconfitta, vittoria, vittoria

Nel dettaglio, i risultati delle ultime cinque gare del Catanzaro, dalla meno recente:

Sampdoria – Catanzaro 2-1: sconfitta.

– 2-1: sconfitta. Catanzaro – Mantova 1-3: sconfitta.

– 1-3: sconfitta. Verona – Catanzaro 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Catanzaro – Ascoli 1-6: sconfitta.

– 1-6: sconfitta. Benevento–Catanzaro 1-1: pareggio.

Le ultime cinque partite del Padova, nello stesso ordine:

Palermo – Padova 2-1: sconfitta.

– 2-1: sconfitta. Padova – Carrarese 0-2: sconfitta.

– 0-2: sconfitta. Padova – Virtus Entella 1-2: sconfitta.

– 1-2: sconfitta. Avellino – Padova 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Padova–Südtirol 2-0: vittoria.

L’arbitro di Catanzaro-Padova

A dirigere Catanzaro–Padova sarà Niccolò Turrini, affiancato dagli assistenti Biffi e Djurdjevic. Marotta sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Giua, con Baroni nel ruolo di AVAR. Nelle due gare dirette nella competizione in questa stagione, Turrini ha fischiato 39 falli e assegnato 8 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. La media complessiva è di 4,5 cartellini a partita, con quattro ammonizioni per incontro.

Precedenti e curiosità: le pillole del match

La classifica divide Catanzaro e Padova, ma i precedenti aggiungono insidie a una sfida delicata soprattutto per i padroni di casa. I veneti hanno il vantaggio nel bilancio storico in Serie B e hanno vinto le ultime due trasferte al Ceravolo; l’incrocio più recente, però, ha premiato i calabresi, capaci di imporsi 3-1 all’Euganeo. Il fattore campo è dunque un tema centrale: i giallorossi arrivano da due sconfitte interne consecutive e devono evitare una terza battuta d’arresto, evento che manca dal 2006. A preoccupare è soprattutto la protezione dell’area, da dove sono arrivati tutti i 21 gol incassati in campionato. Davanti, invece, si cerca il ritorno al gol di Pietro Iemmello, a secco da cinque gare ma protagonista di una doppietta nell’ultimo confronto con i biancoscudati. Sul fronte opposto cresce Gabriele Artistico, decisivo con un assist e una rete nelle ultime due giornate: la sua continuità può diventare una delle chiavi per alimentare le ambizioni playoff degli ospiti.

Il bilancio storico sorride al Padova. Sono 26 i precedenti in Serie B: 10 vittorie venete, 7 del Catanzaro e 9 pareggi. Soltanto due confronti appartengono all’era dei tre punti a vittoria. L’ultimo, disputato a marzo, si è chiuso con il successo calabrese per 3-1 all’Euganeo.

Sono 26 i precedenti in Serie B: 10 vittorie venete, 7 del e 9 pareggi. Soltanto due confronti appartengono all’era dei tre punti a vittoria. L’ultimo, disputato a marzo, si è chiuso con il successo calabrese per 3-1 all’Euganeo. Ceravolo da espugnare ancora per il Padova. I biancoscudati hanno vinto le ultime due gare esterne contro il Catanzaro , dopo un solo successo nelle precedenti 11, completate da 4 pareggi e 6 sconfitte. In 11 dei 13 confronti in Calabria almeno una squadra è rimasta senza segnare: otto gare a porta inviolata per i giallorossi e sei per i veneti.

I biancoscudati hanno vinto le ultime due gare esterne contro il , dopo un solo successo nelle precedenti 11, completate da 4 pareggi e 6 sconfitte. In 11 dei 13 confronti in Calabria almeno una squadra è rimasta senza segnare: otto gare a porta inviolata per i giallorossi e sei per i veneti. Catanzaro, vietato prolungare la serie negativa interna. Dopo due ko consecutivi davanti al proprio pubblico, i giallorossi rischiano una terza sconfitta casalinga di fila: non accade dal periodo tra marzo e maggio 2006, quando la striscia arrivò a cinque.

Dopo due ko consecutivi davanti al proprio pubblico, i giallorossi rischiano una terza sconfitta casalinga di fila: non accade dal periodo tra marzo e maggio 2006, quando la striscia arrivò a cinque. Calcio Padova senza mezze misure in trasferta. Dopo la vittoria sul campo dell’ Avellino , i veneti inseguono due successi esterni consecutivi nello stesso campionato, traguardo raggiunto l’ultima volta tra novembre e dicembre 2025. Lontano da casa non pareggiano da 11 partite: 4 vittorie e 7 sconfitte dopo il 3-3 di febbraio contro la Juve Stabia .

Dopo la vittoria sul campo dell’ , i veneti inseguono due successi esterni consecutivi nello stesso campionato, traguardo raggiunto l’ultima volta tra novembre e dicembre 2025. Lontano da casa non pareggiano da 11 partite: 4 vittorie e 7 sconfitte dopo il 3-3 di febbraio contro la . L’area di rigore è il punto debole del Catanzaro. Tutte le 21 reti subite sono arrivate da conclusioni dentro l’area: almeno cinque in più rispetto ad Arezzo e Vicenza , seconde in questa graduatoria. Nessun gol incassato da fuori, invece, per i calabresi, così come per Padova , Ascoli e Palermo .

Tutte le 21 reti subite sono arrivate da conclusioni dentro l’area: almeno cinque in più rispetto ad e , seconde in questa graduatoria. Nessun gol incassato da fuori, invece, per i calabresi, così come per , e . Pietro Iemmello cerca il bersaglio giusto per ripartire. La più recente delle sue 13 marcature multiple in Serie B, comprese le gare di post-season, è la doppietta al Padova nel ritorno dello scorso campionato. Ora l’attaccante è a secco da cinque partite: con il Catanzaro ha fatto peggio soltanto tra aprile e maggio 2025, restando senza gol per sei incontri.

