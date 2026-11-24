Quinta giornata della League Phase: stasera Real-Psv e Arsenal-Dortmund con Napoli e Como, mercoledì Psg-Roma su Prime Video e Inter-Stoccarda

Si alza il sipario sulla quinta giornata della League Phase di Champions League. Finita la sosta per le nazionali, la competizione riparte. Stasera il Real Madrid di Mourinho, ancora a punteggio pieno, riceve il Psv Eindhoven al Bernabeu. L’Arsenal, imbattuto, ospita il Borussia Dortmund. In campo anche due italiane: il Napoli, atteso dal Manchester City all’Etihad, e il Como di Fabregas, che sfida l’AEK Atene. Domani tocca all’Inter contro lo Stoccarda e alla Roma, di scena contro il Psg. Qui di seguito tutte le info utili per seguire la due giorni di Champions League in diretta tv e live in streaming.

Champions League, il programma completo della quinta giornata

Martedì si parte alle ore 18:45 con Bodo/Glimt-LASK e Galatasaray-Aston Villa. Alle ore 21 scendono in campo le altre sette sfide, tra cui Real Madrid-Psv, Arsenal-Borussia Dortmund, Manchester City-Napoli e Como-AEK Atene. Mercoledì il programma si apre di nuovo alle 18:45 con Sabah-Barcellona e Slavia Praga-Villarreal, poi alle 21 si giocano le restanti sette partite. Tutte le gare saranno trasmesse da Sky Sport, in streaming su Sky Go e NOW, con due eccezioni. Psg-Roma è in esclusiva su Amazon Prime Video. Lille-Bayern Monaco andrà in onda anche in chiaro su TV8, oltre che su Sky.

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Partita Giorno Orario Tv Bodo/Glimt-LASK Martedì 24 novembre ore 18:45 Sky Galatasaray-Aston Villa Martedì 24 novembre ore 18:45 Sky Arsenal-Borussia Dortmund Martedì 24 novembre ore 21 Sky Como-AEK Atene Martedì 24 novembre ore 21 Sky Feyenoord-Porto Martedì 24 novembre ore 21 Sky Manchester City-Napoli Martedì 24 novembre ore 21 Sky Lipsia-Lens Martedì 24 novembre ore 21 Sky Real Madrid-Psv Eindhoven Martedì 24 novembre ore 21 Sky Slovan Bratislava-Real Betis Martedì 24 novembre ore 21 Sky Sabah-Barcellona Mercoledì 25 novembre ore 18:45 Sky Slavia Praga-Villarreal Mercoledì 25 novembre ore 18:45 Sky Atletico Madrid-Viking Mercoledì 25 novembre ore 21 Sky Club Brugge-Liverpool Mercoledì 25 novembre ore 21 Sky Inter-Stoccarda Mercoledì 25 novembre ore 21 Sky Shakhtar Donetsk-Fenerbahce Mercoledì 25 novembre ore 21 Sky Lille-Bayern Monaco Mercoledì 25 novembre ore 21 Sky, TV8 Psg-Roma Mercoledì 25 novembre ore 21 Amazon Prime Video Sporting-Manchester United Mercoledì 25 novembre ore 21 Sky

Le partite di martedì: Real-Psv, Arsenal-Dortmund e la notte di Napoli e Como

Il Real Madrid ha vinto tutte e quattro le gare giocate e vuole restare in vetta. Il Psv è fermo a quattro punti e ha bisogno di un colpo. Occhi puntati su Kylian Mbappé, a un gol da quota 75 in Champions League. Ad Eindhoven torna anche Denzel Dumfries, che con il Psv si è affermato nel calcio europeo. A Londra l’Arsenal, a 10 punti, riceve il Borussia Dortmund, che ne ha nove. I Gunners non perdono da sedici partite nella fase a gironi e in casa vincono da dodici gare di fila. Per il Napoli la trasferta di Manchester vale moltissimo. Gli azzurri hanno appena tre punti e non vincono da otto partite in trasferta in Champions League. Contro il City, che ne ha nove di punti, Kevin De Bruyne torna da avversario nello stadio dove ha giocato dieci stagioni e scritto la pagina più importante della storia del club. Dopo lo storico 9-1 contro il Lens, il Como arriva alla prossima giornata della League Phase forte dei 19 gol segnati in quattro gare, record per una debuttante, e ospita un AEK Atene che non ha mai vinto in trasferta nella competizione.

Le partite di mercoledì: Psg-Roma su Prime Video, l’Inter ospita lo Stoccarda

Mercoledì alle ore 21 è in esclusiva su Amazon Prime Video la sfida tra Psg e Roma. I campioni d’Europa sono a punteggio pieno e non vogliono rimanere fuori dalle prime otto, come nelle precedenti due edizioni. I giallorossi, a quattro punti, hanno dimostrato di poter spaventare le grandi d’Europa, vedi le partite contro Real Madrid e Manchester United, ma ora ha bisogno di concretizzare per accedere alla fase successiva del torneo. In contemporanea l’Inter di Chivu ospita lo Stoccarda a San Siro, diretta su Sky Sport. I nerazzurri hanno sei punti dopo le vittorie contro Shakhtar e Feyenoord, i tedeschi sono a quota sette. La partita scelta per la diretta in chiaro su TV8 è Lille-Bayern Monaco, visibile anche su Sky e in streaming gratuito sul sito di TV8. In programma anche Club Brugge-Liverpoo e Sporting-Manchester United. Alle 18:45 apre il Barcellona in casa del Sabah.