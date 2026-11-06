Dal campionato del Mondo vinto con la Germania del 1990 al passaggio alla Roma, prima di approdare per una stagione alla Juventus. Thomas è stato uno dei calciatori più iconici del calcio del vecchio secolo

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Un campione del mondo pagato 11 miliardi di lire, un’avventura alla Juventus finita prima del previsto e una seconda vita calcistica nella Capitale. Thomas Hassler è stato uno dei volti più particolari della Serie A degli anni Novanta: con la Roma conquistò l’Olimpico grazie alla sua classe e alle punizioni diventate un marchio di fabbrica. Nella Capitale incrociò anche un giovanissimo Francesco Totti, con cui si allenava sui calci piazzati,una carriera ricca di successi, ma anche una vita privata segnata da una tragedia che lo accompagnò fin da ragazzo.

Il campione del mondo sbarca in Serie A

Nell’estate del 1990 Thomas Hassler arrivò in Italia con un biglietto da visita di quelli che non passavano inosservati. Aveva appena conquistato il Mondiale con la Germania Ovest, protagonista della spedizione che aveva battuto l’Argentina di Maradona nella finale disputata proprio all’Olimpico di Roma (erano le notti magiche di Italia 90). La Juventus decise di investire su di lui, acquistandolo dal Colonia per una cifra vicina agli 11 miliardi di lire con il centrocampista berlinese che era uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale: piccolo di statura, ma dotato di una tecnica straordinaria, rapidità di pensiero e un destro capace di inventare traiettorie imprevedibili. Le aspettative a Torino erano importanti, ma il suo percorso in bianconero non prese la direzione immaginata.

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L’esperienza alla Juventus e l’addio dopo una stagione

La stagione 1990-91 non fu particolarmente fortunata per la Juventus. La squadra allenata da Gigi Maifredi incontrò diverse difficoltà e chiuse il campionato al settimo posto, lontano da aspettative e obiettivi della vigilia. Anche Hassler finì inghiottito nel ciclone delle critiche e pagò a caro prezzo il momento complicato, senza riuscire a diventare un protagonista assoluto del progetto. Il tedesco rimase a Torino soltanto un’annata, prima che la società avviasse un’importante rivoluzione con il ritorno di Giovanni Trapattoni. A distanza di anni, l’ex centrocampista non ha mai nascosto di aver conservato più ricordi della sua esperienza successiva. Il trasferimento nella Capitale, infatti, avrebbe rappresentato una svolta decisiva, sia sul piano professionale sia su quello personale.

La Roma e la nascita di Tommasino

Nell’estate del 1991 il fantasista approdò alla Roma, dove rimase fino al 1994. Tre stagioni sufficienti per conquistare una tifoseria che ancora oggi lo ricorda con grande affetto. In totale collezionò 118 presenze ufficiali, realizzando 14 reti e mettendo a referto 15 assist. Non era soltanto un centrocampista di qualità: sapeva saltare l’uomo, cambiare improvvisamente ritmo e inventare soluzioni che pochi altri giocatori riuscivano a immaginare. I romanisti gli diedero il soprannome di Tommasino, trasformandolo in uno dei beniamini dello stadio Olimpico. In quegli anni la squadra attraversò diverse difficoltà e cambiò tre allenatori, passando da Ottavio Bianchi a Vujadin Boskov e Carlo Mazzone. Nonostante l’assenza di grandi successi, il tedesco riuscì a lasciare un segno profondo.

Il gol alla Juventus e la punizione diventata leggenda nel derby

Tra le immagini più belle della sua avventura giallorossa c’è una rete che, a distanza di anni, continua a emozionarlo: quella realizzata contro la Juventus il 28 febbraio 1993. La Roma vinse 2-1 e il tedesco firmò una giocata straordinaria, superando la difesa avversaria e sorprendendo Angelo Peruzzi con una conclusione dalla distanza. Lo stesso calciatore ha indicato proprio quel gol come il momento più bello vissuto con la maglia romanista, ma il suo repertorio comprendeva anche le punizioni, una specialità che lo aveva reso famoso. Memorabile quella del derby del primo marzo 1992: con la Roma sotto nel punteggio, Hassler trovò la rete del definitivo pareggio con una conclusione che sorprese il portiere Valerio Fiori. Una prodezza che contribuì a renderlo un personaggio amatissimo dalla tifoseria.

