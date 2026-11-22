Agli azzurri tocca il rumeno Kovacs che evoca brutti ricordi agli italiani e il polacco Kwiatowski al Var che fece infuriare il Maradona, Como-Aek allo spagnolo Rojas

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L’Uefa ha ufficializzato gli arbitri per le gare di martedì della phase di Champions League e non arrivano belle notizie per il Napoli che sarà impegnato alle 21 a Manchester contro il City. Da brividi l’accoppiata arbitro-Var scelta da Rosetti.

La squadra arbitrale per City-Napoli

Ad arbitrare sarà il romeno István Kovács coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Andrei IV uomo, il polacco Kwiatkowski al Var e l’olandese Higler all’Avar. Kovacs evoca brutti ricordi agli italiani: diresse infatti Irlanda del Nord – Italia 0-0, valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, al Windsor Park di Belfast. Fu l’ultima e decisiva partita del girone. A causa del pareggio a reti bianche, gli Azzurri di Roberto Mancini mancarono la qualificazione diretta ai Mondiali, venendo superati in classifica dalla Svizzera e condannati ai successivi (e sfortunati) playoff. Ha diretto anche Italia-Francia a San Siro in Nations League.

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Il precedente con il Var Kwiatowski

Va ancor peggio col polacco Kwiatowski che era al Var nel 2023 nella semifinale di ritorno dei quarti di Champions Napoli-Milan. Non richiamò all’on field review l’arbitro Marciniak, che non aveva visto un colossale rigore per gli azzurri per un fallo netto in area su Lozano. Impossibile non notarlo dalle immagini.

Como-Aek allo spagnolo Javier Alberola Rojas

A dirigere Como-Aek, in programma sempre martedì alle 21 al Sinigaglia, sarà invece lo spagnolo Javier Alberola Rojas coadiuvato dagli assistenti Rodriguez Moreno e Álvarez Fernández con Garcia Verdura IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e del Cerro Grande all’Avar.

Mariani dirige Arsenal-Borussia Dortmund

Per il big-match dei giornata, Arsenal-Borussia, ci sarà invece una squadra arbitrale italiana. Dirige Mariani coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Alassio con Colombo IV uomo, Di Bello al Var e Chiffi all’Avar.