Il campione di Parigi annuncia le due gare che faranno parte anche del suo programma olimpico: spazio a 100 e 200 dorso. L’Italia comincia l’avvicinamento ai Mondiali

Poco più di una settimana e poi si torna in vasca per l’ultimo grande appuntamento del 2026. L’Italia del nuoto vuole chiudere l’anno alla grande ai Mondiali in vasca corta che vanno in scena a Pechino dal 1 al 6 dicembre. Sui blocchetti ci sarà anche Thomas Ceccon che sembra aver definito il programma gare che lo accompagnerà fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le gare ai Mondiali e verso Los Angeles

Lo aveva detto nel corso degli ultimi Europei, ora Thomas Ceccon sembra avere le idee più chiare di quello che saranno i suoi impegni nel corso del prossimo anno e mezzo. Il talento azzurro ha sempre avuto un programma di gare molto ricco e a volte complesso, il focus principale sono sempre stati i suoi 100 dorso ma già agli europei di Parigi la sensazione è che qualcosa doveva cambiare in vista del grande obiettivo dei Giochi Olimpici. Ora a chiarirlo è lo stesso Ceccon nel corso di un’intervista con il Giornale di Vicenza: “Ai Mondiali farò sicuramente 100 e 200 dorso e molto probabilmente le staffette. Ma quelle due saranno le sole due gare a livello individuale. L’obiettivo è quello di provare a fare il massimo in vista dei Giochi di Los Angeles”.

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La pressione e il messaggio per i più giovani

Ceccon è stato il protagonista a Vicenza in occasione della presentazione del Progetto Leosport dove ha rivolto anche un messaggio ai ragazzi presenti: “A loro dico che per raggiungere un obiettivo bisogna sempre dare tutto in allenamento e io di allenamenti non ne ho saltato neanche uno fin da quando ero bambino”. L’azzurro poi si sofferma sul suo momento attuale: “Per me il nuoto è lo sporto più bello, ne ho fatti altri come il tennis ma non ho mai avuto dubbi sulla mia scelta, ti fa crescere tanto come atleta e come uomo. A quasi 26 anni sono in una fase in cui tutti si aspettano che vince sempre e non piacevole dover convincere questa pressione. Ma alla fine faccio il lavoro più bello del mondo”.

Italia in volata verso i Mondiali

Prima di dare l’addio al 2026 che è stato ricco di soddisfazioni per l’Italia del nuoto c’è ancora un appuntamento molto importante, si tratta dei Mondiali in vasca corta in programma a Pechino dal 1 al 6 dicembre. Ceccon è stato tra gli ultimi a sciogliere le riserve sulla sua partecipazione e si unisca a una Nazionale che conterà 26 atleti al via con 10 ragazze e 16 ragazzi. Una manifestazione che nel panorama internazionale ha sicuramente meno prestigio soprattutto visto che si comincia a lavorare in vista delle Olimpiadi ma che può dare comunque delle indicazioni importanti. In campo femminile le speranze sono riposte nel trio formato da Sara Curtis (che in America sta diventando una specialista della corta), Benedetta Pilato e dalle veterana Simona Quadarella. In campo maschile invece oltre a Ceccon, ci saranno i due ranisti Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi ma anche l’esperienza di Alberto Razzetti e tanti giovani da valutare al grande appuntamento iridato.