Feyenoord-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Thuram e Pio Esposito

I nerazzurri volano a Rotterdam per la 4a giornata di Champions League: Chivu punta sul 3-5-2 e rilancia Pio Esposito. Il Feyenoord risponde con il 4-3-3 di Van Bronckhorst

L’Inter riparte dall’Europa per provare a lasciarsi alle spalle la delusione del derby: i nerazzurri fanno visita al Feyenoord al De Kuip di Rotterdam, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, per tentare la risalita in classifica. Una trasferta tutt’altro che semplice, contro una formazione che davanti al proprio pubblico sa trasformare lo stadio in un ambiente particolarmente complicato per gli avversari. Le formazioni ufficiali di Feyernoord-Inter e le scelte di Chivu.

Le formazioni ufficiali

Cristian Chivu ritorna al 3-5-2, affidandosi a Josep Martinez tra i pali. In difesa spazio a Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, chiamato a sostituire lo squalificato Bastoni. Sulle corsie esterne ci sono Spence a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo al campo Barella, Zielinski e Mkhitaryan compongono il reparto. In attacco la coppia è formata da Thuram e Pio Esposito, con il giovane centravanti chiamato a sfruttare un’occasione importante dal primo minuto.

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Dall’altra parte Giovanni van Bronckhorst sceglie il consueto 4-3-3. Ernst difende la porta, con Javi Lopez, Watanabe, Marmol e Read a comporre la linea arretrata. A centrocampo spazio a Targhalline, Vanhoutte e Zechiël. Il tridente offensivo è invece formato da Valente, Nacho Ferri e Hadj Moussa, uno dei giocatori più interessanti della formazione olandese.

Come arriva l’Inter: serve una reazione dopo il derby

La trasferta olandese arriva in un momento delicato per la squadra di Chivu. La sconfitta nel derby contro il Milan ha lasciato inevitabilmente strascichi, sia sul piano del morale sia per quanto riguarda le certezze tattiche del gruppo nerazzurro che già vacillavano nelle ultime gare di campionato nonostante le vittorie con rimonte in extremis.

In Champions League, i nerazzurri arrivano invece dal successo contro lo Shakhtar Donetsk, una vittoria importante per mantenere vive le ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi di finale. L’assenza di Lautaro Martinez – ancora infortunato – rappresenta un problema significativo per Chivu, che deve rinunciare anche a Bastoni per squalifica. Toccherà a Thuram guidare l’attacco, con Pio Esposito pronto a sfruttare la fiducia dell’allenatore. La partita del De Kuip diventa quindi un’occasione per ritrovare entusiasmo e soprattutto continuità.

Come arriva il Feyenoord: il fattore De Kuip

Il Feyenoord si presenta all’appuntamento europeo con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo. La formazione di Van Bronckhorst ha alternato risultati positivi e battute d’arresto in questa prima parte della fase campionato, dimostrando comunque di avere qualità soprattutto nella fase offensiva.

Gli olandesi hanno conquistato una vittoria contro il Como, inserita tra due sconfitte contro Barcellona e Betis. Anche il Feyenoord condivide con l’Inter quota tre punti, rendendo la sfida particolarmente importante per entrambe le squadre. L’attenzione nerazzurra dovrà concentrarsi soprattutto su Hadj Moussa, elemento capace di creare superiorità nell’uno contro uno, e su Valente, chiamato a dare qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva.

I precedenti e le curiosità di Feyenoord-Inter

Quella del De Kuip sarà la quinta sfida ufficiale nella storia tra Feyenoord e Inter. Le due squadre si sono già affrontate nella semifinale di Coppa UEFA del 2002, quando furono gli olandesi a conquistare la qualificazione alla finale. Il doppio confronto terminò con una vittoria del Feyenoord a San Siro per 1-0 e un pareggio per 2-2 a Rotterdam, risultato che premiò la formazione olandese.

Più recenti, invece, i confronti negli ottavi di finale della Champions League 2024-25. In quell’occasione fu l’Inter ad avere la meglio in entrambe le partite: successo per 2-0 in trasferta, grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez, e altra vittoria per 2-1 a San Siro, con Thuram e Calhanoglu a segno.

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