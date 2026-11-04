Champions, la casa di Doumbia: la nuova prodezza con lo Sporting risveglia i rimpianti di Juventus e Napoli

Il centrocampista ex Venezia è andato di nuovo a segno decidendo la sfida con lo Shakthar: la sua forza e la capacità di inserimento avrebbero fatto comodo a Spalletti e Allegri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Champions League sta diventando la competizione preferita di Issa Doumbia, autore ieri del gol partita contro lo Shakhtar che ha regalato allo Sporting la terza vittoria su quattro gare in Europa. Una prodezza che ha risvegliato i rimpianti di Juventus e Napoli, che avevano seguito il centrocampista in estate.

Doumbia si sente a casa in Champions

A guardarlo giocare e segnare oggi in Champions League con lo Sporting, pochi potrebbero pensare che solo qualche mese fa Issa Doumbia fosse un calciatore della serie B italiana. Con forza, intensità, tecnica e intelligenza, il 23enne esploso nella scorsa stagione al Venezia sta facendo la differenza nella massima competizione europea per club, segnalandosi come uno dei giovani centrocampisti più interessanti del continente. Ieri sera, contro lo Shakhtar, l’ennesima conferma: Doumbia ha segnato il gol partita (1-0 il risultato finale), lanciando lo Sporting verso la terza vittoria in quattro partite della league phase.

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Il gol partita contro lo Shakhtar

Doumbia aveva già colpito nel 2-0 sul campo del Lens, realizzando la rete del raddoppio con uno dei suoi strappi in profondità. Ieri, contro lo Shakhtar, un’altra prodezza: dopo aver impostato l’azione ai 20 metri, il centrocampista azzurro si è fatto trovare puntuale sul cross dalla destra, mettendo ancora una volta in mostra la sua clamorosa abilità negli inserimenti in area di rigore e la capacità di fare la differenza sfruttando fisico e intuito. Doti che Doumbia aveva messo in luce già con la maglia del Venezia, in una stagione da 8 gol e 6 assist in 37 partite, decisivi per la promozione dei lagunari in serie A.

Doumbia rimpianto di Napoli e Juventus

Numeri che avevano acceso l’interesse anche dei top club italiani: il Napoli è stato uno dei club più attivi su Doumbia, a cui si era avvicinata anche la Juventus. Nessuna delle due italiane, però, ha creduto nel centrocampista tanto quanto lo Sporting, che tra cartellino e bonus ha investito oltre 25 milioni di euro per acquistarlo. Doumbia ha immediatamente ripagato la fiducia del club di Lisbona e ora sta dimostrando di poterlo trascinare anche ai playoff di Champions League.

A Napoli e Juventus, a cui tanto servirebbe una mezz’ala con la freschezza, l’energia e la capacità realizzativa di Doumbia, non resta che rimpiangerlo: riportare il 23enne di Treviglio in Italia non sarà affatto facile, il suo cartellino ora è protetto da una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.