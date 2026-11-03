Champions League: dove vedere Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma, il programma completo

Quarta giornata della League Phase: martedì Inter e Roma in trasferta, mercoledì Porto-Napoli su Prime Video e Lipsia-Manchester City in chiaro su TV8

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Si alza il sipario sulla quarta giornata della League Phase di Champions. Le italiane giocano tutte in trasferta, dopo un terzo turno che ha riportato vittorie a tutte e quattro, ora è il momento delle conferme. Martedì 3 novembre l’Inter di Chivu fa visita al Feyenoord a Rotterdam, mentre la Roma è attesa all’Old Trafford dal Manchester United. Mercoledì 4 tocca al Napoli di Allegri, impegnato contro il Porto, e al Como di Fabregas, ospite del Lens. Tra le sfide da non perdere c’è Atletico Madrid-Bayern Monaco, mentre la partita scelta per la diretta in chiaro su TV8 è Lipsia-Manchester City. Qui di seguito tutte le info utili per seguire la due giorni di Champions League in diretta tv e live in streaming.

Champions League, il programma completo della quarta giornata

Martedì si parte alle ore 18:45 con Shakhtar-Sporting e Galatasaray-Stoccarda. Alle ore 21 scendono in campo le altre sette squadre, tra cui Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma. Mercoledì il programma si apre alle 18:45 con AEK Atene-Real Madrid e Fenerbahce-Liverpool, poi alle 21 si giocano le restanti sette partite. Tutte le gare saranno trasmesse da Sky Sport, in streaming su Sky Go e NOW, con due eccezioni. Porto-Napoli è in esclusiva su Amazon Prime Video. Lipsia-Manchester City andrà in onda anche in chiaro su TV8, oltre che su Sky.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Partita Giorno Orario Tv Shakhtar-Sporting Martedì 3 novembre ore 18:45 Sky Galatasaray-Stoccarda Martedì 3 novembre ore 18:45 Sky Atletico Madrid-Bayern Monaco Martedì 3 novembre ore 21 Sky Barcellona-Aston Villa Martedì 3 novembre ore 21 Sky Feyenoord-Inter Martedì 3 novembre ore 21 Sky Bodo/Glimt-Lille Martedì 3 novembre ore 21 Sky LASK-Slovan Bratislava Martedì 3 novembre ore 21 Sky Manchester United-Roma Martedì 3 novembre ore 21 Sky Villarreal-Psg Martedì 3 novembre ore 21 Sky AEK Atene-Real Madrid Mercoledì 4 novembre ore 18:45 Sky Fenerbahce-Liverpool Mercoledì 4 novembre ore 18:45 Sky Borussia Dortmund-Real Betis Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky Porto-Napoli Mercoledì 4 novembre ore 21 Amazon Prime Video Psv Eindhoven-Club Brugge Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky Lipsia-Manchester City Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky/TV8 Lens-Como Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky Slavia Praga-Arsenal Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky Viking-Sabah Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky

Le partite di oggi, martedì: Inter a Rotterdam, la Roma sfida lo United

L’Inter ha sbloccato la sua Champions con l’1-0 sullo Shakhtar dopo due sconfitte di fila e ora è a quota tre punti. Gli stessi del Feyenoord, che dopo il successo sul Como è caduto 1-0 a Siviglia contro il Betis. Calcio d’inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Alla stessa ora la Roma è di scena all’Old Trafford. I giallorossi arrivano carichi dal 4-0 allo Slovan Bratislava, che li ha portati a quattro punti, e da un filotto di ottime partite in campionato. Il Manchester United è invece reduce da due ko consecutivi in Champions, l’ultimo per 4-1 proprio a Como, e dal peggior avvio stagionale della storia del club in campionato. Carrick si gioca tutto nella sfida contro la Roma. Anche questa partita sarà visibile su Sky Sport, Sky Go e NOW.

Occhi puntati anche su Atletico Madrid-Bayern Monaco e su Villarreal-Psg, con i parigini a punteggio pieno dopo il 4-2 al Barcellona. Il Barça ospita invece l’Aston Villa, anche gli inglesi ancora imbattuti con tre vittorie su tre.

Le partite di mercoledì: Napoli su Prime Video, Lipsia-City in chiaro su TV8

Mercoledì sera alle ore 21 è in esclusiva su Amazon Prime Video la sfida tra Porto e Napoli. Gli azzurri hanno conquistato i primi tre punti con il pirotecnico 4-3 al Bodo/Glimt. I portoghesi di Farioli sono ancora fermi a zero dopo tre sconfitte. In contemporanea il Como fa visita al Lens, diretta su Sky Sport. La squadra di Fabregas ha sei punti dopo la vittoria all’esordio contro il Lipsia e lo storico successo in casa contro il Manchester United. I francesi invece arrivano dallo 0-3 di Bruges.

La partita scelta per la diretta in chiaro su TV8 è Lipsia-Manchester City, visibile anche su Sky e in streaming gratuito sul sito di TV8. In programma anche Slavia Praga-Arsenal e, alle 18:45, Fenerbahce-Liverpool e AEK Atene-Real Madrid, con Reds e Blancos a punteggio pieno.