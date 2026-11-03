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Champions, Feyenoord-Inter 0-3 pagelle: Spence determinante (7.5), Pio Esposito (7) condannato dal VAR, Zielinski che colpo (7)

I top e flop: Pio Esposito vicino alla doppietta, Spence è il migliore in campo, Zielinski che colpo sul 3-0. Gioia anche per Bisseck che apre le marcature

3 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

I giorni duri post derby sono più che superati. Ne aveva bisogno l’Inter, ne aveva bisogno Chivu che torna al 3-5-2 con l’attacco quasi al completo, ne aveva bisogno la classifica di Champions League che vede ora i nerazzurri salire a 6 punti in classifica. E ne avevano bisogno anche i tifosi che questa volta non vedono il serpente partire in svantaggio ma, anzi, mordere per tre volte gli olandesi del Feyenoord.

A Rotterdam si vedono i fuochi d’artificio con Spence – che brilla da migliore in campo – dopo aver partecipato in modo determinante a due reti su tre; con Bisseck che sorprende e sblocca la gara, con Pio Esposito che torna al gol sovrastando di testa Kraaijevelde e con Zielinski che si rivela una sentenza chiudendo i sigilli con un altro colpo dei suoi. Termina 3-0 con un amministrazione perfetta dei nerazzurri che dominano in lungo e in largo senza mai subire pericoli. Giusta, infine, la rete annullata a Pio Esposito per fuorigioco dopo una revisione al VAR. Le pagelle di Feyenoord-Inter e le valutazioni sui protagonisti della gara di Champions.

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Feyenoord, i top e flop

  • Valente 6.5. Prova a tenere viva la manovra offensiva, a volte pericoloso sulla fascia.
  • Zechiel 6. Discreto a centrocampo, abile nel recuperare palloni in mediana. Vince quasi tutti i duelli uno contro uno. Ammonito.
  • Lopez 5. Non chiude su un tiro-cross di Spence al 34', azione da cui scaturisce il raddoppio nerazzurro.
  • Kraaijeveld 5. In ritardo in marcatura in area su Pio Esposito: il difensore spagnolo si fa sovrastare e anticipare di testa dall'attaccante nerazzurro che raddoppia.

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Inter, le pagelle

  • Martinez 6.5. Sole due parate, nessun pericolo in vista.
  • Bisseck 7. Sblocca la gara, si rende una diga invalicabile in difesa.
  • Akanji 6.5. Perfetto nei passaggi, nelle chiusure, nei duelli uno contro uno. Ammonito.
  • Augusto 6.5. Ha il maggior numero di azioni difensive (12).
  • Spence 7.5. Assist per Bisseck in occasione dell'1-0. Si rende protagonista anche nell'azione del raddoppio nerazzurro grazie ad una lunga falcata della destra con un tiro cross velenoso e ribattuto in rete da Esposito.
  • Barella 6.5. E' tra i giocatori più attivi sul piano fisico, corre all'impazzata ricoprendo varie parti di campo contemporaneamente. Sucic 6 (dal 77').
  • Calhanoglu 6. Non pulito nei cross che tenta, bene nelle palle recuperate. Ammonito. Mkhitaryan 6 (dal 57').
  • Zielinski 7.5. Partecipa attivamente alla manovra offensiva nerazzurra, nel primo tempo tenta più volte la conclusione da fuori area. Realizza la rete del 3-0 con un sinistro potente da fuori area sul primo palo dopo una lunga falcata. Stankovic 5.5 (dal 77').
  • Dimarco 6. Un po' incerto in fase difensiva: soffre negli uno contro uno.
  • Esposito 7. Di testa anticipa Marmol e segna il 2-0 al 34'.
  • Thuram 6.5. Cerca l'allungo in profondità nei passaggi filtranti che riceve. Bonny 6 (dal 57').

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Il migliore in campo

  • Spence 7.5. Determinante in due occasioni gol su tre. Serve un assist a Bisseck e poi da un suo tiro cross deviato nasce l'occasione del 2-0 con Esposito. Sulla fascia si rende imprendibile.

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Il migliore in campo GETTY

La pagella dell'arbitro

  • Glenn Nyberg 6. Non commette sbavature, a volte un po' troppo duro nelle ammonizioni come quando Akanji e Zechiel si rubano il pallone dalle mani a gioco fermo. Annulla la quarta rete di Esposito per fuorigioco con revisione del VAR.

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