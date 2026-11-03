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Champions League: dove vedere Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma, il programma completo

Quarta giornata della League Phase: martedì Inter e Roma in trasferta, mercoledì Porto-Napoli su Prime Video e Lipsia-Manchester City in chiaro su TV8

3 min di lettura

Filippo Rocchi

Filippo Rocchi

Giornalista

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Si alza il sipario sulla quarta giornata della League Phase di Champions. Le italiane giocano tutte in trasferta, dopo un terzo turno che ha riportato vittorie a tutte e quattro, ora è il momento delle conferme. Martedì 3 novembre l’Inter di Chivu fa visita al Feyenoord a Rotterdam, mentre la Roma è attesa all’Old Trafford dal Manchester United. Mercoledì 4 tocca al Napoli di Allegri, impegnato contro il Porto, e al Como di Fabregas, ospite del Lens. Tra le sfide da non perdere c’è Atletico Madrid-Bayern Monaco, mentre la partita scelta per la diretta in chiaro su TV8 è Lipsia-Manchester City. Qui di seguito tutte le info utili per seguire la due giorni di Champions League in diretta tv e live in streaming.

Champions League, il programma completo della quarta giornata

Martedì si parte alle ore 18:45 con Shakhtar-Sporting e Galatasaray-Stoccarda. Alle ore 21 scendono in campo le altre sette squadre, tra cui Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma. Mercoledì il programma si apre alle 18:45 con AEK Atene-Real Madrid e Fenerbahce-Liverpool, poi alle 21 si giocano le restanti sette partite. Tutte le gare saranno trasmesse da Sky Sport, in streaming su Sky Go e NOW, con due eccezioni. Porto-Napoli è in esclusiva su Amazon Prime Video. Lipsia-Manchester City andrà in onda anche in chiaro su TV8, oltre che su Sky.

Partita Giorno Orario Tv
Shakhtar-Sporting Martedì 3 novembre ore 18:45 Sky
Galatasaray-Stoccarda Martedì 3 novembre ore 18:45 Sky
Atletico Madrid-Bayern Monaco Martedì 3 novembre ore 21 Sky
Barcellona-Aston Villa Martedì 3 novembre ore 21 Sky
Feyenoord-Inter Martedì 3 novembre ore 21 Sky
Bodo/Glimt-Lille Martedì 3 novembre ore 21 Sky
LASK-Slovan Bratislava Martedì 3 novembre ore 21 Sky
Manchester United-Roma Martedì 3 novembre ore 21 Sky
Villarreal-Psg Martedì 3 novembre ore 21 Sky
AEK Atene-Real Madrid Mercoledì 4 novembre ore 18:45 Sky
Fenerbahce-Liverpool Mercoledì 4 novembre ore 18:45 Sky
Borussia Dortmund-Real Betis Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky
Porto-Napoli Mercoledì 4 novembre ore 21 Amazon Prime Video
Psv Eindhoven-Club Brugge Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky
Lipsia-Manchester City Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky/TV8
Lens-Como Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky
Slavia Praga-Arsenal Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky
Viking-Sabah Mercoledì 4 novembre ore 21 Sky

Le partite di oggi, martedì: Inter a Rotterdam, la Roma sfida lo United

L’Inter ha sbloccato la sua Champions con l’1-0 sullo Shakhtar dopo due sconfitte di fila e ora è a quota tre punti. Gli stessi del Feyenoord, che dopo il successo sul Como è caduto 1-0 a Siviglia contro il Betis. Calcio d’inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Alla stessa ora la Roma è di scena all’Old Trafford. I giallorossi arrivano carichi dal 4-0 allo Slovan Bratislava, che li ha portati a quattro punti, e da un filotto di ottime partite in campionato. Il Manchester United è invece reduce da due ko consecutivi in Champions, l’ultimo per 4-1 proprio a Como, e dal peggior avvio stagionale della storia del club in campionato. Carrick si gioca tutto nella sfida contro la Roma. Anche questa partita sarà visibile su Sky Sport, Sky Go e NOW.

Occhi puntati anche su Atletico Madrid-Bayern Monaco e su Villarreal-Psg, con i parigini a punteggio pieno dopo il 4-2 al Barcellona. Il Barça ospita invece l’Aston Villa, anche gli inglesi ancora imbattuti con tre vittorie su tre.

Le partite di mercoledì: Napoli su Prime Video, Lipsia-City in chiaro su TV8

Mercoledì sera alle ore 21 è in esclusiva su Amazon Prime Video la sfida tra Porto e Napoli. Gli azzurri hanno conquistato i primi tre punti con il pirotecnico 4-3 al Bodo/Glimt. I portoghesi di Farioli sono ancora fermi a zero dopo tre sconfitte. In contemporanea il Como fa visita al Lens, diretta su Sky Sport. La squadra di Fabregas ha sei punti dopo la vittoria all’esordio contro il Lipsia e lo storico successo in casa contro il Manchester United. I francesi invece arrivano dallo 0-3 di Bruges.

La partita scelta per la diretta in chiaro su TV8 è Lipsia-Manchester City, visibile anche su Sky e in streaming gratuito sul sito di TV8. In programma anche Slavia Praga-Arsenal e, alle 18:45, Fenerbahce-Liverpool e AEK Atene-Real Madrid, con Reds e Blancos a punteggio pieno.

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