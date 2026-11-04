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Porto-Napoli 4-1, pagelle: Veiga (7,5) che rimpianto per gli azzurri, Rafa Marin (4,5) il peggiore, disastro Beukema (5)

Bednarek sblocca la gara, non bastano McTominay e De Bruyne. Serataccia per i difensori di Allegri, lo spagnolo viene anche espulso

3 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Settima sconfitta su quattordici totali. Il Napoli di Allegri non riesce ad uscire dal tunnel e ora la crisi è più che mai segnata. Si spegne definitivamente la luce azzurra, nel modo più tragico e immaginabile possibile, si accende invece quella del Porto che mette a ferro e fuoco la difesa partenopea: termina 4-1 per i portoghesi dopo un lauto dominio del gioco, un gol annullato, una traversa e tante occasioni pericolose tra cui un rigore conquistato al 90′.

Al Napoli non basta la rete di McTominay – il migliore dei suoi – che a fine primo tempo riacciuffa il risultato e risponde a Bednarek. Il secondo tempo è tutto a senso unico: Gabri Veiga prima colpisce una traversa, poi si rende protagonista del match siglando un gol (2-1) con la complicità difensiva di Beukema che combina un disastro. Chiude in bellezza la squadra di Farioli con anche le reti di Kiwior – che di testa sovrasta Rrahmani in marcatura – e con Aghehowa che non sbaglia dagli undici metri dopo un cartellino rosso diretto a Rafa Marin, il peggiore in campo. Le pagelle di Porto-Napoli e le valutazioni dei protagonisti della gara di Champions League.

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Napoli, le pagelle: si salva McTominay

  • Meret 5. Subisce quattro reti, quella di Veiga gli termina sotto le gambe.
  • Beukema 5. In netto ritardo di marcatura su Veiga in occasione del gol subito al 70'.
  • Rrahmani 5,5. Crolla nel secondo tempo, perde la marcatura su Kiwior in occasione del 3-1 dei portoghesi.
  • Marin 4,5. Becca un rosso diretto per intervento da ultimo uomo al 88'.
  • Politano 5,5. Si limita al contenimento sulla fascia destra, non gioca in posizione particolarmente offensiva. Con qualche sbavatura in fase difensiva rischia di compromettere il risultato.
  • Anguissa 5,5. Un po' indietro sul piano del ritmo. Ammonito in avvio di gara.
  • Gilmour 6. Gioca da vertice basso di centrocampo, bene nel ritmo e nel fraseggio. Nulla di speciale ma funzionale.
  • McTominay 7. Realizza la rete del pareggio a fine primo tempo e tiene in vita gli azzurri.
  • Vergara 5. Ammonito dopo solo un minuto di gara, commette vari errori in fase difensiva come sulla copertura sul primo gol subito.
  • De Bruyne 6. Segna ma in fuorigioco, non particolarmente ispirato in fase di costruzione. Gioca alle spalle di Hojlund.
  • Hojlund 6. Si muove lungo il fronte offensivo e gioca sul filo del fuorigioco per andare in profondità. Nel secondo tempo cala di intensità.

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Porto, i top e flop

  • Bednarek 7. Sblocca la gara con un colpo di testa in area su cross da calcio d'angolo.
  • Kiwior 7. Realizza di testa la rete del 3-1.
  • Aghehowa 7. Non sbaglia dagli undici metri: rete del 4-1.
  • Pepe 6,5. Era riuscito a segnare in avvio di gara ma tutto fermo per fuorigioco.
  • Sainz 6. Si rende pericoloso nel primo tempo in fase di conclusione.
  • Froholdt 5,5. In occasione del gol subito da McTominay resta impassibile in area.

Il migliore in campo: Gabri Veiga

  • Gabri Veiga 7,5. Nel secondo tempo alza tantissimo il ritmo fino a colpire una traversa e poi segnare il gol del 2-1 sfruttando un buco difensivo del Napoli. All'attivo anche l'assist per Bednarek, una traversa e una serie di giocate che infiammano il Do Dragao. Che rimpianto per gli azzurri, che lo volevano nell'estate 2023.

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Il migliore in campo: Gabri Veiga Ansa

La valutazione dell'arbitro

  • Oliver 6. Deciso nelle ammonizioni, bravo a non interrompere il gioco. Sul fuorigioco di Pepe e poi di De Bruyne è aiutato dal VAR. Giusta la decisione del rosso diretto a Rafa Marin nel finale.
La valutazione dell'arbitro Getty Images
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