Il retroscena con Totti: «Mi chiese se poteva tirare con me»

C’è un episodio che rende ancora più particolare il ricordo di Hassler nella storia romanista e riguarda Francesco Totti. Nel 1992 il futuro capitano era ancora un giovanissimo calciatore, agli inizi della propria avventura in prima squadra. Il tedesco, invece, era già uno specialista dei calci piazzati e spesso si fermava dopo gli allenamenti per perfezionare le proprie conclusioni. Un giorno gli si avvicinò un ragazzino e gli domandò se poteva provare a battere qualche punizione insieme a lui. Hässler accettò, senza sapere inizialmente chi fosse. Soltanto dopo scoprì di avere davanti Totti. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport del 2016 ricordò quell’incontro con simpatia: non sapeva se il giovane avesse imparato qualcosa da quelle sessioni, ma aveva già notato la sua tecnica e soprattutto il carattere. Insomma un piccolo retroscena che racconta l’incontro tra due generazioni di talenti giallorossi.

La tragedia familiare e le difficoltà prima del successo

Dietro il talento e la leggerezza mostrati in campo si nascondeva una storia personale molto dolorosa. Il tedesco, infatti, ha raccontato di aver perso il fratello a causa della leucemia quando aveva soltanto tredici anni. Il ragazzo ne aveva diciassette e la sua scomparsa rappresentò un colpo durissimo per tutta la famiglia. Anche gli inizi della carriera furono complicati. Nato a Berlino Ovest il 30 maggio 1966, Thomas cominciò a giocare nel Reinickendorfer Füchse, prima di trasferirsi al Colonia. La lontananza da casa lo mise in difficoltà e, inizialmente, faticò a concentrarsi completamente sul calcio, ma fu l’allenatore Udo Lattek a scuoterlo con un avvertimento rimasto celebre: se non avesse cambiato atteggiamento, sarebbe tornato a Berlino a fare il tassista. Parole dure, ma capaci di far scattare qualcosa nel giovane talento, che da quel momento iniziò a prendere seriamente la propria carriera.

Il ritorno in Germania e i trionfi con la Nazionale

Dopo aver lasciato la Roma nel 1994, Hassler tornò in patria e ripartì dal Karlsruhe, dove rimase per quattro stagioni. Successivamente indossò le maglie di Borussia Dortmund e Monaco 1860, prima di chiudere la carriera nel 2004 dopo l’esperienza al Salisburgo. Il percorso con la nazionale tedesca rimane uno dei capitoli più importanti della sua storia sportiva. Dopo il Mondiale conquistato nel 1990, arrivò infatti anche il titolo europeo del 1996, ottenuto in Inghilterra grazie alla vittoria in finale contro la Repubblica Ceca. Le presenze complessive con la Germania furono 101, impreziosite da 11 reti. Un bottino che testimonia la continuità di un giocatore capace di attraversare un’intera generazione di campioni, imponendosi grazie alla qualità tecnica e alla personalità.

Che fine ha fatto Hässler: dalla panchina alla televisione

Appesi gli scarpini al chiodo, il tedesco non ha abbandonato il mondo del calcio, ma ha intrapreso la carriera da allenatore, lavorando anche nel settore giovanile del Colonia e collaborando con Berti Vogts durante l’esperienza alla guida della nazionale nigeriana. Successivamente ha guidato diverse squadre tedesche, tra cui il Club Italia di Berlino e il BFC Preussen, continuando a trasmettere la propria esperienza alle nuove generazioni. Non sono mancate neppure alcune parentesi televisive: Hassler ha partecipato al reality tedesco Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, un programma di sopravvivenza molto simile alla nostra Isola dei Famosi. Ma il legame con il calcio italiano non si è mai spezzato. In un’intervista pubblicata dalla Roma nel 2020 ha raccontato di seguire ancora il campionato, soprattutto i giallorossi e la Juventus, ricordando con enorme affetto i tre anni trascorsi nella Capitale. «Ripeterei le stesse scelte», ha spiegato. Perché, nonostante una carriera ricca di soddisfazioni internazionali, Roma è rimasta una delle tappe più belle della sua vita.