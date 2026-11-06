Besiktas, Italiano nel ciclone: la rabbia del tecnico ma con i tifosi è rottura

Il Besiktas perde in casa del Celtic e acuisce il pessimo momento di forma: una sola vittoria in cinque gare. Italiano si infuria, ma finisce nel mirino dei suoi tifosi

Il Besiktas crolla sul campo del Celtic subendo, in rimonta, la prima sconfitta in questa edizione di Europa League. Il ko in Scozia appesantisce lo stato di forma della squadra di Vincenzo Italiano, reduce da una sola vittoria tra campionato e coppa. Il tecnico appare infuriato nel post-gara del Celtic Park, ma i tifosi del Besiktas sembrano aver iniziato a perdere la pazienza.

Besiktas ko, Italiano sotto processo

Vincenzo Italiano è finito sotto processo al Besiktas dopo la sconfitta in Europa League contro il Celtic, la prima nella competizione continentale in questa stagione. Dopo essere rimasti imbattuti nelle prime tre giornate con due vittorie e un pareggio all’attivo, il Besiktas è incappato in una battuta d’arresto che ha fatto infuriare i tifosi.

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Questo nonostante il vantaggio iniziale trovato al Celtic Park, al 9′ della ripresa con Olaita: la rimonta scozzese avviata intorno all’ora di gioco dal gol di Osmand, complice il grave errore di Agbadou che ha innescato l’avanzata biancoverde, è proseguita al 33′ e al 42′ con le realizzazioni di Duran, prima del definitivo 3-2 marcato da Kocku al 41′, quest’ultimo rientrato dopo tre settimane ai box.

Besiktas a passo lento in trasferta

A finire sotto osservazione è soprattutto l’andamento esterno stagionale del Besiktas, che lontano dalle mura amiche in Super Lig ha conquistato una sola vittoria in cinque gare disputate, a fronte di tre sconfitte e un pareggio. Un bottino magrissimo per un club ambizioso.

A fine partita, Vincenzo Italiano è apparso infuriato per la sconfitta: “È stata una serata amara, sono deluso perché abbiamo buttato via punti importanti. Stiamo concedendo troppe occasioni, commettendo errori. Non punto il dito contro nessuno, non cerco colpevoli. Ma non si possono regalare occasioni da rete così facilmente”, ha commentato l’ex tecnico di Bologna e Fiorentina.

Italiano nel mirino dei tifosi del Besiktas

Ma a fronte della rabbia di Italiano si alza il vento delle polemiche: tifosi sul piede di guerra, infuriati per il momento di forma del Besiktas nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa. Una sola vittoria, in campionato contro il RAMS Basaksehir (2-0), e soprattutto le sconfitte in trasferta contro il Trabzonspor (0-2) e il Celtic (2-3), nel mezzo i pareggi contro Crystal Palace (2-2) e Kasimpasa (2-2).

Per questo motivo Italiano è finito sul banco degli imputati. Non è piaciuto l’atteggiamento mostrato dalla squadra in alcuni frangenti della partita di ieri e nelle precedenti uscite. Su questo tasto ha battuto l’allenatore: “All’inizio eravamo più grintosi, più attenti, anticipavamo i pericoli con largo anticipo. Poi…”.