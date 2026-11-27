Dal Chievo allo scudetto nerazzurro vinto con Mourinho e Ibrahimovic, passando per West Ham e Sudafrica: oggi l’ex attaccante nigeriano lavora ancora nel mondo del calcio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è stato un tempo in cui Victor Obinna sembrava destinato a una carriera brillante, forse da top player. Velocità, tecnica, accelerazioni improvvise e soprattutto quelle spettacolari capriole con cui festeggiava ogni rete. Il giovane attaccante nigeriano aveva conquistato i tifosi del Chievo, tanto da guadagnarsi la chiamata dell’Inter di José Mourinho. A Milano ha condiviso lo spogliatoio con campioni del calibro di Ibrahimovic, Zanetti e Cambiasso, vincendo anche lo scudetto. Poi è iniziato un lungo giro d’Europa, prima di appendere gli scarpini al chiodo. Oggi la sua vita è cambiata, ma il calcio continua a essere al centro delle sue giornate.

Obinna, l’esplosione al Chievo e la chiamata dell’Inter

Nato a Jos il 25 marzo 1987, Obinna arriva in Italia giovanissimo, dopo le prime esperienze nel calcio nigeriano. È il Chievo a offrirgli l’occasione di mettersi in mostra in Serie A. A soli 18 anni debutta nel massimo campionato e nella prima stagione realizza sei gol in 26 presenze, conquistando rapidamente l’attenzione degli addetti ai lavori. La sua velocità e la capacità di saltare l’uomo lo rendono uno degli attaccanti più interessanti della squadra veneta.

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Le esultanze acrobatiche, poi, diventano un vero e proprio marchio di fabbrica. Chi ha avuto modo di vederlo in azione non avrà dimenticato le sue capriole. Dopo tre stagioni e il contributo alla promozione in Serie A, nell’estate 2008 arriva la chiamata della vita: quella dell’Inter. A volerlo è addirittura lo Special One. Sì, proprio lui: Mourinho, che inserisce Obinna in una rosa ricca di campioni.

L’Inter di Mourinho e il gol indimenticabile contro la Roma

L’esperienza nerazzurra rappresenta l’apice della carriera di Obinna. A Milano trova uno spogliatoio composto da fuoriclasse del calibro di Ibrahimovic, Zanetti, Cambiasso, Maicon e Adriano, ma anche una concorrenza molto elevata nel reparto offensivo, dove ci sono Balotelli, Cruz e Quaresma.

Il nigeriano colleziona 11 presenze e un gol in campionato. Quell’unica rete, però, è tra i ricordi più belli della sua avventura italiana: il 19 ottobre 2008, nel 4-0 contro la Roma a San Siro, supera la difesa giallorossa e va a bersaglio con un sinistro potente. A fine stagione festeggia lo scudetto e la Supercoppa italiana.

Dal West Ham al Lokomotiv Mosca, il giro d’Europa di Obinna

Nell’estate 2009 comincia il percorso lontano da Milano. Obinna viene ceduto in prestito al Malaga e successivamente passa al West Ham, dove vive alcune delle migliori serate della sua carriera. Il 30 novembre 2010, nei quarti di finale della League Cup, gli Hammers battono 4-0 il Manchester United e il nigeriano confeziona tutti e quattro gli assist.

In FA Cup si rende protagonista anche di una tripletta contro il Nottingham Forest. Terminata l’esperienza londinese, si trasferisce al Lokomotiv Mosca, prima di tornare temporaneamente al Chievo nel 2014. Seguono le parentesi tedesche con Duisburg e Darmstadt, fino all’ultima esperienza al Cape Town City, in Sudafrica.

Il ritiro dal calcio e la nuova attività da talent scout

La carriera di Obinna si chiude nel 2018, dopo un percorso che lo ha portato a giocare in Italia, Spagna, Inghilterra, Russia, Germania e Sudafrica. Con la Nigeria ha collezionato anche 49 presenze e 12 gol, partecipando ai Mondiali del 2010 e conquistando la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2008, nella finale persa contro l’Argentina.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, non ha abbandonato il mondo del pallone. Ha iniziato a lavorare come talent scout, concentrandosi soprattutto sul continente africano. Il suo compito è osservare giovani calciatori, seguire allenamenti e partite e individuare profili interessanti da accompagnare verso le accademie e il calcio professionistico.

Il matrimonio sul Lago di Garda e il regalo speciale dell’Inter

Anche lontano dal campo, l’Italia è rimasta centrale nella vita di Obinna. Il 2 luglio 2023 l’ex attaccante ha sposato Anastasija, modella serba con cui era legato da otto anni e dalla quale aveva già avuto una figlia, Victoria, nata nel 2021. Le nozze sono state celebrate sul Lago di Garda, con oltre 150 invitati.

La famiglia ha scelto di mantenere la propria base a Cerro Maggiore, nel Milanese, mentre Victor continua a occuparsi di calcio e di scouting soprattutto in Africa. Il rapporto con l’Inter, intanto, è tuttora speciale. Nell’estate 2026 ha mostrato sui social un regalo ricevuto dal club nerazzurro: una maglia personalizzata con il suo nome. Il video si conclude con due parole che dimostrano ancora tutto il suo affetto per quei colori: “Forza Inter”.