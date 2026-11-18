Il brasiliano arrivò tra l’entusiasmo dei tifosi toscani nel 1980 ma dopo poche partite si rivelò un flop, la partitella truccata per convincere i dirigenti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando la Federcalcio riaprì le frontiere nel 1980, consentendo ai club italiani di poter tesserare uno straniero, arrivarono tanti campioni in serie A, da Krol a Falcao, ma anche qualche giocatore anonimo e qualche bidone. La palma del più scarso va senza dubbio a Luis Silvio Danuello, la scelta della Pistoiese. Una toccata e fuga per il brasiliano che si ricorda ancora oggi proprio per la sua pochezza.

Solo 6 spezzoni in A per Luis Silvio

Aveva 21 anni il 29 marzo 1981 quando disputò, nel campionato di Serie A 1980/81, il suo ultimo spezzone stagionale in Perugia – Pistoiese (terminata 3-0) subentrando all’ora di gioco ad Agostinelli. In tutto disputò 6 spezzoni: 0 gol e 1 assist.

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L’equivoco sul ruolo

La Pistoiese l’aveva pagato 170 milioni di lire prelevandolo dal Ponte Preta. Si disse che il club paulista avesse organizzato un’amichevole truccata per metterlo in mostra sotto gli occhi degli osservatori italiani venuti in Brasile a vederlo dal vivo. Segnò due gol e fu ingaggiato. Al suo arrivo in Italia gli chiesero del ruolo: rispose “ponta”, che in portoghese vuol dire ala e non centravanti ma fosse stato solo quello l’equivoco.

Le leggende metropolitane

Fioccarono leggende metropolitane sui di lui: ha aperto un bar, vende gelati allo stadio di Pistoia, fa il pizzaiolo, lavora come cameriere. Intervistato dalla Gazzetta l’ex giocatore rivelò : Sono stufo delle sciocchezze, che voi italiani scrivete su di me. Il mio secondogenito, Lucas, 14 anni, è un drago dei computer e ogni volta che su “Google” digita “Luis Silvio Danuello” è sommerso dalle bugie sul conto di suo padre. La balla più grossa è quella dei gelati allo stadio di Pistoia: lasciai l’Italia nel 1981 e non sono più tornato. Quel che mi offende, invenzioni a parte, è che si parli di me come se fossi stato scarso. Nel ’79 venni eletto calciatore rivelazione del Brasile”.

A Pistoia giocò con un certo Marcello Lippi che in arancione chiuse la carriera da calciatore («Sono contento che abbia vinto il Mondiale. Era uno dei compagni più simpatici. Stava in difesa, era bravo, e in spogliatoio cercava di aiutarmi”) e insiste: “Nella mia vita ho capito il valore del rispetto: ognuno può avere la propria opinione, si può anche essere in disaccordo ma non bisogna mai mancare di rispetto. Ho giocato con calciatori fortissimi: al Palmeiras ero accanto a Pedro Rocha, leggenda uruguayana, il più forte compagno che ho avuto. Nel Sudamericano Under 20 del 1979 ho giocato contro Diego Armando Maradona. Se si vedeva già allora che fosse un fenomeno? Scherzi? Aveva 18 anni e guidava l’Argentina come un comandante”

Cosa fa oggi Luis Silvio

Luis Silvio vive oggi in Brasile, a Marilia, città a circa 450 chilometri da San Paolo, verso il Mato Grosso. Ha investito i guadagni del calcio nella “Maripecas”, rivendita di ricambi per macchine industriali ma è rimasto legatissimo a Pistoia: la sua squadra amatoriale di beach volley si chiama ’Pistoiese’ e ha la maglia arancione…