L'esito delle gare del mercoledì: gli andalusi perdono la loro imbattibilità. Fabregas si gode la classifica, Allegri a rischio eliminazione

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La quarta giornata della League Phase di Champions League si chiude con una serata ricca di gol e spettacolo. Sorride il Como di Cesc Fabregas, protagonista di una vittoria travolgente sul campo del Lens, mentre il Napoli crolla in trasferta contro il Porto e vede complicarsi ulteriormente il proprio cammino europeo. Cade anche il Real Betis, che incassa la prima sconfitta nella competizione per mano del Borussia Dortmund, vittorioso per 2-1 davanti al proprio pubblico. Un turno che ridisegna gli equilibri della classifica generale: il Como sale al quarto posto e si conferma tra le grandi sorprese di questa Champions League, mentre Allegri è attualmente fuori dalla zona playoff. Una serata storica per i lariani, ma assolutamente da dimenticare per i partenopei.

Borussia Dortmund-Betis 2-1: prima sconfitta per gli spagnoli

Il Borussia Dortmund ferma la corsa del Betis e infligge agli andalusi il primo ko della League Phase. Al termine di una partita tanto combattuta quanto equilibrata, i tedeschi si impongono con il punteggio di 2-1, conquistando tre punti preziosi per rilanciare le proprie ambizioni nella classifica generale della Champions League. Succede tutto nella ripresa al Signal Iduna Park, dove è Fabio Silva ad aprire le marcature al 49′. Non si fa attendere la risposta degli ospiti, con Ruibal che pareggia i conti al 67′. Neanche il tempo di esultare, però, e il Borussia si riporta avanti, stavolta definitivamente: Fabio Silva in versione assistman per Karetsas, che al 72′ diventa il match winner di serata.

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Per i biancoverdi si interrompe così un percorso netto fin qui in campo internazionale, caratterizzato da tre vittorie nelle prime tre giornate. La squadra spagnola perde l’imbattibilità proprio in Germania, in una trasferta particolarmente impegnativa contro un Borussia capace di sfruttare il fattore campo e la spinta del famoso “muro giallo”.

Il successo permette ai gialloneri di migliorare la propria posizione nella graduatoria e di avvicinarsi alla zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale, come testimoniano il dodicesimo posto e i 9 punti all’attivo. Per il Betis, invece, la battuta d’arresto non cancella quanto di buono fatto nelle prime apparizioni, ma impone una reazione già dal prossimo appuntamento in casa dello Slovan Bratislava. Non certo una sfida proibitiva.

Champions League, i risultati del mercoledì e la classifica aggiornata

Il risultato più clamoroso della serata è senza dubbio il 9-1 del Como sul campo del Lens, mentre il Napoli paga a caro prezzo la trasferta portoghese, perdendo 4-1 contro il Porto. Sconfitta anche per il Liverpool, battuto 3-2 dal Fenerbahçe. Gerarchie che cominciano ad essere piuttosto chiare, soprattutto in vetta. Il PSG guida il gruppo di testa, con Real Madrid e Arsenal nelle prime posizioni. Como quarto con 9 punti, mentre il Betis, nonostante la sconfitta di Dortmund, resta nelle zone alte della classifica. Situazione decisamente più complicata per il Napoli, che con appena 3 punti occupa il ventisettesimo posto ed è attualmente fuori anche dalla zona playoff.

Ecco tutti i risultati delle nove partite disputate nella seconda serata della quarta giornata della League Phase:

AEK Atene-Real Madrid 2-3

Fenerbahçe-Liverpool 3-2

Borussia Dortmund-Real Betis 2-1

Porto-Napoli 4-1

PSV Eindhoven-Club Brugge 1-2

Lipsia-Manchester City 2-3

Lens-Como 1-9

Slavia Praga-Arsenal 1-2

Viking-Sabah 4-1

Qui di seguito la classifica aggiornata della League Phase di Champions:

PSG 12 punti

Real Madrid 12

Arsenal 10

Como 9

Barcellona 9

Aston Villa 9

Manchester City 9

Liverpool 9

Club Brugge 9

Sporting Lisbona 9

Real Betis 9

Borussia Dortmund 9

Bayern Monaco 8

Stoccarda 7

Inter 6

LASK 6

Manchester United 6

Galatasaray 6

Fenerbahçe 5

Roma 4

Shakhtar Donetsk 4

Viking 4

Atletico Madrid 4

PSV Eindhoven 4

Bodo/Glimt 4

Porto 3

Napoli 3

Villarreal 3

AEK Atene 3

RB Lipsia 3

Sabah 3

Feyenoord 3

Lens 3

Slavia Praga 1

Lille 1

Slovan Bratislava 0