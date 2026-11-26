Dopo la quinta giornata il Como sogna gli ottavi, l'Inter si rilancia e vede il G8. Napoli e Roma, invece, devono rincorrere.

Classifica ridisegnata in Champions League. La quinta giornata della prima fase ha cambiato gli equilibri ma soprattutto consegnato indicazioni importanti alle quattro italiane: il Como continua a sorprendere e si conferma nelle zone altissime, l’Inter ritrova continuità con la terza vittoria consecutiva, mentre Napoli e Roma sono chiamate a una rincorsa per evitare l’eliminazione. Il pareggio dei giallorossi sul campo del Paris Saint-Germain e quello degli azzurri contro il Manchester City hanno comunque lasciato aperti diversi scenari. Con tre partite ancora da disputare, è il momento di fare i conti: ecco quanti punti servono alle quattro squadre italiane per raggiungere gli ottavi o almeno i playoff.

Como, playoff già al sicuro: ora si può sognare il G8

La squadra di Cesc Fabregas è senza dubbio la sorpresa più bella di questa prima parte di Champions. Il successo contro l’Aek Atene ha permesso ai lariani di salire a quota 12 punti, confermandosi al terzo posto della classifica generale, alle spalle soltanto di Real Madrid (15) e Paris Saint-Germain (13). Un rendimento straordinario che ha già garantito al Como, nella peggiore delle ipotesi, un posto nei playoff.

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L’obiettivo adesso è provare a difendere una posizione tra le prime otto, che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale. Per riuscirci servirà però un ulteriore sforzo, considerando che il calendario diventerà progressivamente più complicato.

Il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro il Betis, anch’esso a quota 12 punti, prima delle due sfide di altissimo livello contro Paris Saint-Germain e Barcellona. Conquistare almeno quattro punti nelle ultime tre gare potrebbe consentire alla formazione di Fabregas di avvicinarsi concretamente alla qualificazione diretta. Un traguardo che, fino a poche settimane fa, sembrava difficilmente pronosticabile.

Inter, tre vittorie consecutive e ottavi nel mirino

Dopo un avvio complicato, caratterizzato da due sconfitte, l’Inter ha cambiato marcia. Il successo contro lo Stoccarda, arrivato grazie alle reti di Sucic e Lautaro Martinez, ha consegnato a Cristian Chivu la terza vittoria consecutiva nella competizione. I nerazzurri sono così risaliti al dodicesimo posto, tornando pienamente in corsa per un piazzamento tra le prime otto.

Il percorso europeo, tuttavia, non è ancora concluso e presenta due ostacoli particolarmente impegnativi. Dopo la gara contro il Borussia Dortmund, l’Inter affronterà il Liverpool a San Siro nel mese di gennaio, prima di chiudere la prima fase sul campo dello Slovan Bratislava, ancora a secco di vittorie.

La qualificazione ai playoff appare un obiettivo ampiamente alla portata: basterà raccogliere altri due punti per avvicinarsi alla certezza matematica. Per puntare direttamente agli ottavi, invece, servirà un bottino più consistente. Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate potrebbero infatti permettere alla squadra di Chivu di raggiungere quota 19 punti e mettere al sicuro il passaggio tra le prime otto.

Roma, servono punti per non uscire dalla Champions

Il pareggio ottenuto al Parco dei Principi dalla Roma contro il PSG rappresenta un risultato importante per gli uomini di Gian Piero Gasperini. I giallorossi hanno dimostrato di poter competere anche contro le grandi d’Europa, riuscendo a strappare un 2-2 in una trasferta particolarmente complicata. La prestazione, però, dovrà necessariamente trasformarsi in punti nelle prossime partite.

La classifica, infatti, continua a essere preoccupante: con appena cinque punti conquistati, la Roma occupa attualmente il venticinquesimo posto, appena fuori dalla zona playoff. Restano nove punti disponibili e il calendario offre ancora tre occasioni per rimettere in piedi il cammino europeo.

I prossimi avversari saranno Sporting, Aek Atene in trasferta e Lille all’Olimpico. Tre sfide nelle quali la squadra di Gasperini dovrà cercare di raccogliere il massimo. Arrivare a quota 11 punti, conquistandone almeno sei da qui alla fine, potrebbe rappresentare un bottino sufficiente per garantirsi un posto negli spareggi. La qualificazione diretta agli ottavi, invece, appare ormai un traguardo estremamente difficile da raggiungere.

Napoli, due vittorie per continuare a sperare

Il pareggio contro il Manchester City ha restituito fiducia al Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno dimostrato di poter giocare alla pari anche contro avversari di primissima fascia, ma la situazione in classifica impone di non commettere ulteriori passi falsi.

Attualmente il Napoli si trova al ventottesimo posto, fuori anche dalla zona che garantisce l’accesso ai playoff. Le ultime tre partite rappresenteranno quindi un vero e proprio mini-torneo, nel quale ogni risultato avrà un peso determinante. Il calendario propone prima il Bruges al Maradona, poi la trasferta in Azerbaigian contro il Sabah e infine la sfida casalinga contro il Viking.

Il margine di errore è ormai ridotto al minimo. Per restare in corsa sarà fondamentale vincere almeno due delle tre partite, anche se sei punti potrebbero non bastare per avere la certezza della qualificazione. Aggiungere un pareggio al bottino, invece, porterebbe il Napoli a quota 10 punti e renderebbe molto più concreta la possibilità di entrare tra le prime 24. Allegri aveva indicato proprio le ultime tre giornate come decisive: adesso è arrivato il momento di dimostrarlo sul campo.

Champions League, la Spagna domina la classifica

Tra le indicazioni più significative emerse dalla quinta giornata c’è anche il rendimento delle squadre spagnole. Per la seconda volta in questa edizione tutte e cinque le rappresentanti della Liga sono riuscite a vincere nella stessa giornata. Un risultato che conferma la competitività del calcio spagnolo nel nuovo formato della Champions League.

Il Real Madrid guida la graduatoria con 15 punti, mentre il Barcellona e il Betis occupano rispettivamente la quarta e la sesta posizione, entrambe all’interno della zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. Anche Atletico Madrid e Villarreal sono riuscite a conquistare risultati importanti, contribuendo a mantenere tutte le formazioni spagnole in corsa per il passaggio del turno.

Il Barcellona, in particolare, ha raggiunto la zona delle prime 24 grazie alla vittoria ottenuta mercoledì. Se tutte e cinque le squadre della Liga dovessero superare la prima fase, sarebbe un risultato significativo anche in ottica ranking UEFA e assegnazione dei posti per la prossima edizione della competizione.

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