Il presidente azzurro discute con gli Aponte per il nuovo stadio e per l'eventuale passaggio di proprietà, Matt può metterlo all'angolo con una seconda squadra cittadina.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Chi sarà alla guida del Napoli nel prossimo futuro? Aurelio De Laurentiis ha parlato con franchezza di quel che sarà. Alla cessione del club pensa, eccome. Tra due, tre, magari cinque anni. Meglio se a un napoletano, meglio ancora se potrà mantenere un ruolo decisionale e strategico, mettendo a disposizione del nuovo proprietario l’esperienza maturata in 22 anni di gestione, premiati da due Scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe e da una presenza costante nell’Europa che conta. Parole che hanno raffreddato la trattativa con Matt Rizzetta, patron italo-americano del Napoli Basketball, e infiammato quella con gli Aponte, il gruppo armatoriale della MSC.

Napoli, la missione di De Laurentiis dagli Aponte

Per parlare con Diego Aponte, figlio di Gianluigi e nuovo boss della MSC, De Laurentiis nei giorni scorsi s’è spostato fino a Ginevra, sede del gruppo. Ufficialmente per discutere del progetto del nuovo stadio a Napoli Est, un gioiello da 70mila posti affidato alla mente dell’archistar Zavanella, che ha realizzato lo Juventus Stadium. Stadio che De Laurentiis vorrebbe far finanziare proprio da MSC: 800 milioni per i naming rights (MSC Arena) e una corsia preferenziale per l’eventuale subentro alla guida del club. La risposta di Aponte Jr? MSC per il momento continuerà a essere sponsor affezionato e fedele del Napoli. Altre iniziative, stadi o studi preliminari d’acquisto che siano, non sono in cantiere.

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ADL celebra Maradona, ma è sommerso dagli insulti

La fumata grigia con gli Aponte non ha fatto dimenticare a De Laurentiis una ricorrenza speciale: il 66mo compleanno di Diego Armando Maradona. Su X il presidente del Napoli ha scritto: “Oggi nasceva il riscatto di una Napoli malvista e maltrattata. Una nuova genesi dopo Partenope. Ormai diventato mito, si continuerà ad amarlo per sempre”. Non l’avesse mai fatto. Dopo pochi minuti i commenti sono stati disattivati per eccesso di insulti. “Vattene via da Napoli”, quello più ricorrente. E anche quello più riportabile. Pochi gli attestati d’affetto per il presidente, tantissimi quelli per l’indimenticato Dios.

La contromossa di Rizzetta: un secondo club cittadino

Nel frattempo Matt Rizzetta, dopo essere stato “rimbalzato” proprio da De Laurentiis, ha parlato a Sportico dicendosi ancora “fiducioso” sulla possibilità di raggiungere un accordo, anche se la deadline è già fissata: inizio 2027. Il piano B c’è già: mettere ADL all’angolo sfidandolo sul suo stesso terreno. Come? Acquisendo un club di Serie B (Juve Stabia) o D (Real Aversa) e trasferendolo a Napoli, proprio al Maradona, dopo avergli cambiato nome. Una seconda squadra cittadina, punta di diamante della “Polisportiva Napoli” che nel basket strizza l’occhio alla NBA Europe e che punta a portare squadre partenopee al vertice di campionati diversi: calcio femminile, pallanuoto, pallavolo e rugby.