Il fantasista sudamericano litigò con l'allenatore e ruppe con il club sardo ma in patria è stato sempre considerato l'erede di Teofilo Cubillas

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In Italia imparammo ad apprezzarlo ai Mondiali spagnoli dell’82 ma in patria Julio César Uribe era già un fenomeno. Nato a Lima (Perù) l’8 maggio 1958 esordì nella Nazionale del suo Paese nel 1979. Eletto terzo miglior giocatore sudamericano del 1982, arrivò in Italia con buone credenziali. Tuttavia, in una stagione disgraziata che portò alla retrocessione, Uribe non sfondò e scese in B con i sardi per disputare altre due annate: 69 presenze e 11 reti il suo bilancio in rossoblù.

L’erede di Cubillas

Julio César Uribe era considerato l’erede del leggendario Teófilo Cubillas: stesso ruolo, stessso numero (10), stessa eleganza in campo ma poi i paragoni finiscono qui. Arrivato in Italia con l’etichetta di Diamante nero, insieme all’altro sudamericano, l’uruguaiano Waldemar Victorino, fu convinto da Gigi Riva ad accettare il Cagliari. Sbarcare in Europa fu una vera rivincita come confessò lui stesso: «Mio padre si è separato da mia madre quando avevo 12 anni. Ma notate, ho invitato mio padre in Italia nel 1982 e in una conversazione di padre in figlio, avevo 24 anni, gli ho detto che penso che tu non sia stato un buon padre, ma voglio sempre essere un bravo figlio, e siccome voglio sempre essere un bravo figlio, ti ho invitato a goderti questa fase della mia vita. Si è emozionato e mi ha detto che non pensava che potessi arrivare così in alto a causa dei limiti in cui dovevo crescere. Non ho mai smesso di avere in mente di essere un bravo figlio e di non qualificare i miei genitori. Mio padre non sapeva essere un buon padre, ma l’ho comunque ricompensato. Ho sempre voluto essere un bravo figlio».

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La rottura con Giagnoni

L’approccio col Cagliari fu ottimo: i primi allenamenti furono un piccolo spettacolo ma il rapporto con l’allenatore Gustavo Giagnoni si incrinò presto. L’episodio che segnò la rottura avvenne in una partita contro il Pisa: sostituito, Uribe non si sedette in panchina. Salì in tribuna, accanto al presidente Amarugi. I sardi chiusere con la retrocessione in Serie B. Uribe totalizzò 20 presenze e 2 gol, mostrando qualità ma senza riuscire a incidere come ci si aspettava.

Un vorrei ma non posso che ha accompagnato tutta la sua avventura italiana. Dopo la retrocessione, Uribe rimase altri due anni senza brillare prima di chiudere in Sudamerica. Il ritorno allo Sporting Cristal, poi avventure in Colombia e Messico fino al ritiro nel 1992. Diventato allenatore, Uribe ha svolto la sua nuova attività prevalentemente in patria guidando anche la Nazionale in due periodi: 2000-2002 e 2007.

Cosa fa oggi Uribe

Oggi Uribe lavora come Direttore Generale del Calcio per il club peruviano Sporting Cristal. Supervisiona la gestione sportiva della prima squadra maschile, del settore giovanile e della squadra femminile del Sporting Cristal. È anche fondatore e CEO del Club El Diamante, un’accademia di calcio giovanile in Perù dedicata alla formazione sportiva di base