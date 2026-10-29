Il campione di atletica, ormai ex, è tra i concorrenti della prossima edizione dell'adventure game in coppia con il cestista

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

A 40 anni puoi scoprirti attore, perché i presupposti quando poco più di un bambino, sui campi di atletica, erano assai evidenti. Andrew Howe è primatista italiano del salto in lungo, intervistatore e protagonista della nuova edizione di Pechino Express in onda a partire dal 2027 su Sky e in streaming su NOW. La sua partecipazione, in coppia con Tommaso marino, è in quota sportivi. Così è, ma risultato di un percorso scelto proprio in virtù di quel sorriso spigliato e aperto che lo ha accompagnato negli anni trascorsi sulle piste. Dopo aver interpretato il ruolo di Mathias Belli in Don Matteo, la fiction prodotta da Lux Vide e in onda in prima serata su Rai1.

Andrew Howe a Pechino Express

Figlio di un talento purissimo dell’atletica, Andrew Howe ha dimostrato il suo valore sportivo diventando una delle figure centrali nella storia recente di questo sport. Oggi, scoperta la possibilità di spendersi anche sul fronte del video, affronterà come ha annunciato Sky, la prossima edizione di Pechino Express da concorrente in coppia con il cestista Tommaso Marino.

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Don Matteo, ruolo e puntate

Quale sia stato il suo percorso, Andrew Howe è stato uno dei saltatori che ha conferito all’atletica italiana quella notorietà e anche quei risultati che stentavano ad arrivare prima dell’avvento di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Una generazione non ancora di fenomeni, ma di professionisti che meritano altrettanto rispetto. Soprattutto Andrew.

Howe ha vinto l‘argento mondiale ad Osaka, il bronzo mondiale indoor a Mosca e i due titoli europei a Göteborg e Birmingham. Da stagione 15, si è ritagliato una parte nel copione della fiction che oggi annovera Raoul Bova, Nino Frassica, Federica Sabatini, Eugenio Mastrandrea e che conferma quelle premesse note. Nonostante l’avvento dello streaming, il traumatico addio a Terence Hill e qualsiasi altra questione collaterale.

Mathias, il personaggio interpretato da Andrew Howe, ha poco più di 30 anni: di origine argentina, lavora nel campo della moda da diversi anni, curando importanti showroom e viaggiando tra New York, Parigi e Milano. Il suo arrivo a Spoleto comporterà l’innesco di nuovi passaggi narrativi che affiancheranno i protagonisti della serie, in particolare Giulia (Federica Sabatini) e il capitano Diego Martini, provocando inevitabili conseguenze su ciò che pareva ormai ovvio nel plot.

L’arrivo in Italia e l’atletica

Nato a Los Angeles nel 1985, Andrew Howe si è trasferito ancora bambino in Italia assieme alla madre Renè Felton ex ostacolista, che ha ricoperto il duplice ruolo di madre e allenatrice divenendo un riferimento totale. A Santa Monica si allenava sulla pista di atletica con il mito statunitense Carl Lewis, che Howe ha incrociato nella sua infanzia senza pregustare o comprendere quanto possano rivelarsi beffardi certi incroci.

Trasferitosi in Italia con la madre, Andrew ha incominciato a dimostrare il suo talento, a dedicarsi all’atletica. Salto in lungo e 100 e 200m sono divenute le sue specialità, sotto l’abile guida della mamma che lo ha portato a Rieti, proprio per offrire al figlio l’ambiente migliore dopo il suo matrimonio italiano.

Il presente tra famiglia, tv e musica

Oggi si divide tra la famiglia (ha una figlia), la pedana e la musica perché ama la batteria e la suona con dedizione e studio. Prima di approdare alla recitazione, aveva dato prova di indubbia capacità davanti alla telecamera, curando le interviste per la tv della Fidal di cui rimane tesserato.

Certo, le premesse potevano essere intuite ma si è regalato un sogno, un presente e un domani ancora da definire. Pechino è un passaggio ulteriore, utile quanto serve per consolidare o ribadire una scelta di opportunità.