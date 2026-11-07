Cesena-Catanzaro 7 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 11ª giornata: Cesena-Catanzaro si gioca il 7 novembre alle 15. Arbitro, precedenti, ultime partite tra le due squadre e statistiche a confronto.

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Cesena–Catanzaro mette in palio punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda: si gioca sabato 7 novembre 2026 alle 15 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena, per l’11ª giornata di Serie B. Romagnoli dodicesimi con 12 punti: 2 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, 11 gol segnati e 14 subiti. Calabresi ultimi a quota 6: una vittoria, 3 pareggi, 6 sconfitte, 11 reti fatte e 22 incassate. Per i padroni di casa è l’occasione di prendere slancio; per gli ospiti una delicata sfida salvezza.

Le ultime partite giocate

Il Cesena cerca continuità: nelle cinque partite riportate ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, per un totale di 5 punti. Il Catanzaro ha invece ottenuto 3 punti, frutto di tre pareggi e due ko, senza successi. A pesare è soprattutto la tenuta difensiva: 8 reti incassate dai romagnoli e 13 dai calabresi in questo campione di gare, a fronte rispettivamente di 4 e 6 gol segnati. Il fattore campo può dare fiducia ai bianconeri, ancora imbattuti nelle cinque gare interne stagionali; i giallorossi, invece, inseguono ancora la prima vittoria esterna del campionato.

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Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Cesena 1 2 2 5 4 8 Catanzaro 0 3 2 3 6 13

Il dettaglio delle cinque partite considerate per il Cesena:

Benevento – Cesena 2-0: sconfitta.

– 2-0: sconfitta. Cesena – Avellino 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Modena – Cesena 3-0: sconfitta.

– 3-0: sconfitta. Cesena – Empoli 2-1: vittoria.

– 2-1: vittoria. Südtirol–Cesena 1-1: pareggio.

Il dettaglio delle cinque partite considerate per il Catanzaro:

Catanzaro – Mantova 1-3: sconfitta.

– 1-3: sconfitta. Verona – Catanzaro 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Catanzaro – Ascoli 1-6: sconfitta.

– 1-6: sconfitta. Benevento – Catanzaro 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Catanzaro–Padova 1-1: pareggio.

L’arbitro di Cesena-Catanzaro

A dirigere Cesena–Catanzaro sarà Marco Di Loreto, affiancato dagli assistenti Ceolin e Tempestilli. Galipò sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Maggioni, con La Penna nel ruolo di AVAR. Nelle cinque gare dirette nella Serie B 2026-27, Di Loreto ha assegnato 28 ammonizioni, senza estrarre cartellini rossi, e concesso un rigore. Il suo bilancio comprende 136 falli fischiati: la media è di 5,6 cartellini gialli a partita.

Precedenti e curiosità: le pillole di Cesena-Catanzaro

Il Manuzzi è un ostacolo che il Catanzaro fatica da tempo a superare: le ultime sei trasferte di Serie B sul campo del Cesena si sono chiuse tutte con una sconfitta, per un bilancio complessivo di 14 reti incassate e appena 3 segnate. Anche il quadro dei confronti recenti sorride ai romagnoli, capaci di vincere sette delle ultime dodici sfide cadette. Eppure il presente impone prudenza: i bianconeri sono la squadra con più pareggi del torneo e hanno raccolto otto punti in meno rispetto alle prime dieci giornate della scorsa stagione. Ai calabresi serve invece spezzare una serie di dieci trasferte senza successi, un digiuno che rende ancora più delicato l’appuntamento. Tra i possibili protagonisti spiccano due difensori per qualità diverse: Jacopo Gelli, mai superato in dribbling nei suoi 738 minuti in campionato, e Mehdi Dorval, tornato al gol contro il Padova. La sua capacità di incidere sulla fascia può offrire agli ospiti una risorsa preziosa per provare a cambiare il copione.

Il pareggio non è di casa in questo confronto: nelle ultime dodici sfide di Serie B tra Cesena e Catanzaro è arrivato soltanto una volta, nel 2-2 del marzo 2005 al Ceravolo. Completano il bilancio sette successi romagnoli e quattro calabresi.

e è arrivato soltanto una volta, nel 2-2 del marzo 2005 al Ceravolo. Completano il bilancio sette successi romagnoli e quattro calabresi. Sei visite, sei sconfitte: è la striscia aperta del Catanzaro sul campo del Cesena in Serie B, con un aggregato di 3-14. Prima di questo filotto, i giallorossi avevano perso soltanto una delle precedenti cinque trasferte contro i romagnoli, ottenendo anche due vittorie e due pareggi. Solo contro il Vicenza hanno una serie aperta altrettanto lunga di ko esterni nella categoria.

sul campo del in Serie B, con un aggregato di 3-14. Prima di questo filotto, i giallorossi avevano perso soltanto una delle precedenti cinque trasferte contro i romagnoli, ottenendo anche due vittorie e due pareggi. Solo contro il hanno una serie aperta altrettanto lunga di ko esterni nella categoria. Il segno X accompagna il Cesena : sei pareggi in dieci giornate, più di qualsiasi altra squadra del campionato. Soltanto nel 2007-08 e nel 2016-17 i romagnoli ne avevano totalizzati di più nelle prime undici gare di Serie B, arrivando a sette.

