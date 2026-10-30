L’errore contro la Lazio nel 2002 ha posto fine alla sua storia in nerazzurro, ma lo slovacco ha saputo voltare pagina e oggi si divide tra teatro, panchina e famiglia, con un sogno da realizzare

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Ci sono partite che vanno in archivio al triplice fischio e altre che continuano a vivere nella memoria collettiva. Per i tifosi dell’Inter, quella del 5 maggio 2002 appartiene inevitabilmente alla seconda categoria. E state pur certi che sarà sufficiente nominare quella data per sentire riecheggiare un solo nome: Vratislav Gresko, sfortunato protagonista di quel maledetto pomeriggio all’Olimpico, con l’errore ormai simbolo di una delle più dolorose pagine dell’epopea nerazzurra.

Ovviamente, però, la storia del biondo ex terzino con il 24 sulla schiena non si esaurisce in quel retropassaggio sanguinoso che spalanca la porta al 2-2 di Poborsky. Dopo aver lasciato il calcio giocato, infatti, Gresko prosegue la sua vita lontano dai riflettori, ma restando sempre legato al calcio. Ma tra la panchina e un figlio che sogna il nerazzurro, c’è spazio anche il teatro.

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La carriera di Gresko

Nato il 24 luglio 1977 a Tajov, in Slovacchia, Gresko si mette in luce nel calcio del suo Paese prima di trasferirsi in Germania, al Bayer Leverkusen nel 1999. Le prestazioni in Bundesliga attirano l’attenzione di Marco Tardelli, che lo segnala all’Inter, che nell’ottobre 2000 decide di investire su di lui per il ruolo di terzino sinistro. L’esperienza nerazzurra alterna buone prestazioni a prove meno convincenti, fino alla stagione 2001-2002, quella che avrebbe potuto consacrarlo.

Il 5 maggio, però, cambia tutto. Nell’ultima giornata di campionato, la squadra di Héctor Cúper arriva a Roma con lo scudetto a portata di mano. Contro la Lazio e con l’intero Olimpico a sospingere i nerazzurri, dopo il vantaggio firmato da Vieri e il momentaneo 2-1 di Di Biagio, un appoggio di testa troppo morbido di Gresko manda fuori tempo Toldo e consente a Poborsky di firmare il pareggio. Alla fine, i biancocelesti vinceranno 4-2 e la Juventus, vittoriosa a Udine, conquista il suo titolo numero 28. Lo slovacco diventa il capro espiatorio e, bersagliato dalle critiche, è costretto a dire addio al nerazzurro.

Dopo Milano passa al Parma, quindi al Blackburn, al Norimberga (con cui conquista l’unico titolo della sua carriera, la Coppa di Germania 2006-2007) e nuovamente al Bayer Leverkusen. Gli infortuni al ginocchio ne condizionano la carriera, prima del ritorno in patria e del ritiro, nel 2015, con il Podbrezova. Con la nazionale slovacca ha collezionato 34 presenze, mettendo anche segno due reti. «Non ho mai avuto intenzione di puntare il dito contro nessuno», ha spiegato recentemente ripensando a quell’episodio e ribadendo il proprio affetto per l’Inter e per la famiglia Moratti.

Il teatro salvato dalla demolizione

La seconda vita di Gresko prende forma (anche) lontano dagli stadi. Insieme alla moglie Zuzana, tra il 2002 e il 2006 recupera infatti un edificio del 1901 destinato alla demolizione e lo trasforma in uno spazio dedicato agli spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e feste private, da matrimoni a meeting aziendali. Nasce così il Divadlo u Greskov, il “Teatro Gresko”, situato a Tajov, il paesino da poco più di 600 anime nei pressi di Banská Bystrica in cui l’ex Inter e nato e cresciuto.

Ma Gresko non si limita a investire nel progetto, si occupa infatti dell’organizzazione del programma, dei calendari e del marketing. La sua filosofia è semplice: proprio come nel calcio, anche a teatro conta l’energia del pubblico. “Una sala raccolta ma piena di spettatori può regalare soddisfazioni superiori a quelle di un grande spazio semivuoto”.

Che cosa fa ora Gresko: la carriera da allenatore e il sogno del figlio Samuel

Il calcio, tuttavia, non è mai uscito del tutto dalla vita di Gresko, che oggi si vede anche negli studi tv e che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato ad allenare la squadra giovanile del Dukla Banska Bystrica, coltivando l’ambizione di arrivare un giorno a livelli più alti. Tra le sue soddisfazioni più grandi c’è certamente Samuel, il figlio nato nel 2006 che ha scelto di seguire le orme paterne.

Centrocampista e destro naturale, Samuel ha giocato sotto gli ordini del padre al Dukla prima di approdare proprio quest’anno allo Slovan Bratislava B. Gresko lo allenava con un approccio rigoroso, senza concedergli corsie preferenziali. “Doveva meritarsi il posto come tutti gli altri”, aveva rivelato a Cronache di Spogliatoio qualche anno fa, aggiungendo però di intravedere in lui qualità promettenti: “alla sua età non ero così forte. Il suo obiettivo è giocare in Italia. Se dovesse arrivare all’Inter sarei contento”.