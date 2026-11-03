Champions League: dove vedere Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma, il programma completo

Si alza il sipario sulla quarta giornata della League Phase di Champions. Le italiane giocano tutte in trasferta, dopo un terzo turno che ha riportato vittorie a tutte e quattro, ora è il momento delle conferme. Martedì 3 novembre l’Inter di Chivu fa visita al Feyenoord a Rotterdam, mentre la Roma è attesa all’Old Trafford dal Manchester United. Mercoledì 4 tocca al Napoli di Allegri, impegnato contro il Porto, e al Como di Fabregas, ospite del Lens. Tra le sfide da non perdere c’è Atletico Madrid-Bayern Monaco, mentre la partita scelta per la diretta in chiaro su TV8 è Lipsia-Manchester City. Qui di seguito tutte le info utili per seguire la due giorni di Champions League in diretta tv e live in streaming.
Champions League, il programma completo della quarta giornata
Martedì si parte alle ore 18:45 con Shakhtar-Sporting e Galatasaray-Stoccarda. Alle ore 21 scendono in campo le altre sette squadre, tra cui Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma. Mercoledì il programma si apre alle 18:45 con AEK Atene-Real Madrid e Fenerbahce-Liverpool, poi alle 21 si giocano le restanti sette partite. Tutte le gare saranno trasmesse da Sky Sport, in streaming su Sky Go e NOW, con due eccezioni. Porto-Napoli è in esclusiva su Amazon Prime Video. Lipsia-Manchester City andrà in onda anche in chiaro su TV8, oltre che su Sky.
|Partita
|Giorno
|Orario
|Tv
|Shakhtar-Sporting
|Martedì 3 novembre
|ore 18:45
|Sky
|Galatasaray-Stoccarda
|Martedì 3 novembre
|ore 18:45
|Sky
|Atletico Madrid-Bayern Monaco
|Martedì 3 novembre
|ore 21
|Sky
|Barcellona-Aston Villa
|Martedì 3 novembre
|ore 21
|Sky
|Feyenoord-Inter
|Martedì 3 novembre
|ore 21
|Sky
|Bodo/Glimt-Lille
|Martedì 3 novembre
|ore 21
|Sky
|LASK-Slovan Bratislava
|Martedì 3 novembre
|ore 21
|Sky
|Manchester United-Roma
|Martedì 3 novembre
|ore 21
|Sky
|Villarreal-Psg
|Martedì 3 novembre
|ore 21
|Sky
|AEK Atene-Real Madrid
|Mercoledì 4 novembre
|ore 18:45
|Sky
|Fenerbahce-Liverpool
|Mercoledì 4 novembre
|ore 18:45
|Sky
|Borussia Dortmund-Real Betis
|Mercoledì 4 novembre
|ore 21
|Sky
|Porto-Napoli
|Mercoledì 4 novembre
|ore 21
|Amazon Prime Video
|Psv Eindhoven-Club Brugge
|Mercoledì 4 novembre
|ore 21
|Sky
|Lipsia-Manchester City
|Mercoledì 4 novembre
|ore 21
|Sky/TV8
|Lens-Como
|Mercoledì 4 novembre
|ore 21
|Sky
|Slavia Praga-Arsenal
|Mercoledì 4 novembre
|ore 21
|Sky
|Viking-Sabah
|Mercoledì 4 novembre
|ore 21
|Sky
Le partite di oggi, martedì: Inter a Rotterdam, la Roma sfida lo United
L’Inter ha sbloccato la sua Champions con l’1-0 sullo Shakhtar dopo due sconfitte di fila e ora è a quota tre punti. Gli stessi del Feyenoord, che dopo il successo sul Como è caduto 1-0 a Siviglia contro il Betis. Calcio d’inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Alla stessa ora la Roma è di scena all’Old Trafford. I giallorossi arrivano carichi dal 4-0 allo Slovan Bratislava, che li ha portati a quattro punti, e da un filotto di ottime partite in campionato. Il Manchester United è invece reduce da due ko consecutivi in Champions, l’ultimo per 4-1 proprio a Como, e dal peggior avvio stagionale della storia del club in campionato. Carrick si gioca tutto nella sfida contro la Roma. Anche questa partita sarà visibile su Sky Sport, Sky Go e NOW.
Occhi puntati anche su Atletico Madrid-Bayern Monaco e su Villarreal-Psg, con i parigini a punteggio pieno dopo il 4-2 al Barcellona. Il Barça ospita invece l’Aston Villa, anche gli inglesi ancora imbattuti con tre vittorie su tre.
Le partite di mercoledì: Napoli su Prime Video, Lipsia-City in chiaro su TV8
Mercoledì sera alle ore 21 è in esclusiva su Amazon Prime Video la sfida tra Porto e Napoli. Gli azzurri hanno conquistato i primi tre punti con il pirotecnico 4-3 al Bodo/Glimt. I portoghesi di Farioli sono ancora fermi a zero dopo tre sconfitte. In contemporanea il Como fa visita al Lens, diretta su Sky Sport. La squadra di Fabregas ha sei punti dopo la vittoria all’esordio contro il Lipsia e lo storico successo in casa contro il Manchester United. I francesi invece arrivano dallo 0-3 di Bruges.
La partita scelta per la diretta in chiaro su TV8 è Lipsia-Manchester City, visibile anche su Sky e in streaming gratuito sul sito di TV8. In programma anche Slavia Praga-Arsenal e, alle 18:45, Fenerbahce-Liverpool e AEK Atene-Real Madrid, con Reds e Blancos a punteggio pieno.