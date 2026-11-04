Notte europea ricca di gol e spettacolo, ma anche di partite ad alta tensione come quella del Metropolitano: il Cholo ora è solo al ventiduesimo posto nella graduatoria generale

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La prima delle due notti di Champions dedicate alla quarta giornata della League Phase regala una vittoria importante al Bayern Monaco di Kompany e nuovo ko all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il risultato del Metropolitano rischia di pesare oltremodo sulla classifica dei Colchoneros, che ora rischiano di uscire dalla zona playoff, occupata al momento da Como, Inter, Roma e Napoli.

Atletico Madrid: Lookman e David in panchina

Ancora un passo falso in campo internazionale per l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, sconfitto al Metropolitano dal Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ai bavaresi sono bastati due gol nel giro di 20 minuti per liquidare la pratica spagnola nel secondo tempo della quarta giornata della League Phase: a segno Karl e Laimer, gli uomini che non ti aspetti. Piuttosto in ombra il neo Pallone d’Oro Harry Kane, protagonista in negativo in un paio di circostanze a pochi passi dalla porta di Oblak.

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Sorprendenti anche alcune scelte del manager argentino, che ha lasciato a sorpresa in panchina Ademola Lookman e Jonathan David, due vecchie conoscenze del calcio italiano. L’ex Atalanta, che fino alla scorsa stagione sembrava un punto fermo dell’Atletico Madrid, è entrato soltanto al minuto 59, rilevando Sorloth, mentre il centravanti canadese ha avuto a disposizione appena un quarto d’ora più recuperando, entrando al posto di Julian Alvarez.

Una scelta che Simeone ha spiegato con grande chiarezza, sia dal punto di vista tattico sia sotto l’aspetto fisico: “Sorloth ci ha dato il vantaggio di non dover fare affidamento su giocatori meno strutturati e di non dover sempre costruire l’azione in modo organizzato partendo da dietro. Abbiamo potuto optare per uno stile di gioco più diretto, cosa che abbiamo fatto”.

Simeone ammette: “Squadre come il Bayern sono migliori di noi”

Nel dopo gara, Simeone non si è nascosto. Analizzando prestazione, risultato e cammino europeo dei Colchoneros, il Cholo ha evidenziato come ci sia ancora distanza attualmente tra l’Atletico e alcune big a livello internazionale: “Quando affrontiamo avversari difficili, può succedere di tutto, come con il Bayern, con l’Arsenal… Sono squadre migliori di noi e dobbiamo continuare a lavorare per competere con loro e in quelle partite che arriveranno a fine stagione, che non sono come queste. In questo continuo botta e risposta, può succedere di tutto, ma dobbiamo arrivare fino a 120 perché 100 non bastano”.

E poi, guardando esclusivamente alla partita e agli errori commessi nell’arco dei 90 minuti, ha aggiunto: “Dovevamo essere più sicuri sulle seconde palle e più presenti nella metà campo avversaria. Abbiamo avuto dei buoni momenti prima del primo gol, ed è un peccato che dopo tanto impegno non siamo riusciti a mantenere il controllo della partita, che ci è sfuggita di mano”.

Domenica, alle ore 21, c’è l’attesissima sfida di campionato con il Barcellona di Hansi Flick, che potrebbe già orientare la corsa al titolo in Liga: “Abbiamo cinque giorni a disposizione, la Liga è la Liga, la Champions League è la Champions League, – ha precisato Simeone – dobbiamo lavorare sodo quando giocheremo di nuovo in Champions League perché abbiamo solo quattro punti”.

Champions, risultati e classifica aggiornata della League Phase

Psg e Barcellona a valanga nella serata di ieri, a conferma di una differenza abissale che resiste ad oggi tra le grandi del calcio europeo e squadre di fascia medio-alta dei top campionati continentali. Lezione di calcio per il malcapitato Villarreal, mentre è stata una notte agrodolce per le prime due italiane scese in campo: Inter e Roma, impegnate in trasferta rispettivamente contro Feyenoord e Manchester United. Per Chivu e Gasperini è ancora zona playoff.

Tutti i risultati della quarta giornata della fase campionato di Champions e il programma di stasera:

Galatasaray-Stoccarda 2-0

Shakhtar-Sporting Lisbona 0-1

Villarreal-Psg 0-6

Barcellona-Aston Villa 3-0

Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2

LASK-Slovan Bratislava 4-0

Bodo/Glimt-Lille 0-0

Manchester United-Roma 3-2

Feyenoord-Inter 0-3

AEK Atene-Real Madrid ( ore 18:45 )

) Fenerbahce-Liverpool

Lipsia-Manchester City ( ore 21 )

) Lens-Como

Borussia Dortmund-Real Betis

S. Praga-Arsenal

PSV-Bruges

Viking-Sabah

Porto-Napoli

Qui di seguito la classifica aggiornata dopo le prime gare della quarta giornata della League Phase di Champions: