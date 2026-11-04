Champions, Muriqi sorprende il Liverpool: Real salvato dalle sue stelle con l’AEK, Mourinho replica al Psg

Un gol del centravanti del Fenerbahce condanna i Reds alla prima sconfitta, i blancos rimontano ad Atene trascinati da Bellingham, Mbappé e Valverde

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

C’è solo il Real Madrid insieme al Psg al vertice della classifica di Champions League: grazie alle sue stelle José Mourinho rimonta e batte l’AEK ad Atene, restando a punteggio pieno. Cade, invece il Liverpool, sconfitto a Istanbul dal Fenerbahce: decisivo il gol dell’ex Lazio Muriqi.

Champions, l’ex Lazio Muriqi ferma il Liverpool

Dopo la sconfitta nel big match della Premier League con l’Arsenal, il Liverpool scivola anche in Champions League e alla 4a giornata perde la vetta della maxi-classifica della massima competizione europea. I Reds tornano battuti dalla trasferta di Istanbul, vittime del Fenerbahce di Romelu Lukaku: il belga parte titolare ma non incide, anzi è quando lascia il campo al 63’, sul punteggio di 1-1 dopo i gol di Nyoni e Greenwood, che la partita cambia. Dopo 6 minuti Isak riporta avanti il Liverpool, ma nel finale il Fener ribalta la gara: Archie Brown pareggia al 73’, poi passano 6 minuti e l’ex Lazio Muriqi, subentrato proprio a Lukaku, svetta in mezzo ai centrali di Iraola per segnando il gol del 3-2 e regalando la vittoria alla squadra turca.

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Il Real Madrid solo in testa col Psg

Non sbaglia invece il Real Madrid, unica squadra a tenere il passo del Psg, anche se la quarta vittoria dei blancos, in casa dell’AEK Atene, è sofferta quasi come quella all’Olimpico contro la Roma. Anche stavolta la squadra di José Mourinho rimonta un avversario sulla carta inferiore ma apparso per lunghi tratti superiore sul piano del gioco. L’AEK passa in vantaggio per primo con Koita, abile a liberarsi di Cucurella prima di battere Courtois, poi sfiora ripetutamente il raddoppio prima della perla di Bellingham, che al 32’, di tacco, ristabilisce la parità. Nella ripresa il Real cerca il sorpasso ma si ritrova nuovamente sotto, colpita da Pilo al 75’.

I campioni salvano Mourinho

Sul 2-1 l’AEK ci crede davvero, ma Mourinho può ancora una volta fare affidamento alle sue stelle per ribaltare la gara. Al 78’ ancora Bellingham avvia l’azione, rifinita da Dumfries per il 2-2 di Mbappé, spietato in area di rigore. E nei minuti di recupero è Valverde a completare l’opera con una bordata sotto la traversa imparabile per Brignoli, ex portiere di Benevento, Palermo ed Empoli, alla terza stagione con la squadra della capitale greca.