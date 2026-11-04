Porto-Napoli 4-1, pagelle: Veiga (7,5) che rimpianto per gli azzurri, Rafa Marin (4,5) il peggiore, disastro Beukema (5)

Bednarek sblocca la gara, non bastano McTominay e De Bruyne. Serataccia per i difensori di Allegri, lo spagnolo viene anche espulso

Settima sconfitta su quattordici totali. Il Napoli di Allegri non riesce ad uscire dal tunnel e ora la crisi è più che mai segnata. Si spegne definitivamente la luce azzurra, nel modo più tragico e immaginabile possibile, si accende invece quella del Porto che mette a ferro e fuoco la difesa partenopea: termina 4-1 per i portoghesi dopo un lauto dominio del gioco, un gol annullato, una traversa e tante occasioni pericolose tra cui un rigore conquistato al 90′.

Al Napoli non basta la rete di McTominay – il migliore dei suoi – che a fine primo tempo riacciuffa il risultato e risponde a Bednarek. Il secondo tempo è tutto a senso unico: Gabri Veiga prima colpisce una traversa, poi si rende protagonista del match siglando un gol (2-1) con la complicità difensiva di Beukema che combina un disastro. Chiude in bellezza la squadra di Farioli con anche le reti di Kiwior – che di testa sovrasta Rrahmani in marcatura – e con Aghehowa che non sbaglia dagli undici metri dopo un cartellino rosso diretto a Rafa Marin, il peggiore in campo. Le pagelle di Porto-Napoli e le valutazioni dei protagonisti della gara di Champions League.