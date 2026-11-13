Che fine ha fatto Fresi: l’erede mai esploso di Baresi tornato al calcio di provincia

Un difensore elegante, con visione di gioco e piedi da raffinato regista: a vent’anni Salvatore Fresi sembrava predestinato a dominare il calcio italiano. L’esplosione alla Salernitana, gli anni all’Inter con Ronaldo, le vittorie con la Juventus e, oggi, la carriera da allenatore in provincia: ripercorriamo la carriera di un talento degli anni ’90 che non è riuscito a sfruttare tutto il suo potenziale.
- Fresi, e il peso dell’etichetta di “nuovo Baresi”
- Juventus-Inter con Ronaldo e le scarpe gettate via
- Le vittorie alla Juventus e il rimpianto Nazionale
- Che fine ha fatto Fresi
Fresi, e il peso dell’etichetta di “nuovo Baresi”
Nato ad Arzachena, cresciuto nella Fiorentina e poi passato dalle giovanili del Foggia all’epoca di Zdenek Zeman, Fresi esplose alla Salernitana, diventando titolare a 20 anni e vincendo il premio come miglior giovane dela serie C: “Devo tutto a questa squadra. Finché giochi in Primavera non sei nessuno, a Salerno ho giocato da protagonista tutte le partite”. Nel 1995 il passaggio all’Inter per sette miliardi di lire: a Milano rimase fino al ’98, vincendo una Coppa Uefa con Ronaldo e sfiorando lo scudetto.
Eppure la carriera di Fresi non decollò mai del tutto, frenata dall’etichetta di “nuovo Franco Baresi”. Un paragone vissuto come una zavorra: “È stata un’etichetta che ho dovuto subire per tanti anni: lui era un campione, io dovevo ancora dimostrare. All’Inter feci il difensore centrale per qualche mese, poi mi misero a centrocampo e non fui più né carne né pesce”. A frenarlo fu anche il carattere: “Nel calcio devi venderti, curare l’immagine e le relazioni. Io non l’ho fatto, pensavo solo a fare il mio”, ha dichiarato recentemente.
Juventus-Inter con Ronaldo e le scarpe gettate via
Il rimpianto più bruciante resta la sfida tra Juventus e Inter del ’98, segnata dal celebre rigore non concesso a Ronaldo dall’arbitro Ceccarini per il fallo di Iuliano. “Il gruppo era straordinario, volevamo vincere, non ci siamo riusciti per altri motivi”, ha ricordato. A quella gara è legato l’episodio delle scarpe di Fresi, svelato dalla compagna Francesca: anni dopo un amico si presentò con una busta dicendo “ti ho portato un regalo. Ero con Salva dopo Juventus-Inter, lui le avrebbe buttate, io gliel’ho rubate… è giusto che ora stiano qui”, ricordando quando Fresi inveiva “come una bestia contro l’arbitro insieme ai compagni e a mister Simoni”.
Le vittorie alla Juventus e il rimpianto Nazionale
Dopo Bologna, nel 2002 Fresi passò alla Juventus, vincendo uno scudetto e due Supercoppe italiane, seppur da riserva: “Mi presero perché ero a parametro zero. Una domenica facevo gol e quella successiva ero in tribuna: col senno di poi ho sbagliato, dovevo restare a Bologna”. Il suo grande cruccio è sempre rimasto la Nazionale maggiore, mai raggiunta pur essendo stato una colonna dell’Under 21 campione d’Europa nel ’96 con Gigi Buffon e Fabio Cannavaro: “La Nazionale e magari un Mondiale sono il mio più grande rimpianto. Ho fatto una carriera da 7, potevo arrivare a 8”. Dopo le parentesi a Perugia, Catania e il breve ritorno alla Salernitana nel 2005 il sipario sulla carriera di Fresi calò alla Battipagliese, in Eccellenza, e poi in Seconda Categoria, nel salernitano, con il Paolo Masullo: “Ogni domenica diventava una guerra, dopo qualche anno ho mollato”.
Che fine ha fatto Fresi
Oggi Fresi allena le giovanili nella sua scuola calcio a Salerno, seguendo i ragazzi dai 14 ai 16 anni senza vincoli di affiliazione con alcun top club: una scelta di libertà per sé e i suoi allievi. Sul campo l’ex difensore ha sposato a pieno la “filosofia Maldini”, privilegiando la tecnica rispetto all’esasperazione tattica: “Io non faccio tattica, quella la lascio agli altri. Lavoro sull’intensità, sulla tecnica, sulle partitine. Facciamo 30-40 minuti di esercitazioni con la palla, ma poi si gioca tanto. Sempre”. Ai suoi allievi racconta anche i propri errori, insegnando loro a coltivare il talento con il lavoro quotidiano: nella speranza che diventino calciatori professionisti e arrivino ad avere una carriera da 10, non da 7.