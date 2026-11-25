Prova di fatica contro l'Aek Atene dei lariani che si piazzano in una posizione inattesa in classifica e che proietta la squadra già verso la qualificazione diretta

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il pathos di una serata da Champions, in versione lacustre, vale quel terzo posto (secondo per punti) su cui con una certa prudenza pochi ottimisti avevano puntato all’avvio di una stagione che ha segnato l’ingresso del Como nella cerchia dei club che contano con la sua guida-guru Cesc Fabregas. Allenatore e mental coach dei suoi, questa squadra è la compagine più attraente e anche sottovalutata sul piano dei risultati. Una miscellanea di storie e gambe e qualità tecniche che il tecnico catalano ha amalgamato e reso un unicum nonostante il match contro l’AEK Atene abbia avuto una serie di difficoltà, innegabili ed evidenti. Un rigore sbagliato, per incominciare ma anche un gol da incorniciare firmato da Luis Milla.

Fabregas ha costruito un Como da primato

Sono tante eppure vanno sintetizzate le certezze importanti del omo nell’Europa che conta, e che vale sotto il profilo del bilancio. Nico Paz non realizza una rete, ma appare ovunque ed è fulcro e cervello di una serie di manovre superbe che portano la squadra sempre nella metà campo avversaria.

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Così anche il buon Alex Valle che macina chilometri sulla fascia mettendo in difficoltà gli avversari, quali essi siano: dai greci altri altri non c’è molta differenza. Oggi ci si sveglia con 12 punti e quattro partite vinte su cinque: numeri che ci restituiscono l’entità delle cose, soprattutto se consideriamo come lo scorso anno erano approdate alla qualificazione diretta le squadre tra le prime otto.

Nico Paz c’è anche quando non segna

C’è e si sente al pari degli altri top che stanno smuovendo il mercato anche oggi che si riaccende la flebile speranza di portare di nuovo Joshua Zirkzee in Serie A. Questo, però, è un tema collaterale, quell’effetto che scaturisce dall’evidenza che proprio quel Nico Paz potrebbe lasciare Como a breve se non si dovesse trovare la formula magica giusta. E sempre che l’Inter e il presidente Beppe Marotta non si inventi una formula atta a convincere tutti gli attori coinvolti.

ANSA

La classifica inaspettata

Nella classifica Champions, inaspettatamente, Fabregas guarda gli altri dall’alto verso il basso con la testa, lo studio, gli schemi e un gioco che arricchisce le varianti e i riferimenti di gioco sbilanciando nella fase offensiva la squadra. Forse quel posto è meritato, una risposta al mix di qualità e quantità che l’undici preparato dallo spagnolo ha messo sull’erba dei campi del campionato e nella competizione europea.

Dubbio Nico Paz e idea Zirkzee

Tutto positivo, tutto fantastico. La prospettiva ha un senso in più. Perché 12 punti in 5 partite accompagnano dritto per dritto agli ottavi di finale senza passare dall’incognita dei playoff che, paradosso, rischiano le altre italiane a partire dall’Inter e dalla Roma. Il calendario dice anche che mancano ancora Betis Siviglia, PSG e Barcellona. Avversarie top, ostiche. Fabregas non mancherà di stupirci, comunque. E anche Zirkzee ha un senso se vogliamo continuare a sognare una finestra vista lago.