La più recente delle sue 13 marcature multiple in Serie B, comprese le gare di post-season, è la doppietta al nel ritorno dello scorso campionato. Ora l’attaccante è a secco da cinque partite: con il ha fatto peggio soltanto tra aprile e maggio 2025, restando senza gol per sei incontri. Gabriele Artistico punta al tris di partecipazioni al gol. Dopo l’assist contro l’Avellino e la rete al Südtirol, il classe 2002 può contribuire a una marcatura per tre partite consecutive per la prima volta nella sua carriera in Serie B, dopo 68 presenze nella competizione.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Padova

Più pallone non significa necessariamente più punti: il confronto tra Catanzaro e Padova lo evidenzia bene. I calabresi hanno il 52,7% di possesso medio contro il 43% degli ospiti e una precisione nei passaggi superiore, 85,46% contro 79,77%. Producono anche più tiri nello specchio, 36 contro 28, ma il divario difensivo pesa moltissimo: 21 gol subiti contro 10, pari a 2,33 e 1,11 per partita. I veneti hanno mantenuto la porta inviolata quattro volte, contro una sola dei giallorossi, pur avendo concesso un numero simile di conclusioni complessive: 165 contro 163. Altro nodo per il Catanzaro è la gestione del vantaggio, con 14 punti persi da situazioni favorevoli contro gli 8 del Padova.

Tra i singoli, Pietro Iemmello guida i marcatori del Catanzaro con 2 reti; a quota una figurano Nicolò Buso, Antonio Candela, Marco D’Alessandro, N’Dri Koffi, Matias Antonini Lui, Emanuele Pecorino e Bruno Verrengia. Nel Calcio Padova il primato è condiviso, con un gol ciascuno, da Gabriele Artistico, Alessandro Capelli, Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina, Marco Pompetti ed Emanuele Zuelli. Il miglior assistman veneto è Matteo Cocchi, con 2 passaggi vincenti; tra i calabresi sono a quota uno Gabriele Alesi, Antonio Candela, Federico Di Francesco, Marco Imperiale, Matias Antonini Lui, Simone Pafundi ed Emanuele Pecorino. Sul piano disciplinare, Matias Antonini Lui e Jacopo Petriccione sono i più ammoniti dei giallorossi con 3 cartellini, mentre Pietro Fusi e Giovanni Giunti guidano tra gli ospiti con 4. Lorenzo Carissoni ha ricevuto l’unico rosso del Padova; nessuna espulsione risulta per il Catanzaro. Tra i portieri, Mirko Pigliacelli conta una gara a porta inviolata e 34 parate, contro le quattro e le 40 di Alessandro Sorrentino.

Statistica Catanzaro Padova Posizione in classifica 20ª 8ª Punti 5 13 Partite giocate 9 9 Vittorie 1 4 Pareggi 2 1 Sconfitte 6 4 Gol segnati 10 9 Gol subiti 21 10 Media gol segnati 1,11 1,00 Media gol subiti 2,33 1,11 Possesso palla medio 52,7% 43,0% Precisione dei passaggi 85,46% 79,77% Tiri totali, esclusi quelli respinti 86 70 Tiri nello specchio 36 28 Precisione al tiro 41,86% 40,00% Percentuale realizzativa 11,63% 12,86% Tiri complessivi concessi 163 165 Gare a porta inviolata 1 4 Assist 7 5 Calci d’angolo 41 40 Falli commessi 99 118 Cartellini gialli 19 20 Cartellini rossi 0 1 Punti persi da situazioni di vantaggio 14 8 Capocannoniere Pietro Iemmello: 2 Sette giocatori a quota 1 Primato assist Sette giocatori a quota 1 Matteo Cocchi: 2 Più ammonizioni Matias Antonini Lui e Jacopo Petriccione: 3 Pietro Fusi e Giovanni Giunti: 4 Più espulsioni Nessuna Lorenzo Carissoni: 1 Portiere: gare a porta inviolata Mirko Pigliacelli: 1 Alessandro Sorrentino: 4 Portiere: parate Mirko Pigliacelli: 34 Alessandro Sorrentino: 40

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Catanzaro-Calcio Padova? Catanzaro-Calcio Padova si gioca il 31 ottobre 2026 alle ore 17:15, per la 10ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Catanzaro-Calcio Padova? La partita si disputa allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Calcio Padova? L’arbitro è Niccolò Turrini, assistito da Biffi e Djurdjevic. Il quarto ufficiale è Marotta; al VAR c’è Giua, con Baroni come AVAR. Quali partite si giocano oggi di Serie A? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Bologna-Monza (ore 15.00), Udinese-Roma (ore 18.00), Milan-Inter (ore 20.45) e Milan-Inter (ore 20.45) Quali partite si giocano oggi di Serie B? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Cremonese-Benevento (ore 15.00), Modena-Mantova (ore 15.00), Sudtirol-Cesena (ore 15.00), Catanzaro-Padova (ore 17.15) e Sampdoria-Virtus Entella (ore 19.30) Quali partite si giocano oggi? Oggi sono in programma le seguenti partite:

Serie A: Bologna-Monza (ore 15.00), Udinese-Roma (ore 18.00), Milan-Inter (ore 20.45) e Milan-Inter (ore 20.45)

Serie B: Cremonese-Benevento (ore 15.00), Modena-Mantova (ore 15.00), Sudtirol-Cesena (ore 15.00), Catanzaro-Padova (ore 17.15) e Sampdoria-Virtus Entella (ore 19.30)