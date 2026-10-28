Che fine ha fatto Flamini, dallo scudetto col Milan ai miliardi con l’energia green

L’ex centrocampista francese, che odiava chimica e inglese quando andava a scuola, ha cambiato radicalmente vita dopo aver lasciato il calcio e si è lanciato nell’ecosostenibile

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Deve il cognome italiano (anche se pronunciato alla francese, con l’accento sulla i) al padre romano mentre la madre è corsa ma Mathias Flamini è nato e cresciuto a Marsiglia. Centrocampista centrale con attitudine difensiva ma anche mezzala, cresce nelle giovanili dell’Olympique Marsiglia, la squadra della sua città: dopo solo una stagione da titolare in Ligue 1 attira subito le mire del suo connazionale Arsene Wenger, manager dell’Arsenal, che lo porta a Londra, ad appena 20 anni compiuti da lì il boom che lo portò a vincere tanto, in Premier e in A col Milan, ma oggi ha cambiato completamente vita.

La carriera di Flamini

Con l’Arsenal raggiunge la finale di Champions League, persa poi contro il Barcellona, vincendo tre Coppe d’Inghilterra e tre Community Shield poi va a parametro zero nel Milan di Berlusconi e Galliani. In rossonero resterà cinque anni: vince lo scudetto nel 2011. Provato anche da diversi infortuni, di cui il più grave rimediato nel Trofeo Berlusconi contro la Juve ai tempi del Milan, termina la sua carriera da comprimario, tra Crystal Palace e Getafe, in Spagna. A 35 anni compiuti, nel 2019, decide di ritirarsi dal calcio ma riprende una passione iniziata nel 2013 fino alla creazione di un’azienda specializzata in chimica verde.

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L’intuizione del centrocampista

L’ex nazionale francese, ora 42enne, giocava ancora per il Milan quando ha co-fondato GFBiochemicals , un’azienda specializzata nella produzione di acido levulinico, una molecola derivata dalla biomassa e destinata a sostituire alcuni prodotti a base di petrolio. Ha depositato oltre 200 brevetti legati a sostanze chimiche ecosostenibili. Partecipa a vertici internazionali sull’economia verde e sulla bioeconomia circolare (come l’European Industry Summit). Grazie al successo della sua azienda, i media e riviste come Forbes stimano il suo patrimonio nell’ordine dei miliardi di euro. È anche co-fondatore della società Unity (fondata nel 2018 insieme a Mesut Ozil).

Guadagna più ora rispetto a quando giocava

«Fin da giovanissimo, ho avuto l’opportunità di comprendere il potenziale impatto negativo dell’umanità sul pianeta », ha spiegato nel podcast di L’Express «Anatomia di una decisione» . «È una passione che si è sviluppata parallelamente alla mia passione per il calcio. A un certo punto, ho voluto poter esprimere anche questa seconda passione, oltre al calcio». Racconta di come abbia sfruttato il suo tempo libero e i suoi viaggi per dedicarsi a questo progetto.

Cosa fa ora Flamini

«Dopo i riposi, alcuni giocatori preferiscono giocare alla PlayStation, fare shopping o passeggiare. Io ho deciso di intraprendere una strada leggermente diversa: imparare e crescere», ha continuato. Per l’ex giocatore di Arsenal e Milan, questa attività ha rappresentato anche un modo per staccare dalle pressioni del calcio di alto livello: «Avere questa opportunità di esprimermi fuori dal campo mi permetteva di evadere e tornare ancora più forte dopo infortuni o periodi di scarsa forma. A scuola odiavo due materie: inglese e chimica. E oggi parlo inglese al 90% e mi ritrovo a capo di un gruppo di chimica verde».