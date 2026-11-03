Champions, Feyenoord-Inter 0-3 pagelle: Spence determinante (7.5), Pio Esposito (7) condannato dal VAR, Zielinski che colpo (7)

I top e flop: Pio Esposito vicino alla doppietta, Spence è il migliore in campo, Zielinski che colpo sul 3-0. Gioia anche per Bisseck che apre le marcature

I giorni duri post derby sono più che superati. Ne aveva bisogno l’Inter, ne aveva bisogno Chivu che torna al 3-5-2 con l’attacco quasi al completo, ne aveva bisogno la classifica di Champions League che vede ora i nerazzurri salire a 6 punti in classifica. E ne avevano bisogno anche i tifosi che questa volta non vedono il serpente partire in svantaggio ma, anzi, mordere per tre volte gli olandesi del Feyenoord.

A Rotterdam si vedono i fuochi d’artificio con Spence – che brilla da migliore in campo – dopo aver partecipato in modo determinante a due reti su tre; con Bisseck che sorprende e sblocca la gara, con Pio Esposito che torna al gol sovrastando di testa Kraaijevelde e con Zielinski che si rivela una sentenza chiudendo i sigilli con un altro colpo dei suoi. Termina 3-0 con un amministrazione perfetta dei nerazzurri che dominano in lungo e in largo senza mai subire pericoli. Giusta, infine, la rete annullata a Pio Esposito per fuorigioco dopo una revisione al VAR. Le pagelle di Feyenoord-Inter e le valutazioni sui protagonisti della gara di Champions.