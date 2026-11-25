Il Como vola al terzo posto dopo il successo sull'AEK, mentre il Napoli pareggia con il City ma resta fuori dalla zona playoff. Ecco la classifica aggiornata.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Como continua a stupire in Champions League e, dopo il successo sull’AEK Atene, si ritrova al terzo posto nella classifica della fase campionato, alle spalle di Real Madrid e PSG. La squadra di Fabregas ha già messo una seria ipoteca sui playoff e può sognare un piazzamento tra le prime otto. Serata dal sapore diverso per il Napoli, che strappa un 2-2 sul campo del Manchester City, ma resta fuori dalla zona qualificazione. Gli azzurri di Allegri sono al ventisettesimo posto e dovranno recuperare terreno nelle prossime giornate per evitare di complicare ulteriormente il cammino europeo. La quinta giornata ha regalato anche risultati pesanti nella corsa alla top 8.

Como, una Champions da protagonista: terzo posto e playoff vicini

12 punti in cinque partite e terzo posto nella fase campionato. Il Como di Cesc Fabregas sta vivendo un debutto europeo di altissimo livello e la vittoria per 1-0 contro l’AEK Atene conferma la solidità di un percorso fin qui straordinario. Quattro successi in cinque incontri, con la qualificazione almeno ai playoff ormai vicinissima, rappresentano il bilancio di una squadra che non sembra affatto soffrire il salto di categoria. Il gol di Milla ha permesso ai lombardi di agganciare il PSG a quota 12 punti, con i francesi davanti per differenza reti e una partita ancora da disputare. Davanti c’è soltanto il Real Madrid, a punteggio pieno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Real Madrid, PSG e Como: la classifica delle grandi d’Europa

La graduatoria racconta un Como capace di inserirsi tra alcune delle squadre più prestigiose del continente. Il Real Madrid guida con 15 punti, mentre PSG e Como inseguono a quota 12, davanti al Betis, anch’esso con lo stesso bottino ma con una differenza reti inferiore. L’Arsenal è quinto con 11 punti, seguito da Manchester City e Borussia Dortmund a quota 10. Barcellona, Aston Villa, Liverpool, Club Brugge e Sporting sono ancora in corsa per consolidare la propria posizione, mentre la lotta per le prime otto piazze resta apertissima. Per Fabregas, il traguardo è continuare a sorprendere senza perdere di vista gli impegni in Serie A.

Napoli, il pareggio con il City non basta: Allegri è al 27° posto

Il Napoli torna dall’Etihad Stadium con un 2-2 che lascia sensazioni contrastanti. Gli azzurri hanno trovato due volte la rete con Hojlund e Lang, ma le risposte di Bouaddi e Cherki hanno impedito alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare una vittoria che sarebbe stata preziosissima. Il punto porta i partenopei a quota quattro, con una differenza reti di -5 e il ventisettesimo posto in classifica. Al momento, la squadra è fuori dalla zona playoff, occupata dalle prime 24 posizioni. Il margine per rimediare c’è, ma serviranno risultati importanti nelle ultime tre gare per non rischiare di compromettere la qualificazione.

Champions League, i risultati della quinta giornata e la classifica aggiornata

La serata europea ha visto anche il Real Madrid travolgere il PSV per 5-1 dopo essere andato sotto, con Valverde, Bellingham, Mbappé e Vinicius protagonisti della rimonta. L’Arsenal non va oltre l’1-1 contro il Borussia Dortmund, mentre il Galatasaray batte 1-0 l’Aston Villa e il Porto espugna Rotterdam grazie a un’autorete. Successi anche per Lipsia, Betis e Bodo/Glimt, che completano il quadro dei risultati del martedì. Il Como resta la sorpresa più evidente della graduatoria, mentre il Napoli è chiamato a una rincorsa nelle prossime giornate.

I risultati:

Real Madrid-Psv 5-1 32’ rig. Perisic (P), 50’ Valverde (R), 60’ Bellingham (R), 64’ e 84’ Mbappé (R), 87’ Vinicius (R) Arsenal-Borussia Dortmund 1-1 10’ Gyokeres (A), 55’ Beier (B)

Feyenoord-Porto 0-1 2’ aut. Targhalline

Lipsia-Lens 3-1 6’ Raum (Li), 9’ Nusa (Li), 58’ Udol (Le), 94′ Nusa (Li)

Slovan Bratislava-Real Betis 0-2 43’ e 57’ Hernandez