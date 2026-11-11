Champions: Pistocchi spiega perché Juve e Napoli sono out ma sballa le proiezioni e scatena il web

Per l'ex giornalista di Mediaset Spalletti e Allegri non hanno molte speranze di centrare il quarto posto ma indica in 78 punti l'obiettivo e i conti non tornano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Le soste servono sempre per tracciare i primi bilanci e fare proiezioni per il futuro. Anche Maurizio Pistocchi si diletta a ipotizzare come finirà la lotta per un posto in Champions League e i suoi calcoli fanno già fuori Juventus e Napoli ma i tifosi rifanno i conti e non si trovano.

Il tweet di Pistocchi

Scrive Pistocchi su X/twitter: “A 27 giornate dalla fine del campionato di Serie A si può ragionevolmente ipotizzare che la quota Champions sia a 78 punti. Le due grandi in difficoltà, Juve e Napoli, dovrebbero raccogliere 60 punti ( media 2.22 a partita) la prima e 63 punti ( media 2.33 a partita) la seconda. Considerando che la MEDIA SCUDETTO dello scorso anno è stata 2.28/partita, e quella del Napoli di Conte Campione d’Italia è stata 2.15/partita per le due “grandi” non mi sembra ci siano molte speranze”.

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Per i tifosi bastano 70 punti per la Champions

Fioccano i commenti: “78 mi pare alto caro Maurizio, a fine anno le squadre di testa iniziano sempre un po’ a cedere specie se andranno avanti in Europa. Punti quarta degli utlimi anni: 25-26 como 71; 24-25 juve 70; 23-24 dea 69: 22-23 milan 70; 21-22 juve 70” e poi: “I risultati dipendono da tanti fattori, l’allenatore è solo uno dei fattori, prima ci sono la società e i giocatori.” e anche: “Si può ipotizzare, ma è alquanto improbabile che la quota sarà così alta. In tutti questi anni, solo una volta, nel campionato 20/21, non bastarono 77 punti. Di solito basta arrivare a 70-72 punti.”

C’è chi scrive: “Se l’anno scorso il Como si è qualificato per la Champions League con 71 punti, perché quest’anno ce ne dovrebbero volere 78?” e poi: “Il Milan (4°) per fare 78 punti, deve viaggiare a una media di 2 punti. La Juventus per fare 78 punti, deve viaggiare a una media di 2.22: 0.22 di differenza, non mi sembra un recupero da fantascienza” e anche: “78 è un punteggio da 2° posto. Secondo me la quota Champions sarà tra 70 e 74. Non che cambi molto, ma secondo me soprattutto la Juve ce la può fare”.

Il web non ci sta: “Non farei calcoli su medie che sarà difficile mantenere per chi è davanti, ma sulla reale capacità di chi insegue di alzare il livello attuale” e poi: “Da 5 anni sempre tra 69 e 71, ma quest’anno improvvisamente ce ne vorranno 78? Ma dai!” e infine: “Non servono i numeri che lasciano il tempo che trovano, ma è il semplice buon senso calcistico a escludere Napoli e Juve dalla Champions. Rispetto agli azzurri la Juve ha anche l’El che visto il livello veramente basso può e deve essere il 1° obiettivo di Juve e Milan”.