Dalla delusione alla Lazio agli interessi infiniti: l’ex centrocampista spagnolo si è reinventato tra musica, televisione e incarichi nel mondo del calcio

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Per anni il suo nome è rimasto legato a una cifra difficile da dimenticare: 90 miliardi di lire. Una quantità enorme di soldi che nell’estate del 2001 la Lazio di Sergio Cragnotti investì per portarlo a Roma. Parliamo ovviamente di Gaizka Mendieta. Un’operazione che avrebbe dovuto consacrarlo definitivamente ma che, invece, lo trasformò in una delle delusioni di mercato più celebri della storia del nostro calcio. Oggi, a 52 anni, il cordone con il pallone non è completamente reciso. Mendieta ha, infatti, costruito una seconda vita nella quale convivono calcio, televisione e la passione per la musica che lo accompagna da sempre e un sogno Ironman.

Dalla Lazio al Middlesbrough, una carriera da reinventare

Arrivato a Roma nell’estate del 2001, Mendieta si ritrovò rapidamente additato come flop. Nella Capitale non riuscì minimamente a ripetere le prestazioni che, con la maglia del Valencia, lo avevano reso uno dei centrocampisti più apprezzati d’Europa. Il suo rendimento in biancoceleste non ripagò in alcun modo la Lazio per l’investimento e l’avventura italiana si concluse dopo una sola stagione, con appena 30 presenze e zero reti.

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Il centrocampista ripartì dalla Spagna, passando per il Barcellona, prima di trovare una dimensione più stabile in Inghilterra dove, con il Middlesbrough, ritrovò continuità, e tornò ad essere elemento importante della squadra che nel 2004 conquista anche la Carabao Cup. Un’esperienza che gli permise di ricostruire il proprio percorso professionale, lontano dalle pressioni che avevano accompagnato il suo arrivo in Italia. Continuò a giocare fino al 2008, prima del ritiro e il ritorno nei Paesi Baschi, sua terra di origine.

La musica, una passione nata quasi di nascosto

Ad accompagnare la vita di Gaizka, oltre al calcio, c’è sempre stata la musica che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, lo porta a intraprendere una carriera da deejay. Un lavoro figlio della passione che affonda le radici nel periodo trascorso a Valencia, quando aveva cominciato a frequentare il mondo dei locali insieme a un amico deejay. Agli esordi, per salire sul palco senza attirare troppo l’attenzione, preferiva raggiungere l’amico indossando un cappellino per nascondersi. Da lì l’interesse è cresciuto e ancora oggi lo accompagna.

Il suo background musicale, ha raccontato in una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è soprattutto metal, con Metallica e Iron Maiden in cima alle preferenze. Negli ultimi anni, però, le occasioni per tornare alla console si sono fatte via via più rare. Gli impegni legati al calcio, infatti, gli concedono poco spazio e le esibizioni si limitano ormai quasi esclusivamente a qualche evento privato, abbandonando di fatto i festival che negli anni lo hanno visto tra i protagonisti.

Dalla UEFA alla Liga, la tv e le partite di beneficenza

Come detto, il pallone non è mai uscito davvero dalla vita di Mendieta, che è stato capace di trasformare l’esperienza maturata in campo in un patrimonio da mettere a disposizione di altre realtà. Oggi, infatti, Gaizka collabora con UEFA e Liga, ricoprendo incarichi da ambasciatore e osservatore tecnico. Il suo ruolo lo porta anche ad analizzare partite e partecipare a incontri e conferenze dedicati all’evoluzione del calcio. Un percorso in cui ha trovato spazio anche la televisione, per la quale Mendieta si è prestato come commentatore. E non manca neppure qualche ritorno in campo. Gaizka partecipa infatti spesso e volentieri a partite benefiche con altre leggende del calcio.

Il sogno Ironman e la voglia di nuove sfide

Tra gli obiettivi ancora da realizzare c’è persino quello di affrontare un Ironman, una delle competizioni di endurance più impegnative al mondo, che combina nuoto, ciclismo e corsa. Un progetto che l’ex centrocampista della Lazio ha inserito nella propria lista dei desideri, anche se non nasconde qualche dubbio legato all’età e alla preparazione necessaria per affrontare una sfida così ostica. “Sto invecchiando, ho 52 anni, non sono sicuro di essere più pronto a soffrire in quel modo”, ha dichiarato a Il Corriere della Sera.