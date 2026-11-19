Due Inter, un problema che si ripresenta: la squadra di Sassarini cade contro il Real Madrid in inferiorità numerica, mentre la Juventus supera il Leuven soltanto nel finale

Due Inter, un problema che si ripresenta: l’Europa continua a essere un terreno complicato per i nerazzurri, anche al femminile. La squadra di Sassarini cade contro il Real Madrid in inferiorità numerica, mentre la Juventus Women supera il Leuven soltanto nel finale e torna a guardare con fiducia alla classifica.

Inter, doppia fatica in Europa

Cambia la squadra, cambia la competizione nazionale, ma il copione europeo dell’Inter continua a presentare qualche somiglianza. La formazione maschile di Cristian Chivu ha iniziato la Champions League 2026/27 con due sconfitte, contro Real Madrid e Club Brugge, mostrando difficoltà soprattutto nella gestione difensiva delle partite. Le vittorie contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord hanno poi permesso ai nerazzurri di reagire, ma non hanno cancellato le perplessità emerse nelle prime uscite.

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Anche l’Inter Women sta vivendo una fase europea complicata. Dopo il successo all’esordio contro l’Häcken e il pareggio con l’Austria Vienna, sono arrivate tre sconfitte: il pesantissimo 6-0 contro l’OL Lyonnes, l’1-4 casalingo contro il Manchester City e il 3-1 incassato a Madrid. Due percorsi differenti, dunque, ma un elemento comune: il divario che può emergere quando le squadre nerazzurre si confrontano con avversarie di alto livello internazionale.

Inter Women, il rosso cambia la partita

A Madrid la squadra di David Sassarini ha provato a restare in partita nonostante le difficoltà. Il Real è passato in vantaggio al 28′ con Lineth Beerensteyn, ma l’episodio che ha complicato i piani nerazzurri è arrivato al 41′: Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, inizialmente ammonita per un intervento duro su Arianna Caruso, è stata espulsa dopo la revisione al VAR.

L’Inter ha però trovato la forza di reagire e, proprio allo scadere del primo tempo, ha firmato il pareggio con Michela Cambiaghi, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa le nerazzurre hanno resistito a lungo in inferiorità numerica, ma il Real ha trovato il nuovo vantaggio all’85’ con Signe Bruun.

La stessa attaccante danese ha poi chiuso i conti al 90’+4, trasformando il rigore del definitivo 3-1. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca soprattutto per la resistenza mostrata dopo l’espulsione, prima che la pressione madrilena diventasse insostenibile.

Juventus, il Leuven cade soltanto nel finale

Serata decisamente più positiva per la Juventus, che dopo il pesante 0-6 incassato contro l’OL Lyonnes aveva bisogno di una risposta. Contro l’OH Leuven le bianconere hanno conquistato tre punti preziosi, ma senza riuscire a trovare subito la strada del gol. La partita è rimasta bloccata a lungo e la soluzione è arrivata soltanto negli ultimi minuti.

A sbloccare il risultato è stata Annamaria Serturini all’86’, prima del raddoppio firmato da Matilde Pavan al 90’+3. Un 2-0 che permette alla squadra di Isaac Guerrero di rialzarsi dopo la serata da dimenticare contro le francesi e di consolidare la propria posizione nella corsa alla fase successiva. Non una prestazione travolgente, ma una vittoria che vale molto più dei tre punti per il morale e per la classifica.

La classifica delle italiane: Juventus sale, Inter rischia

La quinta giornata lascia le italiane in situazioni differenti. La Juventus sale a quota nove punti e si mantiene nella parte alta della classifica, in piena corsa per un posto tra le prime otto. L’Inter, invece, resta ferma a quattro punti dopo il ko di Madrid e si trova al momento fuori dalla zona playoff, occupando la tredicesima posizione prima del completamento del turno.

La situazione riguarda anche la Roma, attualmente a quattro punti e attesa dalla trasferta di giovedì 19 novembre contro il Benfica. La fase campionato prevede sei giornate: le prime quattro classificate accederanno direttamente ai quarti di finale, le squadre dalla quinta alla dodicesima posizione giocheranno i playoff, mentre le ultime sei saranno eliminate.

Per l’Inter resta quindi una sola partita, contro l’Arsenal il 16 dicembre, per provare a rientrare tra le prime dodici. La Juventus ha invece ritrovato la vittoria e può guardare con maggiore fiducia all’ultimo appuntamento europeo. Due percorsi diversi, ma una stessa necessità per il calcio italiano: dimostrare di poter essere competitivo anche quando il livello si alza oltre i confini nazionali.