: sei pareggi in dieci giornate, più di qualsiasi altra squadra del campionato. Soltanto nel 2007-08 e nel 2016-17 i romagnoli ne avevano totalizzati di più nelle prime undici gare di Serie B, arrivando a sette. Il Catanzaro non vince fuori casa da dieci incontri di Serie B, con quattro pareggi e sei sconfitte. L’ultimo colpo esterno risale al 14 marzo, nel 3-1 sul Padova . Un’ulteriore gara senza vittoria allungherebbe il digiuno oltre quota dieci per la prima volta dalla serie di 33 trasferte a secco registrata tra settembre 2004 e gennaio 2006.

non vince fuori casa da dieci incontri di Serie B, con quattro pareggi e sei sconfitte. L’ultimo colpo esterno risale al 14 marzo, nel 3-1 sul . Un’ulteriore gara senza vittoria allungherebbe il digiuno oltre quota dieci per la prima volta dalla serie di 33 trasferte a secco registrata tra settembre 2004 e gennaio 2006. Il confronto con la scorsa stagione invita il Cesena a cambiare passo: dopo dieci gare i punti sono 12, contro i 20 del 2025-26. Il saldo di -8 è il peggiore tra le squadre presenti in entrambe le edizioni del campionato.

a cambiare passo: dopo dieci gare i punti sono 12, contro i 20 del 2025-26. Il saldo di -8 è il peggiore tra le squadre presenti in entrambe le edizioni del campionato. Jacopo Gelli è un riferimento nell’uno contro uno: nessun avversario lo ha superato in dribbling nei 738 minuti disputati. Nessun altro difensore del torneo ha giocato così tanto mantenendo questo primato.

è un riferimento nell’uno contro uno: nessun avversario lo ha superato in dribbling nei 738 minuti disputati. Nessun altro difensore del torneo ha giocato così tanto mantenendo questo primato. Mehdi Dorval ha interrotto contro il Padova un’attesa di 39 presenze senza gol in Serie B. Contro il Cesena vanta già una rete e un assist nella categoria. Dal suo esordio nel 2022-23 ha servito 14 passaggi vincenti, più di ogni altro difensore e il doppio dei suoi gol, anche se in questo campionato non ha ancora firmato assist.

Le statistiche stagionali di Cesena e Catanzaro

Stesso bottino offensivo, ma rendimento difensivo molto diverso: Cesena e Catanzaro hanno segnato entrambe 11 reti in dieci partite, mentre i gol subiti sono rispettivamente 14 e 22. I giallorossi tengono maggiormente il pallone, con il 53,1% di possesso contro il 44,7% dei bianconeri, e vantano una precisione nei passaggi superiore: 85,47% contro 81,04%. Producono anche più tiri nello specchio, 41 contro 34, senza però trasformare questo vantaggio in un maggior numero di reti. Un’altra differenza riguarda la gestione del risultato: i calabresi hanno lasciato per strada 16 punti da situazioni di vantaggio, il doppio degli 8 persi dai romagnoli. Il Cesena ha inoltre colpito sei legni, contro i tre degli avversari.

Tra i singoli, il peso di Cristian Shpendi nell’attacco del Cesena è evidente: ha segnato 8 gol, sette su azione e uno su rigore. Segue Antonio Fiori con 2 reti. Nel Catanzaro il miglior marcatore è Pietro Iemmello a quota 2; hanno segnato un gol ciascuno Nicolò Buso, Antonio Candela, Marco D’Alessandro, Mehdi Dorval, N’Dri Koffi, Matias Antonini Lui, Emanuele Pecorino e Bruno Verrengia. Il principale assistman romagnolo è Dimitri Bisoli, con 3 passaggi vincenti; tra i calabresi il primato è condiviso a quota uno da Gabriele Alesi, Antonio Candela, Federico Di Francesco, Marco Imperiale, Matias Antonini Lui, Simone Pafundi ed Emanuele Pecorino. Shpendi è anche il più ammonito dei bianconeri, con 4 gialli, mentre Antonio David e Fiori hanno ricevuto un’espulsione ciascuno. Nel Catanzaro, senza cartellini rossi, guidano le ammonizioni Jacopo Petriccione e Antonini Lui, entrambi a quota 3. Tra i pali, Alessandro Siano non ha ancora chiuso una partita senza subire gol; Mirko Pigliacelli conta una porta inviolata. Entrambi hanno effettuato 34 parate in 900 minuti.

Statistica Cesena Catanzaro Posizione in classifica 12ª 20ª Punti 12 6 Partite giocate 10 10 Vittorie 2 1 Pareggi 6 3 Sconfitte 2 6 Gol segnati 11 11 Gol subiti 14 22 Media gol segnati 1,1 1,1 Media gol subiti 1,4 2,2 Possesso palla medio 44,7% 53,1% Precisione nei passaggi 81,04% 85,47% Tiri totali, esclusi quelli respinti 96 100 Tiri nello specchio 34 41 Precisione al tiro 35,42% 41% Conversione dei tiri in gol 11,46% 11% Legni colpiti 6 3 Calci d’angolo 43 52 Assist 8 7 Falli commessi 135 112 Cartellini gialli 20 21 Cartellini rossi 2 0 Punti persi da situazioni di vantaggio 8 16 Punti recuperati da situazioni di svantaggio 2 2 Miglior marcatore Cristian Shpendi: 8 Pietro Iemmello: 2 Massimo numero di assist individuali Dimitri Bisoli: 3 Sette giocatori a quota 1 Giocatori con più ammonizioni Cristian Shpendi: 4 Jacopo Petriccione e Matias Antonini Lui: 3 Giocatori con più espulsioni Antonio David e Antonio Fiori: 1 Nessun espulso Porte inviolate del portiere Alessandro Siano: 0 Mirko Pigliacelli: 1 Parate del portiere Alessandro Siano: 34 Mirko Pigliacelli: 34

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cesena-Catanzaro? Cesena-Catanzaro si gioca sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00, nell’11ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Cesena-Catanzaro? La partita si disputa all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Catanzaro? L’arbitro è Marco Di Loreto, assistito da Ceolin e Tempestilli. Il quarto ufficiale è Galipò; al VAR c’è Maggioni, affiancato dall’AVAR La Penna.