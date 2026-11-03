Chi è Greta Galassi e perché il suo nome è accostato a Jannik Sinner e Laila Hasanovic

La modella ed ex pallavolista di Mori, che vive a Rovereto, è finita suo malgrado al centro del gossip. E c'è chi ha letto tra le righe di uno stacchetto TikTok paventando crisi.

“Greta Galassi, chi era costei?”, si domanderebbe don Abbondio. I “Promessi Sposi” però, in questa vicenda, sono altri. Jannik Sinner e Laila Hasanovic, la coppia che da più di un anno sta facendo sognare il mondo, dividendosi tra campi da tennis e passerelle. Il campione e la modella, due bravi ragazzi uniti dall’amore e dalla condivisione di valori importanti. E allora, cosa c’entra con Jannik e Laila il nome di Greta Galassi? Niente, la modella ed ex pallavolista è finita suo malgrado in trend sui social e sui motori di ricerca a causa del chiacchiericcio e del gossip. Ecco perché il suo nome, ultimamente, compare di frequente accanto a quelli di Jannik e Laila.

Greta Galassi, la modella trentina ex pallavolista

Ventotto anni, originaria di Mori, ridente centro della Vallagarina, in provincia di Trento, Greta Galassi vive da qualche anno nella vicina Rovereto e fa la modella. Segni particolari? Bellissima. A 17 anni ha vinto un concorso legato a Miss Mondo, oggi è stabilmente inserita nelle passerelle e negli eventi più glamour ed esclusivi d’Italia e del mondo. Tra le sue passioni c’è sempre stato il volley: è stata giocatrice fino a quando gli impegni con la moda gliel’hanno consentito. Secondo il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia, però, ultimamente si sarebbe interessata al tennis.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gossip che coinvolge Galassi, Sinner e Hasanovic

Parpiglia durante la trasmissione ‘Il Colibrì – Spazio di libertà’ ha riferito di aver visto personalmente alcuni messaggi scambiati su Instagram tra Jannik e Greta. Quasi inevitabile associare le presunte conversazioni tra il campione altoatesino e la bella fan alle altrettanto presunte voci sull’attuale “freddezza” tra Sinner e la sua fidanzata. I due non si fanno più vedere insieme da un po’ e un certo clamore l’ha suscitato pure un’intervista di Laila in cui specificava di non avere alcuna fretta, al momento, di trasferirsi a vivere da Jannik a Montecarlo: non proprio il miglior modo per ribadire il suo amore incondizionato nei suoi confronti.

Laila su TikTok: “Si sta sentendo con un’altra donna”

Ovviamente, tutto è confinato nell’ambito delle congetture e delle supposizioni. Ma basta a spiegare il motivo per cui Greta Galassi, nelle ultime ore, è associata insistentemente a Jannik Sinner e Laila Hasanovic sui social, sul web, perfino tra i tavolini dei bar. L’unico fatto oggettivo e constatabile riguarda proprio Laila e una sua recente uscita su TikTok. La modella danese, nelle vesti di vampira per Halloween, ha infatti interpretato una parte della canzone “The answer” di Kylie Cantrall. Che in un passaggio recita testualmente: “Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra donna”. Una semplice coincidenza o – come sostengono in tanti – un dritto vincente all’incrocio delle linee?