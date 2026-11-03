Come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite della Champions League 2026-27. Si può vedere anche gratis su Amazon

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Quarta giornata della fase a girone unico della Champions League 2026-27. Martedì subito in campo Inter e Roma contro Feyenoord e Manchester United; mentre mercoledì scendono in campo il Napoli contro il Porto e il Como in Francia contro il Lens. In questo turno due top partite: Atletico Madrid-Bayern e Barcellona-Aston Villa.

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Chi trasmette le partite di Champions: ripartizione e costi

Anche quest’anno le partite della competizione sono coperte in tv e streaming, ma solo poche sono in chiaro. Le partite si possono vedere su queste piattaforme: Sky e Amazon Prime Video. Ma non tutte trasmettono tutto. Vediamo le differenze delle tre coperture.

Le partite di Champions trasmesse da Sky

Sky fa la parte del leone trasmettendo 185 partite sulle 203 totali previste nel calendario della Champions. Praticamente tutte tranne 18 che sono in esclusiva assoluta su Amazon. Per vedere la Champions bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento a Sky: si potrà poi scegliere su quale supporto vederle (tv o streaming su SkyGO o Now). Le partite trasmesse da Sky possono essere fruite in streaming anche su Now

Le partite di Champions trasmesse da Amazon (praticamente gratis)

Come detto 18 partite sono in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video: si tratta della migliore partita del mercoledì, di solito le partite delle squadre italiane oppure big match di grande prestigio dal girone fino alla semifinale. Chi è già abbonato a Amazon Prime, accede già senza costi aggiuntivi. Chi invece non ha ancora l’abbonamento può farlo subito, godendo dei 30 giorni di prova gratuita. Scaduto il mese l’utente o non rinnova oppure rinnova pagando l’abbonamento. Ma attenzione! Il primo mese è gratis, quindi abbonandosi subito si possono vedere alcune partite senza spendere niente

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Le partite di Champions in chiaro

È previsto che ogni settimana una partita sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Palinsesto e distribuzione delle partite di Champions tra Sky, Amazon

Martedì : tutte le partite su Sky

Da capire se una sarà trasmessa in chiaro

: tutte le partite su Sky Da capire se una sarà trasmessa in chiaro Mercoledì: 1 partita in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video, il mercoledì. Abbonati Gratis per un mese qui

Tutto il resto su Sky

Le partite di martedì 3 novembre

La giornata inizia alle 18.45 con due partite tra cui Galatasaray-Stoccarda. Alle 21.00 tutte le altre. Da segnalare in particolare Atletico Madrid-Bayern e Barcellona-Aston Villa, che è primo a punteggio pieno. Due le italiane in campo in questa prima giornata. Feyenoord-Inter è una partita potenzialmente insidiosa per i nerazzurri che hanno smosso la classifica nel turno precedente e adesso puntano a recuperare il terreno perso nelle prime due giornate. Partita sulla carta ostica è anche Manchester United-Roma i giallorossi partono con i favori del pronostico sia perché sono in buonissima condizione sia perché gli ex Red Devils stanno vivendo un momento di confusione totale.

18:45 Galatasaray-Stoccarda Sky Sport Calcio, Sky 18:45 Shakhtar Donetsk-Sporting Sky, Sky Sport Arena 21:00 Atletico Madrid-Bayern Monaco Sky 21:00 Barcellona-Aston Villa Sky Sport Calcio, Sky 21:00 Bodo Glimt-Lille Sky 21:00 Feyenoord-INTER Sky, Sky Sport 1 21:00 LASK-Slovan Sky 21:00 Manchester United-ROMA Sky, Sky Sport Arena 21:00 Villarreal-PSG Sky

Le partite di mercoledì 4 novembre

Si comincia alle 18.45 con due partitone: Aek-Real Madrid e Fenerbahce-Liverpool. Le due italiane giocano invece alle 21.00. Lens-Como è una partita non impossibile per i lariani che fin qui in coppa hanno fatto un percorso piuttosto convincente: vincendo in Francia metterebbero già una seria ipoteca sull’approdo almeno agli spareggi. In contemporanea Porto-Napoli. Partita insidiosa per gli azzurri di Allegri che stanno vivendo un momento di grande difficoltà dovuto soprattutto agli infortuni che stanno riducendo l’organico ai minimi termini: i portoghesi in questo momento sono a 0 punti in classifica e sono assetati di punti. Questa partita si può vedere anche gratis se ci si abbona subito a Prime Video > Abbonati qui ad Amazon Prime Video

18:45 AEK Atene-Real Madrid Sky Sport Calcio, Sky 18:45 Fenerbahce-Liverpool Sky, Sky Sport Arena 21:00 Borussia Dortmund-Real Betis Sky 21:00 Lens-COMO Sky, Sky Sport 1 21:00 Porto-NAPOLI Amazon Prime Video 21:00 Psv-Bruges Sky 21:00 RB Lipsia-Manchester City Sky Sport Calcio, Sky, TV8 21:00 Slavia Praga-Arsenal Sky 21:00 Viking-Sabah Sky

Come funziona il primo turno della Champions

Il primo turno della Champions è un girone unico con 36 squadre. Ciascuna squadra deve giocare 8 partite: 4 in casa e 4 fuori contro 8 diverse avversarie che sono state sorteggiate tenendo conto del livello del club. Cioè tutti i 36 club sono stati ripartiti in 4 gruppi a seconda del loro punteggio Uefa e mediante sorteggio a ciascuna squadra sono state assegnate come avversarie 2 squadre di ciascun raggruppamento in modo da formare dei calendari quanto più equilibrati possibile. Le partite determinano una classifica. Al termine dell’8a giornata, le prime 8 classificate passano direttamente agli ottavi, mentre le squadre piazzate dal 9° al 24° posto danno vita a una sessione di spareggio a eliminazione diretta. In base al piazzamento in classifica si formano degli accoppiamenti: le squadre che in queste sfide andata-ritorno risultano vincitrici, accedono al tabellone degli ottavi

Ricapitolando, la Champions League 2026-27 si può vedere tutta in diretta con due abbonamenti:

Con Sky, con la possibilità anche di vederle in diretta streaming su Now

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Se invece preferite, per varie ragioni, seguire le partite in diretta live, ma testuale, Virgilio Sport ha una copertura totale:

le dirette di Champions

Se invece della Champions volete guardare qualche altro sport in tv, date un’occhiata alla Guida Tv di Virgilio Sport