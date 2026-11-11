Che fine ha fatto Borriello: l’amore per Belèn, i gol a raffica, la nuova vita a Ibiza

Gli alti e bassi del bomber napoletano, vita da playboy, troppi infortuni e qualche occasione mancata, adesso ha chiuso col calcio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando era fidanzato con Belèn Rodriguez quello famoso della coppia era lui, Marco Borriello, bomber bello e dannato. Poi la vita fece i suoi giri e la showgirl argentina divenne una star internazionale e lui un giocatore bravo ma mai abbastanza.

Il rapporto con Belen

La sua carriera calcistica è stata un mix di alti e bassi: ha vestito le maglie dei club più prestigiosi ma le cose migliori le fece da giovanissimo a Milan e poi al Genoa. quando segnava a raffica: “Ricordo quella volta che ho fatto la tripletta a Udine, che sono arrivato a fare 15 gol già a febbraio, ero diventato capocannoniere della serie A e a casa mi aspettava Belen, quindi…”. Con la Rodrugez 4 anni e mezzo insieme: “Era un momento felice della mia vita, ero innamorato, ero capocannoniere, la squadra andava bene, mi ricordo che ero felice in quel momento”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli infortuni la sua croce

La sfortuna era dietro l’angolo: : “Il momento più brutto al Milan, quando sono stato 10 mesi fermo per gli infortuni. Col ritorno al Milan è iniziato un po’ il declino, la parte più brutta della mia carriera, perché ho iniziato il ritiro col Milan e mi sono operato subito al menisco, sto due mesi fermo, poi ho riniziato presto, aveva bisogno di me Ancelotti. Mi ricordo però che ero affaticato, non c’erano attaccanti, giocavo io, mi stirai nuovamente al flessore e da lì è iniziato il calvario, perché poi dopo c’era Belen all’Isola dei famosi, avevo problemi psicologici, loro dicevano, ma avevo un muscolo strappato, 35 punti di sutura.

Sono stato 10 mesi fermo, non c’erano donne oppure soldi che tenevano, cioè io soffrivo. Ho saltato una stagione dopo aver fatto una grande stagione e poi dopo ho riniziato con Leonardo, ma non ero più io. Cioè ho fatto 15 gol quell’annata, ma a livello fisico ho perso qualcosa, avevo un muscolo accorciato a una gamba”.

Tra i suoi ricordi più belli spicca il gol che regalò alla Roma la decima vittoria consecutiva all’inizio della stagione 2013-14. Un infortunio e la successiva decisione della Roma di puntare su Mattia Destro segnarono la fine del suo sogno romano. Il ritiro nel 2019.

Cosa fa oggi Borriello

Da allora l’ex bomber ha trovato una nuova dimensione a Ibiza, dove gestisce un patrimonio accumulato durante la sua lunga carriera e ricopre un ruolo di consulente per l’Ibiza Calcio. Gestisce i guadagni accumulati in carriera (stimati intorno ai 30 milioni di euro): “Io gestisco il mio patrimonio, qualcosina ho guadagnato. Ho speso tanto, ma qualcosina ho fatto, e ho una società di intermediazioni a livello globale, ho un grande network, vedo di far succedere cose”.