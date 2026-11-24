Perisic spaventa Mourinho, poi i blancos si scatenano e proseguono il percorso netto. Il Betis a pari punti con il Como, Farioli entra in zona play off

Giornalista (a volte) per professione, scrittore (spesso) per diletto: i due concetti sono interscambiabili a piacere, ma con moderazione. Scrive di calcio, musica, libri, ma a volte fa anche cose serie.

Va in archivio la prima metà della quinta giornata di Champions League, mercoledì si concluderà il turno con le restanti partite. Il Real Madrid di Mourinho a punteggio pieno, il Betis si arrampica al quarto posto, l’Arsenal e il Borussia Dortmund pareggiano. Una giornata come sempre ricca di gol ed emozioni.

Real Madrid, manita al Psv

La copertina spetta alla manita che i Blancos di Mou rifilano al Psv. Primo tempo difficile, olandesi avanti con il solito Perisic. Nella ripresa i padroni di casa si scatenano: Valverde lancia la rimonta, un gran destro di Bellingham la completa. Poi i due gol di Mbappè e Vinicius completano lo score. Real Madrid a punteggio pieno, ma la prossima partita sarà in casa dell’Arsenal.

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L’Arsenal rallenta

Proprio l’Arsenal ha pareggiato 1-1 in casa contro un Borussia Dortmund sempre difficile da affrontare. Inglesi in vantaggio con Gyokeres, pareggio tedesco di Beler al 55′. Si tratta del primo pareggio interno per i gunners dopo 12 vittorie consecutive in campo europeo.

Il Porto di Farioli sbanca Rotterdam

Successo importante del Porto di Farioli in casa del Feyenoord: autorete di Targhalline in avvio di partite, poi i tentativi degli olandesi si infrangono sull’attenta retroguardia lusitana. Per Farioli secondo successo di fila dopo quello sul Napoli, prossima partita in casa del Liverpool, mentre il Feyenoord resta a tre punti.

Vincono Lipsia e Betis

Il Lipsia batte 3-1 il Lens ed entra in zona play-off: Raum e Nusa portano i tedeschi avanti di due reti all’intervallo, Udoi accorcia le distanze al 58′ ma nel finale arriva il 3-1 ancora di Nusa. Il Betis vince 2-0 in casa del fanalino di coda Slovan: doppietta di Hernandez per gli spagnoli che sono a pari punti con il Como a quota 12.

La classifica aggiornata di Champions League

Bodo Glimt-LASK 1-0

Vittoria al fotofinish per il Bodo Glimt, che davanti al proprio pubblico riesce a superare il LASK per 1-0 e a prolungare la propria imbattibilità casalinga nelle competizioni europee. A decidere una partita equilibrata è Andreas Helmersen, che trova la rete decisiva al 92′, facendo esplodere la gioia dei norvegesi. Un successo prezioso, che consente al Bodo Glimt di raggiungere quota otto gare consecutive senza sconfitte tra le mura amiche in Europa

Galatasaray-Aston Villa 1-0

Il Galatasaray conquista una vittoria di misura contro l’Aston Villa al termine di una sfida intensa e combattuta. Gli Aslanlar riescono a imporsi per 1-0, portando a casa tre punti fondamentali in UEFA Champions League e confermando il proprio ottimo momento nella competizione. Con questo successo, il club turco eguaglia il miglior rendimento della propria storia nella massima competizione europea per club, centrando la terza vittoria consecutiva.

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