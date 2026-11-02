Champions, arbitri: per Allegri e il Napoli un'altra mazzata, la designazione di Rosetti per il Porto evoca incubi

Sarà l'inglese Oliver, quello del "bidone nel cuore" a dirigere la gara col Porto, il norvegese Saggi per Lens-Como, in campo anche due italiani ovvero Mariani e Guida

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non avrà fatto salti di gioia Allegri, già alle prese con una crisi di risultati infinita, nell’apprendere le scelte dell’Uefa per la gara di Champions League di mercoledì. Il designatore Rosetti per Porto-Napoli, in programma alle 21 all’Estadio do Dragao, ha mandato una vecchia conoscenza del tecnico livornese, l’inglese Oliver che tutti ricordano per lo sfogo di Buffon nel 2018, quando dopo un rigore concesso al 91′ al Real Madrid contro la Juventus diede in escandescenze, fu espulso e rincarò la dose nel post-gara battezzando il fischietto britannico come un arbitro “con un bidone di immondizia al posto del cuore”.

Oliver arbitra Porto-Napoli

Michael Oliver sarà affiancato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Bramall IV uomo, Attwell al Var e il tedesco Dingert all’Avar. Oliver ha battuto un primato ai recenti Mondiali: con 7 presenze ha superato Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Internazionale da dodici anni Oliver ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione. Aveva debuttato ai Mondiali in Olanda-Svezia. Un solo precedente con gli azzurrri, risale al 2017 quando il Napoli perse 2-1 col Feyenoord. Non una bella notizia per il club partenopeo in piena crisi.

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Saggi arbitra Lens-Como

Per Lens-Como, in programma sempre mercoledì alle 21 al Bollaert-Delelis di Lens Agglo è stato designato il norvegese Rohit Saggi. Classe ’92, Rohit Saggi oltre ad arbitrare stabilmente nella massima serie del suo opaese (Eliteserien), dirige dallo scorso annno anche incontri europei di Champions League, Europa League e Nations League, ma non ha una grande esperienza internazionale. Oltre al calcio, opera nel mondo aziendale in Norvegia come consulente manageriale e CEO di Zebra Consulting. Due anni fa arbitrò Bologna-Shakhtar. e di recente in Champions Inter-Bruges. Sarà affiancato dagli assistenti Dale e Haukasen con Grotta IV uomo e i tedeschi Schroeder al Var e Dankert all’Avar.

Mariani arbitra il Real Madrid, Guida il City

Altri due italiani saranno impegnati mercoledì. Aek-Real Madrid sarà diretta da Maurizio Mariani, affiancato dagli assistenti Bindoni e Alassio con Sozza al Var, Di Paolo al Var e Marini all’Avar mentre Marco Guida, assistito da Peretti e Perotti con Marcenaro IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar arbitrerà Lipsia-Manchester City alla Red Bull Arena di Lipsia.