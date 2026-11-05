Il Napoli crolla in Portogallo e Michael Oliver si conferma bestia nera per Massimiliano Allegri. L’arbitro della famosa e amarissima sfida di Madrid, quando il tecnico era sulla panchina bianconera, rimane un incrocio nefasto sia pur a distanza di 8 anni. Allo Estadio do Dragao il direttore di gara ammonisce dopo appena 2 minuti Vergara e successivamente estrae il giallo per altri 3 azzurri: Anguissa, Rrahmani e McTominay. Partita decisamente in salita per il Napoli che prima si rimette in corsa ma poi nel finale precipita e la squadra di Farioli dilaga anche per un calcio di rigore assegnato al 90′ per fallo su Samu di Rafa Marin che viene espulso. Probabile per lui una squalifica di due giornate in Champions in seguito al rosso diretto. Per Allegri un’altra notte nefasta dinanzi all’incubo di Oliver.

Porto-Napoli, i casi da moviola

Dopo 2’ minuti ammonito Vergara per una entrata su Martin Fernandes in progressione. Al 4’ Pepè sfonda a destra e segna, ma è in fuorigioco. Al 14’ Hojlund entra in area stretto tra Kiwior e Martim Fernades, l’arbitro fa giocare: non c’è contatto. Al 16’ Anguissa ferma Veiga nella sua metà campo: per l’arbitro è fallo intenzionale, secondo giallo per il Napoli. Al 35’ Rrahmani nel tentativo di anticipo si aggancia a Gabri Veiga: siamo a centrocampo, ma per Oliver è intervento violento: terzo giallo. Appena un minuto e le ammonizioni diventano 4: McTominay tira giù Froholdt che sta per entrare in area, giallo più evidente dei tre precedenti. Al 38’ annullato un gol a Hojlund: sul passaggio di Politano, l’attaccante ha una gamba oltra la linea. Al 90’ Rafa Marin abbraccia e trattiene Samu che da solo sta andando verso la porta: rigore ed espulsione per fallo da ultimo uomo.

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Questi gli episodi dubbi della gara

Il Napoli può certamente recriminare sulla severità di Oliver sulle prime ammonizioni in avvio. Vergara entra deciso su Martim Fernandes. L’arbitro ritiene la scivolata del napoletano scomposta. Decisione certamente fiscale dopo appena 2 minuti. Poco dopo Anguissa entra fuori tempo su una sterzata di Gabriel Veiga nella trequarti lusitana, ma non c’è violenza. Oliver però vede intenzionalità dell’azzurro e ritiene promettente l’azione del centrocampista spagnolo: secondo giallo a carico del Napoli dopo appena un quarto d’ora. In precedenza, al 14’ Hojlund penetra in area, protegge il pallone in progressione e viene affrontato simultaneamente da Kiwior e Martim Fernades. Il danese cade perdendo l’equilibrio, Oliver decide senza esitazione che non c’è contatto. Finisce 4-1.

Chi è l’arbitro Oliver

Michael Oliver ha battuto un primato ai recenti Mondiali: con 7 presenze ha superato Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione. Aveva debuttato ai Mondiali in Olanda-Svezia.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Bramall IV uomo, Attwell al Var e il tedesco Dingert all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 5 giocatori: Vergara, Anguissa, Rrhamani, McTominay, Veiga. Espulsi: Rafa Marin all’89’.