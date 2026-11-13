La compagna del campione del Mondo è una delle donne a cui è dedicato il volume firmato da Valentino Rossi con Giorgio Terruzzi uscito il 10 novembre

Protagonista citata, ma preservata nella sua individualità nell’autobiografia di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello è una figura contemporanea, attuale quanto discreta pur non sottraendosi affatto alla cura della sua community. Il Dottore, non lo cela, è il risultato di mamma, compagna e figlie. Quattro donne intorno al cor del nove volte campione di MotoGp e categorie inferiori che hanno inciso in maniera irreversibile sulla crescita del Dottore, autore a 47 anni di un volume in ci si sminuzza la vita vera, le percezioni personali e la sua visione rispetto a contesto, ambiente e desideri. La mia storia è dedicato a sua madre Stefania, un pilastro della sua giovinezza e adolescenza, Francesca Sofia Novello, madre delle due figlie, Giulietta e Gabriella.

Le quattro donne di Valentino Rossi, dedica speciale

Francesca Sofia Novello ha condiviso con il campione la costruzione di un amore che ha resistito alla pandemia, alle inevitabili difficoltà del presente come alle note traversie familiari che costituiscono, ancora oggi, un cruccio per il campione. In questi dieci anni assieme, Francesca e Vale sono diventati genitori e hanno intrapreso un percorso che ha incluso i nuovi progetti del Dottore, come il ranch, la sua nuova posizione rispetto agli obiettivi sportivi e anche la carriera del fratello Luca Marini, che segue da vicino.

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Nata il 14 ottobre 1994 ad Arese, Francesca Sofia (questo il suo nome di battesimo per intero) ha conosciuto Rossi quando entrambi frequentavano l’ambiente delle corse e per ragioni diverse. Iniziata alla carriera di modella giovanissima, Francesca ha sviluppato fin da adolescente uno spiccato interesse per il mondo della moda che ha iniziato a osservare dall’interno ad appena 16 anni quando è stata notata da un talent scout lavorando come modella.

Gli inizi e la carriera da modella

Cresciuta in provincia, ad Arese, ha frequentato il liceo scientifico per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, continuando parallelamente a coltivare la carriera di modella soprattutto fotografica e partecipando ad eventi. Complice l’incontro con Valentino, il suo volto è diventato popolare come lo si può essere negli anni Duemila e, dunque, sui social quando ha deciso di dedicarsi alla cura della sua community.

Sanremo 2020, esplodono i social

Il passaggio decisivo, a quattro anni circa dall’inizio della sua relazione con Rossi è stato il Festival di Sanremo 2020 quando quando è stata scelta tra le conduttrici sul palco del Teatro Ariston, al fianco dell’allora direttore artistico Amadeus. Poco dopo quell’avventura, con tanto di esibizione al piano, Francesca Sofia ha affrontato la prima gravidanza. Oggi è mamma di due bambine, delle quali lo stesso Valentino parla con trasporto e che segue in ogni loro scoperta, al pari di Francesca Sofia.

Tra i progetti professionali che raccontano il suo legame con il mondo della moda c’è anche Miss46, conosciuta anche come MissFortySix. Si tratta della prima linea di abbigliamento e capsule collection interamente femminile firmata da VR46 Racing Apparel, realizzata in collaborazione con Francesca Sofia Novello. Un progetto che porta la sua impronta all’interno del marchio legato a Valentino Rossi e che amplia l’offerta del brand con un taglio e una prospettiva più femminile.

D’altronde la stessa compagna del Dottore segue una sua strada, un suo percorso pur incrociato a quello del brand fondato dal più volte campione del Mondo.

Le due figlie

Nel marzo 2022 è nata la loro primogenita, Giulietta, mentre il 4 gennaio 2025 è arrivata la seconda figlia, Gabriella. Due gravidanze e due maternità che non hanno fermato Francesca, la quale si è spostata dalle parti di Valentino che vive vicino al ranch e in generale per seguire interessi, progetti e le loro attività legate al brand di Rossi. Un cambiamento importante, come emerge dalle pagine della sua autobiografia e che è stato realizzato grazie a lei, a sua madre Stefi e alle due bimbe arrivate a stravolgere la sua visione come ha spiegato lo stesso Dottore.