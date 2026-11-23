Il francese Francois Letexier dirige a San Siro, impegnato anche il fischietto campano Marco Guida che dirigerà Lille-Bayer

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Designazione blindata in Champions League per Inter-Stoccarda, quinta giornata della phase, in programma mercoledì alle 21 a San Siro. Rosetti ha scelto il n.1 degli arbitri, ovvero il francese Francois Letexier.

La squadra arbitrale per Inter-Stoccarda

Il fischietto transalpino sarà coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Lissorgue IV uomo e gli olandesi Higler al Var e van Boekel all’Avar. Due precedenti con i nerazzurri, una vittoria nel 2023 (2-1 al Salisburgo) e un ko nel 2025 (2-1 con l’Atletico Madrid).

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Chi è Letexier

Francois Letexier con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni.

Nyberg dirige Psg-Roma

Ad arbitrare Psg-Roma sarà invece lo svedese Nyberg coadiuvato dagli assistenti Beigi e Soderkvist con Ladeback IV uomo, il tedesco Dankert al Var e il polacco Kwiatkowski all’Avar. Tre i precedenti con i giallorossi: 16 settembre 2021 Conference League (Gironi) Roma – CSKA Sofia 5 – 1; 16 febbraio 2023 Europa League (Spareggi) Salisburgo – Roma 1 – 0; 28 novembre 2024 Europa League (Fase a gironi/fase unica) Tottenham – Roma 2-2.

Chi è Glenn Nyberg

Svedese, 36 anni, Glenn Nyberg dirige partite nel campionato svedese di Fotbollsallsvenskan dal ottobre 2013. Dal 2016 è incluso nella lista degli arbitri della FIFA e dirige partite internazionali. Nella stagione 2020/21, Nyberg ha diretto per la prima volta partite in Europa League, mentre nella stagione 2022/23 ha diretto per la prima volta partite in Champions League. Inoltre, ha già arbitrato partite nella Nations League, nelle qualificazioni europee per il Campionato mondiale del 2022 in Qatar e partite amichevoli. Positive le sue prestazioni nell’ultimo Mondiale americano, ha diretto la settimana scorsa Germania-Olanda in Nations League.

Guida per Lilla-Bayern

Impegnato anche un arbitro italiano mercoledì in Champions, a dirigere Lilla-Bayern (due successi tedeschi nei precedenti) allo Stade Pierre Mauroy di Villeneuve d’Ascq sarà Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Maresca IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar.