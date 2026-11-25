Sorloth torna al gol e gela la Juventus, Sommer combina un disastro e il Lille di Ancelotti jr firma l’impresa contro il Bayern: serata folle in Champions

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Rigori, errori clamorosi, gollonzi: è successo di tutto nel mercoledì di Champions League. L’Atletico Madrid ritrova Sorloth, ma a prendersi la scena sono anche la papera di Sommer contro il Liverpool e la rimonta del Lille di Davide Ancelotti ai danni del Bayern Monaco, beffato da un’autorete incredibile. Spettacolo e caos anche in Sporting-Manchester United, con tre rigori e un finale incandescente.

Atletico Madrid, Sorloth ritrova il gol e gela la Juventus

Tutto facile per l’Atletico Madrid contro il Viking. A sbloccare la gara del Metropolitano dopo 19’ è stato il grande obiettivo di mercato della Juventus: Sorloth. Il gigante norvegese non segnava dal 12 maggio contro l’Osasuna: Simeone gli ha concesso fiducia e il trentenne ha risposto presente.

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Non una buona notizia per Spalletti, perché, alla luce dell’infortunio di Lookman e delle difficoltà di David, il Cholo potrebbe decidere di trattenere lo scandinavo, che ha il contratto in scadenza nel 2028. Pochi minuti dopo la rete del vantaggio di Sorloth, è arrivato il raddoppio su punizione firmato Julian Alvarez.

Papera Sommer e Tresoldi a secco: Club Brugge ko

Una papera di Sommer condanna il Club Brugge in casa contro il Liverpool. L’ex portiere dell’Inter casca in vecchi errori: al 12’ regala palla a Barcola, poi per Isak è un gioco da ragazzi insaccare. Questa volta Tresoldi non riesce a ripetere la notte da sogno di San Siro, quando realizzò una tripletta ai nerazzurri: il giovane attaccante italo-tedesco conteso da Mancini e Klopp non buca la retroguardia dei Reds e i belgi – prossimi avversari del Napoli – sono costretti alla resa. Nel finale gli inglesi dilagano con Wirtz e ancora Isak.

Sporting-Manchester United, rigori, papere e gollonzi: finisce 2-2

Dopo i quattro gol incassati in Premier League dal Liverpool, Pochettino si riscatta solo parzialmente all’esordio in Champions League contro lo Sporting di Paulo Fonseca. L’ex ct degli USA rispolvera Zirkzee e si aggiudica la partita dei rigori: ben tre quelli concessi da Marciniak. I primi due in tre minuti, sempre a favore dei padroni di casa: Luis Suarez sbaglia il primo, ma non il secondo. A inizio ripresa il Manchester United pareggia, ancora con un tiro dagli undici metri: a trasformare il penalty è il grande ex Bruno Fernandes.

L’ex Udinese e Sampdoria si ripete dopo 2 minuti, questa volta con un autentico gollonzo: il tiro del portoghese è innocuo, ma poi il pallone centra una zolla, s’impenna e inganna Kaique Pereira. Una papera di Lammens consente ai lusitani di pareggiare con Suarez. Sbaglia anche Pereira: i Red Devils mettono di nuovo la freccia, ma c’è fallo sul portiere e l’arbitro annulla. Nel recupero espulso Tielemans, finisce 2-2.

Impresa Ancelotti grazie a un autogol: Bayern Monaco al tappeto

Il Lille di Davide Ancelotti centra la prima vittoria in questa edizione della Champions superando in rimonta il Bayern Monaco. Bavaresi subito in vantaggio con Upamecano, quindi l’arbitro italiano Massa annulla il gol del pareggio di Ueda dopo l’intervento del Var Chiffi che ha ravvisato un fallo del giapponese ai danni di Kimmich. Ma è proprio il nipponico a firmare l’1-1, prima della ripartenza micidiale di Mbappé conclusa con l’autorete clamorosa di Pavlovic: il tiro del fratello della stella del Real Madrid si stampa sul palo, poi il difensore del Bayern insacca goffamente nella propria porta.

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