La tennista italoargentina ex numero 26 del ranking torna a gareggiare nel 2027, per ora si è trasferita a Roma e ha dato l'annuncio sui social

Camila Giorgi, la figlia del soldato, abiterà a Roma. E riprenderà a giocare a tennis, obiettivo per cui si è allenata durante la sua gravidanza quando ancora doveva imparare a conoscere la sua componente materna e quanto della sua esistenza potesse essere modificato dall’arrivo di Magnus Vangelis, il suo primogenito, nato dal rapporto con Andrea Pasutti che ricopre un ruolo decisivo nella sua svolta. L’annuncio dell’imminente rientro non ha stupito. Aveva già comunicato che sarebbe stata questione di tempo e avrebbe ripreso la racchetta e partecipato ai principali appuntamenti tennistici in calendario. Il suo ritorno nel circuito professionistico WTA è previsto per il 2027, più di tre anni dopo la sua ultima partita, disputata nel marzo 2024. Poi la cancellazione dal registro, la decisione di fatto e poi il comunicato ufficiale di qualche giorno fa e il reset del suo account Instagram. Si volta pagina prima sui social, poi nella vita.

Le origini italiane e la decisione di tornare a Roma

Nata a Macerata e con radici argentine (suo padre è di La Plata), la tennista 34enne ex numero 26 del ranking ha deciso di abbracciare la causa e di trasferirsi a Roma, dove si allenerà presso uno dei club di maggiore impatto e rilevanza nella Capitale portando con sé il figlio e naturalmente il marito, il quale ricopre il ruolo di allenatore di Camila. La figlia del soldato, come è stata soprannominata dai media argentini, si è sposata con l’allenatore argentino Andrea Pasutti il ​​26 febbraio scorso, tagliando di netto la relazione controversa e discussa con suo padre che l’ha iniziata ala racchetta e allenata da sempre.

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Via il padre Sergio

Suo padre Sergio Giorgi, argentino di origini italiane e veterano della guerra delle Falkland è stato un papà presente, addirittura troppo per lei che ha seguito ogni suo consiglio e indicazione trovandosi anche in evidente difficoltà, in alcuni momenti proprio a causa dell’irruenza di Sergio.

La morte della sorella minore, Antonela, in un incidente stradale nel 2011 ha segnato profondamente la sua vita personale e professionale. Ora, entrando in una nuova fase, la tennista sta pianificando il suo ritorno nel circuito, con l’intenzione di riavvicinarsi alla competizione da una prospettiva diversa.

La carriera segnata dalla tragedia di sua sorella

Una svolta innegabile, per Giorgi che ha perso la madre pochi mesi fa (la sua famiglia è stata segnata anche dalla tragedia della sorella) ed è forse anche per quella mamma marchigiana che ha realizzato il sogno di vivere nella città eterna. Ripartire da qui per lei significa ritrovarsi pur avendo allenato il fisico anche nel corso della gravidanza con costanza e stretto controllo medico.

Camila ha raggiunto come miglior ranking il numero 26 del mondo e ha vinto quattro titoli in singolare. Il più importante è stato il WTA 1000 Montreal Open nel 2021, dove ha sconfitto Karolina Pliskova in finale. Tra gli altri titoli vinti figurano quelli conquistati a ‘s-Hertogenbosch nel 2015 (contro Belinda Bencic), a Linz nel 2018 (contro Ekaterina Alexandrova) e a Mérida nel 2023 (contro Rebecca Peterson).

La sua carriera tennistica è stata anche segnata da eventi inaspettati, come il suo sorprendente ritiro nel maggio 2024, quando il suo nome comparve in una lista ufficiale di giocatrici che avrebbero lasciato lo sport. In seguito spiegò che la decisione era maturata da tempo a causa delle pressioni del circuito. “Volevo smettere da anni; essere una tennista è una vita dura. Ho rimandato la decisione per molto tempo”, dichiarò in un’intervista a un media italiano. Inoltre, respinse l’idea di un addio improvviso: “Non sono sparita; ho dovuto annunciare il mio ritiro a Parigi”.

Dopo il tennis moda e le grane Fisco e vaccini

Dopo essersi allontanata dalle competizioni, si è dedicata alla carriera di modella e ha partecipato alla promozione di Giomila , il marchio di abbigliamento fondato da sua madre, specializzato in lingerie e abbigliamento sportivo. Contemporaneamente, ha dovuto affrontare problemi legali in Italia per presunta evasione fiscale, con debiti che si avvicinavano a un milione di euro. Secondo lei, la situazione derivava dalla gestione del suo team di professionisti dell’epoca, che è stato successivamente sostituito e modificato. la vicenda fiscale e legata ai vaccini che ha interessato lei e la sua famiglia l’ha travolta e indotta, probabilmente, ad allontanarsi. Aveva scelto l’Isola dei Famosi per un tentativo in tv, ma non faceva per lei.

Il suo ritiro è giunto a sorpresa, quasi a tradimento mentre questo rientro in campo pare sia stato strutturato in modo da incastrare famiglia e lavoro. D’altronde suo padre Sergio è fuori dai giochi e tra i nuovi componenti del suo staff figura anche Marco Panichi, ex fisioterapista di Jannik Sinner.