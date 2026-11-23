Dal suo sito, si evince una netta predilezione per gli sport da praticare all’aperto e una certa rassegna stampa, non aggiornatissima, svela come il prof. Lempainen ha costruito la sua nomea.

Erede designato, è stato allievo del noto chirurgo Sakari Orava che aveva operato oltre 20 mila pazienti nella cittadina finlandese tra cui Van Basten, Guardiola, Beckham, Deschamps, Dimarco, Ottey, Howe, Lambruschini e Chechi, nonché pioniere nello studio della sindrome della bandelletta ileotibiale con una celebre pubblicazione sul British Journal of Sports Medicine già nel 1978, anno di nascita del suo successore.

La crescita della carriera

Lempainen ha proseguito gli studi e si è specializzato, intervenendo con un proprio metodo di osservazione e dopo un dottorato di ricerca incentrato proprio sul trattamento chirurgico dei tendini del ginocchio e degli ischiocrurali, si è dedicato alla professione tra gli ospedali Pihlajalinna di Turku ed Helsinki, la clinica Ripoll y De Prado di Madrid, La Madonnina di Milano e il centro Aspetar in Qatar, collaborando con società calcistiche come Barcellona, Juventus, Milan e Parma e mantenendo stretti rapporti con la medicina sportiva italiana anche tramite il professor Herbert Schoenhuber, presidente onorario della Commissione medica Fisi.

Non è un caso, d’altronde, che sia stato proprio il chirurgo finlandese a intervenire per riportare ai livelli agonistici necessari anche Giovani Franzoni nel 2023, quando si infortunò. Di recente ha operato l’ex milanista Alessandro Florenzi, come anche Russo del Catania e ancora Dembélé, Dovbyk, Kalulu, Spinazzola, Araujo e Lorenzo Pellegrini. Esegue circa 350 interventi chirurgici all’anno, occupandosi di ginocchio, menisco, legamenti, muscoli, tendini, caviglia e piede con una specializzazione ulteriore su lesioni degli ischiocrurali e del tendine d’Achille.

Il metodo

Il suo metodo si fonda sull’osservazione e sulla relazione con il dolore, con l’obiettivo di trovare una soluzione che consenta a paziente di giocare a un livello simile a quello che ha preceduto l’infortunio, calcolando quindi ogni fattore di rischio. Osservazione e risonanze, certo ma anche rispettare i tempi biologici di guarigione. Con Sinner non sarà diverso. Dal suo cv, consultabile anche sul suo sito e dalla ricerca delle notizie dell’epoca, non si limita all’aspetto chirurgico ma mira a riportare in un percorso lungo all’effettivo recupero di mobilità e flessibilità.

La decisione di Sinner

Sinner è approdato a una decisione complicata dopo mesi di terapia conservativa, utile a mantenere intatto il ginocchio di Jannik che non ha ancora affrontato operazioni significative, importanti nella sua carriera tennistica incominciata quando era un ragazzino promettente arrivato alla corte di Riccardo Piatti. Ora è volato in Finlandia, convinto di dover imprimere una svolta anche solo rispetto a quanto affermato nella conferenza stampa di Milano, all’Allianz Tower, quando ammetteva di affidarsi agli specialisti.