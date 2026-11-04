Che fine ha fatto Joseph Minala, l’ex Primavera della Lazio che si diceva avesse 42 anni

L camerunense a 17 anni venne accusato di aver barato sull’età, oggi ha 30 anni e gioca nella prima divisione maltese ma sostiene di essere stato danneggiato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’infanzia in Camerun era stata difficile, a Yaoundé viveva con dieci fratelli e una sorella, mamma commerciante, papà falegname, ma quello che gli è successo in Italia, quando venne giovanissimo per provare a sfondare nel calcio, è stato ancora più duro da digerire. Joseph Minala è stato segnato a vita dai dubbi sulla sua reale età: gli davano 42 anni a dispetto dei 17 che aveva (essendo nato il 24 agosto 1996) e tutto questo ha fortemente influito sulla sua carriera.

Le prime disavventure in Italia

Alla Gazzetta raccontò che i problemi nacquero subito: gli promisero un provino a 15 anni, lui arrivò alla stazione Termini ma non trovò nessuno, rimase ore da solo senza mangiare nè bere, la polizia lo portò in ospedale per fare degli accertamenti: “Durante il tragitto pensai: “Ecco, ora torno a casa”. E invece no. Mi portarono in una casa famiglia a Torre Spaccata. mi introdussero alla vita. Imparai a fare le pizze, a pulire, a curare il giardino. Mi pagavano una ventina di euro a lavoretto. Il giusto per poter dire ai miei che stavo bene. Un assistente sociale mi chiese cosa volessi fare e io risposi: “Il calciatore”. Così iniziai nel “Città dei ragazzi”, nel campionato provinciale”.

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Le voci sull’età falsificata

Da lì in poi svariati provini: “Udinese, Inter, Milan, Roma e infine Napoli, dove rimasi quasi un anno. Nacque tutto grazie a Vincenzo Raiola, fratello di Mino, l’agente che mi seguiva all’epoca. Mi ritrovai ad allenarmi accanto a Cavani e Hamsik, con Mazzarri allenatore, poi mi cercarono Roma e Lazio. Scelsi i biancocelesti” Ad aprile 2014 l’esordio in A a 17 anni contro la Samp. La prima di 3 presenze. Dopo però ecco l’incubo. Le voci sull’età falsificata, basate solo su un aspetto che oggettivamente poco ricordava quello di un adolescente.

“Mi hanno massacrato, distrutto, umiliato. Il bello è che non ero uno sconosciuto. Dominavo il campionato Primavera. Tre giorni dopo l’esordio vinsi la Coppa Italia di categoria segnando un gol in finale contro la Fiorentina. Fu un attacco mirato, ma ho una mia idea. La voce fu messa in giro da qualcuno che prima teneva a me, che mi seguiva. In Senegal, un sito poi oscurato, inventò la notizia secondo cui avessi 42 anni. La gente iniziò a fare fotomontaggi, a prendermi in giro. Nessuno lo sa, ma in quel periodo fui anche minacciato e ricattato da persone che mi avevano aiutato, di cui mi fidavo. Io ero solo e indifeso, nessuno mi ha protetto. Sa quante volte ho sentito dire “questo ha 40 anni, come può giocare?”.

Lo sfogo di Minala

Al quotidiano Olè è tornato a raccontare la sua storia “Ho perso molte opportunità, molte porte mi sono state chiuse a causa di tutta quella storia. Quella notizia era completamente falsa. Lo sanno tutti. Non ho mai fatto niente di male. Qualcuno voleva solo rovinarmi la carriera”. La Federazione Italiana Giuoco Calcio aprì un’inchiesta per verificare l’età del giocatore. Il 28 maggio 2014 ha annunciato la chiusura del procedimento, non avendo riscontrato irregolarità nella documentazione .

Anche la Lazio rilasciò un comunicato in difesa del giocatore e dell’autenticità dei suoi documenti: “In conformità con gli articoli pubblicati dalla stampa riguardanti l’età e lo stato civile del calciatore José Minala, confermiamo l’assoluta legittimità della documentazione presentata”. Joseph Minala, finì per giocare con Bari, Latina, Salernitana, Qingdao Huanghai, Lucchese, Liepaja, Sliema Wanderers, Gzira United e Marsaxlokk: “Molte opportunità sono andate perse perché, quando si cerca il mio nome su Google, la prima cosa che compare, anche dopo tanti anni, è proprio quella storia”.

Cosa fa ora Minala

Minala ora ha 30 anni e milita nel Marsaxlokk nella Prima Divisione maltese: “Un calcio periferico, ma non perdo la speranza di poter tornare in Italia. Sono stato svalutato per qualcosa che non è mai esistito. Ero un adolescente come tanti, ma la gente mica ci credeva. Questo accanimento ingiustificato mi ha rovinato”.