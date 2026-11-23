Nulla è inedito, nella scelta di Jannik Sinner di affidare quel ginocchio che lo infastidisce, gli procura dolore e che lo ha fermato per mesi a partire da quella vittoria bis a Wimbledon che nel caleidoscopio temporale conserva i tratti di un’impresa epica. In Finlandia, nella gelida Torku, l’ex numero 1 della classifica Atp si affiderà a un autentico luminare della chirurgia ortopedica, Lasse Lempainen, presso la clinica Pihlajalinna Turku Kupittaa. Personaggio celebre, nell’ambito della chirurgia ortopedica per aver riportato a livelli di prestazione agonistica esponenti del mondo del calcio, dello sci e anche del tennis a questo punto, ha valutato le condizioni di Sinner lo scorso fine settimana in Italia. A Milano avrebbe effettuato una visita, soppesato ogni componente e applicato a Jannik il suo metodo di valutazione. Il campione ha maturato la convinzione, complici i pareri dei medici che lo hanno affiancato in questi mesi e che lo hanno portato a Milano, appunto, a Lione e a proseguire il suo percorso a Torino presso lo J Medical.
- Chi è Lesse Lempainen
- Nel suo curriculum calciatori, sciatori e... Sinner
- La crescita della carriera
- Il metodo
- La decisione di Sinner
Chi è Lesse Lempainen
Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico e professore, è nato a Turku il 5 novembre 1978 e viene considerato un luminare a livello mondiale nelle lesioni muscolo-tendinee, maturato in decenni di studio e con un interventi notevole (ora risultano circa 350 all’anno) tra i quali alcuni sportivi di primissimo piano ma non solo.
Sarà lo stesso Lempainen a operare domani, salvo nette smentite, Sinner dopo averlo visitato a Milano nelle scorse ore città centrale in questa vicenda ginocchio per via del consulti – effettuati nel massimo riserbo – presso alcuni medici considerati i i massimi esperti della materia come Herbert Schoenhuber e il fisiatra Gianluca Melegati più i consulti effettuati dal professore Bertrand Sonnery Cottet a Lione.
Nel suo curriculum calciatori, sciatori e… Sinner
Dal suo sito, si evince una netta predilezione per gli sport da praticare all’aperto e una certa rassegna stampa, non aggiornatissima, svela come il prof. Lempainen ha costruito la sua nomea.
Erede designato, è stato allievo del noto chirurgo Sakari Orava che aveva operato oltre 20 mila pazienti nella cittadina finlandese tra cui Van Basten, Guardiola, Beckham, Deschamps, Dimarco, Ottey, Howe, Lambruschini e Chechi, nonché pioniere nello studio della sindrome della bandelletta ileotibiale con una celebre pubblicazione sul British Journal of Sports Medicine già nel 1978, anno di nascita del suo successore.
La crescita della carriera
Lempainen ha proseguito gli studi e si è specializzato, intervenendo con un proprio metodo di osservazione e dopo un dottorato di ricerca incentrato proprio sul trattamento chirurgico dei tendini del ginocchio e degli ischiocrurali, si è dedicato alla professione tra gli ospedali Pihlajalinna di Turku ed Helsinki, la clinica Ripoll y De Prado di Madrid, La Madonnina di Milano e il centro Aspetar in Qatar, collaborando con società calcistiche come Barcellona, Juventus, Milan e Parma e mantenendo stretti rapporti con la medicina sportiva italiana anche tramite il professor Herbert Schoenhuber, presidente onorario della Commissione medica Fisi.
Non è un caso, d’altronde, che sia stato proprio il chirurgo finlandese a intervenire per riportare ai livelli agonistici necessari anche Giovani Franzoni nel 2023, quando si infortunò. Di recente ha operato l’ex milanista Alessandro Florenzi, come anche Russo del Catania e ancora Dembélé, Dovbyk, Kalulu, Spinazzola, Araujo e Lorenzo Pellegrini. Esegue circa 350 interventi chirurgici all’anno, occupandosi di ginocchio, menisco, legamenti, muscoli, tendini, caviglia e piede con una specializzazione ulteriore su lesioni degli ischiocrurali e del tendine d’Achille.
Il metodo
Il suo metodo si fonda sull’osservazione e sulla relazione con il dolore, con l’obiettivo di trovare una soluzione che consenta a paziente di giocare a un livello simile a quello che ha preceduto l’infortunio, calcolando quindi ogni fattore di rischio. Osservazione e risonanze, certo ma anche rispettare i tempi biologici di guarigione. Con Sinner non sarà diverso. Dal suo cv, consultabile anche sul suo sito e dalla ricerca delle notizie dell’epoca, non si limita all’aspetto chirurgico ma mira a riportare in un percorso lungo all’effettivo recupero di mobilità e flessibilità.
La decisione di Sinner
Sinner è approdato a una decisione complicata dopo mesi di terapia conservativa, utile a mantenere intatto il ginocchio di Jannik che non ha ancora affrontato operazioni significative, importanti nella sua carriera tennistica incominciata quando era un ragazzino promettente arrivato alla corte di Riccardo Piatti. Ora è volato in Finlandia, convinto di dover imprimere una svolta anche solo rispetto a quanto affermato nella conferenza stampa di Milano, all’Allianz Tower, quando ammetteva di affidarsi agli specialisti.