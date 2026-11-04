Champions League, Donnarumma disastroso a Lipsia: lo salva Haaland. Tresoldi inarrestabile, Mancini sogna. Risultati e classifica

Il Manchester City di Maresca passa sul campo del Lipsia nonostante una prova sottotono del portiere. Tresoldi ancora a segno nel Club Brugge, il Borussia festeggia grazie al 18enne Karetsas

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Altra notte di emozioni in Champions League, quella che chiude la quarta giornata. Una serata che avrà guardato con grande attenzione anche il ct dell’Italia, Roberto Mancini. Donnarumma è apparso tutt’altro che perfetto nel match del suo Manchester City sul campo del Lipsia. Mentre continua a sfornare gol il sogno per l’attacco azzurro che porta il nome di Nicolò Tresoldi.

Donnarumma, tra errori clamorosi e miracoli

Un momento non semplice per il Manchester City che anche nella sfida con il Lipsia soffre moltissimo soprattutto nel primo tempo. La formazione tedesca parte fortissima e mette in grande difficoltà la formazione di Maresca che al 14’ rischia di capitolare a causa proprio di Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana va a mani aperte nel tentativo di respingere un tiro di Antonio Nusa, non trattiene il pallone che prende una strana traiettoria finendo per la sua corsa di poco sopra la traversa.

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In un primo tempo complicatissimo il City però trova l’aiuto del fattore C: senza neanche un tiro in porto, la squadra inglese si trova in vantaggio grazie a una clamorosa autorete del centrale francese Lukeba che regala un vantaggio insperato. Nel secondo tempo però è proprio il portiere italiano a salvare i suoi sulla conclusione di Baumgartner. Il Lipsia spinge e dopo un minuto arriva il pareggio con un tiro di Baku che trova decisamente fuori posizione Gigio. La reazione del City porta la firma di Enzo Fernandez che al 58’ riporta in avanti i suoi. Partita incandescente con il Lipsia che rimette tutto in discussione con la rete del norvegese Nusa. Al 78’ poi ci pensa Haaland con Donnarumma che rischia un altro disastro con un tiro cross che lo sorprende ma viene salvato dalla traversa.

Tresoldi non si ferma più: Mancini continua a sperare

Partita su ritmi altissimi quella che si gioca tra PSV e Club Brugge con la formazione ospite che trova il vantaggio dopo 25 minuti del primo tempo. A segnare sempre lui, Nicolò Tresoldi, che si fionda sull’assist di Seys da calcio d’angolo e di testa trovare la rete del vantaggio. La reazione degli olandesi è rabbiosa e vanno vicini al pareggio con Sommer che è decisivo in un più di una circostanza. La rete del pareggio arriva nella ripresa con il giapponese Sano aiutato anche da una deviazione. Gli olandesi prendono il controllo delle operazioni, collezionano occasioni da gol ma subiscono la ripartenza di Forbes che riporta avanti la formazione belga.

Tutto facile per l’Arsenal, il Borussia ringrazia il baby Karetsas

Partita senza grandi apprensioni per l’Arsenal di Arteta che mette subito in discesa la sfida sul campo dello Slavia Praga con la rete del vantaggio di Madueke dopo solo 9 minuti di gioco. La replica dei padroni di casa è timida, gli inglesi prendono il controllo delle operazioni e al 38’ arriva il raddoppio con Gyokeres. Solo nel finale arriva il gol dello Slavia Praga.

Prima vittoria in Champions League per il Viking che batte il Sabah in rimonta. E’ la formazione ospite ad aprire le marcature con Mbina, la replica dei padroni di casa con Botheim (in stile Ibrahimovic), poi con Tripic che riesce a ribadire in porta dopo aver sbagliato un calcio di rigore e infine con Falchener e ancora Botheim.

Gara molto bella quella che va in scena tra Borussia Dortmund e Betis Siviglia. La formazione tedesca fa la partita, va in vantaggio con Fabio Silva ma non riesce a chiudere i conti e al 67’ subisce il pareggio di Ruibal. Match che rimane apertissimo fino alla fine ma il risultato non cambia.

Champions League, i risultati del 4 novembre

Fenerbahce-Liverpool 3-2

Aek-Real Madrid 2-3

Lens-Como 1-9

Borussia Dortmund-Betis 2-1

Lipsia-Manchester City 2-3

Porto-Napoli 4-1

PSV Eindhoven-Club Brugge 1-2

Slavia Praga-Arsenal 1-2

Viking-Sabah 4-1

Champions League: la classifica completa