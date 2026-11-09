Il fuoriclasse veneto non sarà della partita agli Assoluti di Riccione e pensa di saltare anche i mondiali di Pechino di dicembre. "Ho cominciato ad allenarmi tardi, non vado solo a fare la presenza..."

Da un continente all’altro, sempre però con quella voglia di scherzare e di non pensare troppo a quel che far uscire dalla bocca che è in fondo una delle ragioni per cui Thomas Ceccon non sarà mai come tutti gli altri. Perché a lui le omologazioni non sono mai interessate: lui è così com’è, non usa filtri e si mostra per quello che pensa realmente. Anche adesso che in poco meno di tre mesi ha fatto letteralmente il giro del mondo, partendo dall’Australia per poi atterrare in Cina, Francia e Messico. “Mi è servito per crescere tanto, soprattutto come uomo”, ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta. Dove ha provato a delineare anche cosa ne potrà essere del suo futuro a brevissima scadenza.

Il giro del mondo e la voglia di prendere strade definite

Non sa ancora se andrà a Pechino ai mondiali in vasca corta (in programma a dicembre: l’oro nei 100 dorso in vasca corta è l’unico mancante alla collezione), di certo non ci sarà nel fine settimana agli Assoluti invernali di Riccione. “Ho cominciato ad allenarmi tardi, andare a fare solo presenza non mi interessa granché. Certo, il desiderio di riuscire a fare il record del mondo anche in vasca corta e mettermi l’ultimo oro al collo che mi manca è allettante, ma non al punto da essere considerata un’ossessione, quindi mi prenderò tutto il tempo prima di decidere. Anche perché comunque gli avversari sono cresciuti tanto, dunque servirebbe un programma mirato per raggiungere l’obiettivo”.

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Anche se poi il vero obiettivo da inseguire si chiama LA28. “Vengo da due stagioni dove ho viaggiato tanto, cambiando tipologia di allenamento e sperimentando tanto sia in vasca lunga, sia in vasca corta. L’Australia m’ha dato tantissimo, anche in Messico ho ricevuto tanto, e soprattutto ho avuto modo di liberare un po’ la testa da tanti pensieri.

Adesso sono più rilassato e riposato, ma devo allenarmi di più per essere competitivo come voglio esserlo. E proprio in vista delle olimpiadi, adesso verrà il tempo dove dovrò mettere a frutto tutto il lavoro fatto e ciò che ho imparato. E dirò basta agli esperimenti: partirò con un’idea di programma ben precisa in testa e poi pensare soltanto ad allenarmi tranquillo e sereno”.

Il “silenzio” social, le “bocce” e quel carattere riservato

Ceccon ha potuto comprendere tante cose in giro per il mondo, ma a 26 anni ha compreso anche che è arrivata l’ora di prendere strade ben definite. “A questa età cambiano molte cose, dai recuperi alle priorità. Bisogna imparare a gestirsi, ed è quello che intendo fare. Scrivo anche di meno sui social, è vero. Pensate che dopo aver perso l’oro nei 100 dorso agli Europei e aver scritto che “andarci vicino conta solo a bocce” m’ha contattato per davvero la FederBocce: peccato che poi non si siano fatti sentire, perché sarei andato a provare ben volentieri…”.

Il motivo dei minori tweet affonda le radici in un ragionamento ben preciso: “Sui social puoi farti tante risate, ma ti becchi anche una marea di critiche. In una fase della mia vita dove sto cercando di risolvere certe questioni nel nuoto, a casa, al centro federale e in vasca, stare lontano da certi mezzi che non sono funzionali al mio lavoro è la cosa giusta da fare. Meglio evitare di scrivere, quindi evitare problemi e critiche, anche perché ho tanti followers, ma molti sono davvero troppo invadenti e spesso offensivi. Ma verrà il giorno in cui ricomincerò a cinguettare”.

Quegli stessi followers che l’hanno dipinto come antipatico, mentre Thomas si professa “riservato, che è ben diverso”. E attualmente anche single, ma non necessariamente per scelta. “In realtà adesso non mi manca quella parte della vita, perché ne ho di cose a cui pensare. Se arriverà, tanto meglio, ma non è una priorità”.